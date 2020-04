Budowa domu coraz droższa, więc budujemy mniejsze

W 2019 r. Polacy wydawali na budowę domu średnio o 70 tys. zł więcej niż rok wcześniej – wynika z badania przeprowadzonego przez serwis Oferteo.pl. Choć budowy pochłaniają coraz więcej pieniędzy, powstające domy są coraz mniejsze. Wszystko przez drożejące materiały, robociznę i działki.

Według serwisu Oferteo.pl przeciętny koszt budowy domu w 2019 r. wyniósł 532 tys. zł. To o 15 proc. więcej niż jeszcze w 2018 r. Nominalnie, przeciętny Kowalski stawiający własny dom, musiał wydać o 70 tys. zł więcej, niż gdyby zbudował go rok wcześniej. Przyczyniły się do tego rosnące ceny materiałów, drożejące usługi budowlane i bijące rekordy ceny gruntów.

Budowa domu - co podrożało, a co potaniało?

Wzrost kosztów budowy domów jednorodzinnych potwierdza też przeprowadzona w listopadzie 2019 r. analiza Bankier.pl na podstawie danych serwisu Wielkiebudowanie.pl. Według szacunków przedstawionych w artykule „Budowa domu drożeje. Ile kosztuje?” w ciągu roku koszt budowy domu w Polsce wzrósł średnio od 7,4 do 9,8 proc. Koszt osiągnięcia stanu surowego zamkniętego pod koniec października 2019 r. wyniósł średnio 2200 zł/mkw. Oznacza to, że dla domu o powierzchni 100 mkw. było to 220 000 zł, podczas gdy jeszcze w październiku 2018 r. cena oscylowała wokół 2003 zł/mkw., co przy analogicznym metrażu dawało koszt rzędu 200 300 zł.

Najmocniej podrożał montaż okien i budowa stropów – średnio o 32,3 i 20,6 proc. Można było jednak znaleźć materiały i usługi, które były tańsze niż w 2018 r. W październiku 2019 r. mniej trzeba było zapłacić m.in. za prace przy budowie dachu – średnio o 21,8 proc. Biorąc pod uwagę tylko materiały budowlane, najmocniej podrożało stawianie ścian (średnio o 19,4 proc.) oraz stropów (średnio o 8,3 proc.).

Według ankiety przeprowadzonej przez serwis Oferteo.pl., rosnące koszty budowy domu sprawiły, że aż 68 proc. respondentów przeszacowało wydatków na inwestycję. W przypadku 17 proc. przepytanych inwestorów, rozdźwięk między kosztorysem a rzeczywistością wyniósł powyżej 25 proc.

Wyższe koszty, mniejszy dom

Rosnące ceny materiałów i usług budowlanych skłaniają Polaków do budowy coraz mniejszych domów. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętny dom jednorodzinny zbudowany w 2019 r. miał powierzchnię 133,8 mkw. Był tym samym średnio o 2,2 mkw. mniejszy w relacji do 2018 r. i aż o 11,2 mkw. mniejszy w porównaniu z 2017 r.

Jak z kolei wynika z danych serwisu Oferteo.pl, w 2019 r. Polacy coraz chętniej sięgali po projekty domów mniejszych niż 100-metrowe. Zbudowano ich trzy razy więcej niż w 2018 r.

Drożyzna na rynku działek budowlanych nie odpuszcza

Do rosnących kosztów budowy domów jednorodzinnych przyczyniają się także oczekiwania sprzedawców działek budowlanych. W lutym 2020 r., jak wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl, najwyższe ceny ofertowe parcel budowlanych notowano w Warszawie - średnio 903 zł/mkw. Były one tym samym o 14,7 proc. wyższe niż w lutym 2018 r. Jeszcze mocniej w ciągu roku wystrzeliły kwoty wpisywane w ogłoszeniach sprzedaży działek w Gdańsku (średnio o 26,9 proc.), Katowicach (średnio o 22,2 proc.), Szczecinie (średnio o 28,4 proc.) oraz Kielcach (średnio o 32,7 proc.)

W relacji do lutego 2019 r. wzrosły także oczekiwania osób sprzedających najmniejsze działki o powierzchni do 8 arów. We Wrocławiu wyceniano je średnio na 836 zł/mkw. (+29 proc. r/r), w Krakowie oczekiwano za nie średnio 914 zł/mkw. (+27,1 proc. r/r), a w Warszawie średnio 1334 zł/mkw. (+16,1 proc. r/r).

Wyższe ceny ofertowe niż przed rokiem można było zaobserwować także w przypadku 10-arowych działek. W Warszawie wyceniano je średnio na 948 000 zł, w Krakowie na 647 000 zł, a w Poznaniu na 535 000 zł.

Marcin Kaźmierczak