Trudno ci teraz oszczędzić? Banki mają na to odpowiedź

Kilka banków posiada w ofercie usługę, która pomoże w zgromadzeniu dodatkowych oszczędności w relatywnie prosty sposób. Zbudowany tak kapitał może być oprocentowany stawką w wysokości nawet do 3 proc. w skali roku - wynika z analizy Bankier.pl.

Ekonomiczne skutki koronawirusa, rosnący poziom inflacji, obniżki stawek na produktach depozytowych jako odpowiedź na cięcia stóp procentowych NBP – obecne warunki raczej nie należą do sprzyjających oszczędzaniu. Jednym z prostszych remediów może być włączenie usługi automatycznego oszczędzania w banku. Zdecydowana większość z instytucji, które oferują takie rozwiązanie, nie pobiera za to żadnej opłaty.

W których bankach dostępna jest usługa automatycznego oszczędzania?

Usługa automatycznego oszczędzania może przypaść do gustu mniej zmotywowanym lub gorzej zorganizowanym osobom. Jeśli podjęcie jakiejkolwiek decyzji finansowej to dla ciebie problem lub powód do wycieczek, na co mógłbyś wydać daną kwotę, to jest to rozwiązanie dla ciebie. Po włączeniu usługi właściciel konta nie musi już wykonywać żadnej dodatkowej akcji poza tą, która inicjuje wysłanie przelewu na osobny lub główny rachunek oszczędnościowy (w zależności od podejścia stosowanego przez bank). Może to być płatność kartą debetową, czyli preferowany obecnie sposób płatności w wielu punktach handlowych, przelew bankowy czy wypłata z bankomatu. To, jakie transakcje są brane pod uwagę, reguluje każdy bank z osobna. Wspomniane czynności to transakcje z konta osobistego, którego posiadanie jest niezbędne.

Automatyczne oszczędzanie – oferty banków Bank Usługa Oproc. [p.a.]

Kwota objęta stawką

Okres naliczania (jeśli jest ograniczenie) Konta osobiste, w których można włączyć usługę Credit Agricole Bank Polska CAsaver Promocja Rachunku Oszczędzam

3% do 30 000 zł na 4 miesiące; powyżej tej kwoty oraz po zakończeniu promocji zgodnie z tabelą Konto dla Ciebie Konto dla Ciebie GO! Konto dla Ciebie MOVE!

Konto dla Ciebie VIP EnveloBank EnveloSaver 0,40% do 20 000 zł, 0,85% do 200 000 zł, 1% powyżej 200 000 zł EnveloKonto Getin Noble Bank Konto oszczędnościowe Skarbonka 0,50% Konto Proste Zasady ING Bank Śląski Smart Saver 2,50% do 5000 zł, 0,50% powyżej 5000 zł Konto z Lwem Direct Konto z Lwem Mobi Konto z Lwem Komfort Konto z Lwem Premium mBank Moje cele Promocja eKonta osobistego 2,60% do 20 000 zł,

0,40% powyżej 20 000 zł, do 31 sierpnia br.; wymagane spełnienie warunku eKonto osobiste eKonto możliwości mKonto Intensive PKO Bank Polski Autooszczędzanie 0,50% do 50 000 zł, 0,60% do 100 000 zł, 0,70% do 200 000 zł, 1% do 500 000 zł, 1,10% do 1 mln zł, 1,20% powyżej 1 mln zł PKO Konto za Zero PKO Konto dla Młodych

PKO Konto bez Granic Konto AURUM Konto Platinium II Źródło: Opracowanie własne Bankiier.pl, stan na 31.03.2020 r.

Obecnie na rynku taką usługę świadczy 6 banków wymienionych w tabeli. Połowa z nich – Getin Noble Bank, ING Bank Śląski oraz mBank, otwierają w ramach tej usługi oddzielny rachunek, prezentowany osobno w tabeli oprocentowania i zarządzany osobno w bankowości internetowej lub mobilnej. Korzystający z usługi może w tym przypadku liczyć na inną stawkę procentową niż na koncie oszczędnościowym w standardzie. Taka sytuacja ma miejsce w ING Banku Śląskim czy mBanku.

Pozostałe banki przeksięgowują odpowiednią kwotę na otwarte już konto oszczędnościowe, na które trafiają środki gromadzone nie tylko dzięki tej usłudze. Mimo że w tym wariancie trudniej o oszacowanie, jaka część środków została zgromadzona dzięki codziennym transakcjom, to może on mieć także drugą stronę medalu – możliwość skorzystania na dostępnej promocji. Przykładem jest Credit Agricole Bank Polska.

Transakcje brane pod uwagę

Tego typu pytanie powinni sobie postawić przede wszystkim ci, którzy liczą na odłożenie większej kwoty. Wraz ze wzrostem liczby transakcji inicjujących wysłanie przelewu na konto oszczędnościowe rosną szanse na szybsze zgromadzenie upragnionej sumy.

Najszerszą paletą wliczanych do usługi transakcji mogą się pochwalić EnveloBank oraz mBank. Korzystający z usługi mogą włączyć ich aż trzy rodzaje – płatności kartą, przelewy internetowe oraz wypłaty z bankomatów. W PKO Banku Polskim oraz ING Banku Śląskim w tej puli znalazły się płatności kartą oraz przelewy, natomiast pozostałe banki, czyli Credit Agricole i Getin Noble Bank, w ramach swoich „saverów” biorą pod uwagę wyłącznie transakcje zrealizowane kartą debetową.

Kwota odkładana na konto

W niektórych bankach klient otrzymuje także swobodę w wyborze sposobu naliczania kwoty, która ma trafić na konto. Wyróżnia się tutaj trzy metody:

zaokrąglenie transakcji do pełnej kwoty,

określony procent transakcji,

stała kwota z podanego przedziału.

Wybór metody najlepszej z punktu widzenia osoby zorientowanej na oszczędzanie nie jest jednak oczywisty. Dużo zależy od liczby wykonywanych transakcji w miesiącu oraz – oczywiście – kwot, na jakie są realizowane. Osoby, które zlecają mniej przelewów, ale na wysoką kwotę, mogą rozważyć wybór naliczania oszczędności jako procent danej transakcji. Dla często płacących kartą na niższe kwoty lepsze może się okazać odkładanie stałej kwoty lub zaokrąglenie transakcji do pełnej sumy.

mBank oraz PKO Bank Polski dają do wyboru każdą z wypunktowanych wyżej możliwości, przy czym w pierwszym z nich bank przeksięguje środki na Moje cele, jeśli transakcja będzie na kwotę nie niższą niż 10 zł. W ING Banku Śląskim nie można skorzystać z przekazywania stałej kwoty na Smart saver, natomiast w pozostałych bankach dostępne jest tylko zaokrąglenie do pełnej kwoty.

Ile to kosztuje?

Włączenie samej usługi jest w każdym banku bezpłatne. Koszty mogą pojawić się za obsługę konta oszczędnościowego lub przy zlecaniu z niego przelewów. Nie można również zapominać, że opłatami objęte są same konta osobiste – w tym przypadku niezbędne.

Automatyczne oszczędzanie – opłaty związane z korzystaniem z usługi Bank Opłaty Standardowe konto osobiste z oferty banku Opłaty Prowadzenie konta oszczędnościowego/ m-c Drugi i kolejny przelew wewnętrzny* Prowadzenie konta osobistego/ m-c Obsługa karty debetowej/ m-c Credit Agricole Bank Polska 0 zł 5 zł** Konto dla Ciebie 0 – 7 zł 0 – 9 zł EnveloBank 0 zł 0 zł EnveloKonto 0 zł 0 – 5 zł Getin Noble Bank 0 zł 9 zł Konto Proste Zasady 0 – 8 zł 0 zł ING Bank Śląski 0 zł 0 zł Konto z Lwem Direct 0 zł 0 – 7 zł mBank 0 zł 0,50 – klienci do 24 r.ż. 9 zł – starsi klienci eKonto osobiste 0 zł 0 – 7 zł PKO Bank Polski 1 zł 9,99 zł PKO Konto za Zero 0 zł 0 – 10 zł *Opłaty dotyczą standardowych kont osobistych tj. wymienionych w tabeli **Możliwość wykupienia abonamentu miesięcznego za opłatą w wysokości 5 zł/m-c Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Promocyjne oprocentowanie

Zainteresowani założeniem konta osobistego wraz z usługą automatycznego oszczędzania mogą obecnie zawalczyć o promocyjne oprocentowanie na rachunku. Credit Agricole Bank Polska posiada aktualnie promocję dla nowych klientów, którzy założą konto osobiste i otworzą konto oszczędnościowe. Nagrodą jest podwyższona stawka do 3 proc. w skali roku na 4 miesiące. Lepszym oprocentowaniem objęte są środki do 30 000 zł.

Nowi klienci mBanku mogą natomiast wziąć udział w promocji eKonta osobistego. W zamian za wpływy na konto i płatności kartą lub Blikiem można otrzymać nie tylko wyższe oprocentowanie na koncie oszczędnościowym Moje cele (2,60 proc. rocznie, do 20 000 zł do 31 sierpnia br.), ale również premię pieniężną.

Inne rozwiązania w bankach

W ofertach banków można także znaleźć konta oszczędnościowe, które w zamian za regularne zasilenia oferują podwyższone oprocentowanie. Taką ofertą ma Santander Bank Polska. Konto systematyczne zostanie objęte podwyższoną stawką (1,20 proc. rocznie do 20 000 zł), jeśli klient włączy Automatyczne oszczędzanie (w formie zlecenia stałego) i w ten sposób co miesiąc będzie przelewał kwotę min. 20 zł.

Nest Bank także przygotował propozycję dla oszczędzających. Nowo otwarte konto Nest Skarbonka ma stawkę w wysokości 3 proc. rocznie do 5000 zł na 6 miesięcy. Posiadacze konta mogą – podobnie jak w przypadku produktu Santandera – włączyć funkcję Automatycznego oszczędzania, dzięki której co miesiąc z konta osobistego wyjdzie przelew zasilający konto oszczędnościowe.

Usługa automatycznego oszczędzania to jeden z wielu sposobów na zgromadzenie kapitału na tak zwaną czarną godzinę lub z góry określony cel. Oszczędzanie przy okazji wykonywania codziennych oszczędności to zdecydowanie mniej bolesny sposób na odłożenie dodatkowych środków niż np. przekazywanie stałej kwoty na początku miesiąca. W przypadku poniesienia większych wydatków w danym miesiącu i konieczności uszczknięcia części zgromadzonej puli na koncie oszczędnościowym niektórzy mogą stracić motywację w trwaniu w swoim początkowym postanowieniu.

Z drugiej strony zebranie większej kwoty przez odkładanie tak zwanych końcówek może potrwać nieco dłużej niż klasyczne przelewanie na konto wolnych środków. W tym przypadku warto jednak zmienić sposób naliczania przekazywanych środków na wyższy procent lub na zaokrąglenie transakcji do pełnych 5 lub 10 zł.

Monika Dekrewicz