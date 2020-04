Niefortunne ostrzeżenie banku - odroczenie spłat nie popsuje historii kredytowej

„Pamiętaj! Jeśli nie masz problemów ze spłatą to wstrzymaj się ze składaniem wniosku. Wiedz, że bank musi zgłosić do BIK-u fakt, że skorzystałeś z wakacji kredytowych” – informował swoich klientów Nest Bank.

O kierowanej do kredytobiorców, chcących skorzystać z odroczenia płatności rat, wiadomości poinformował redakcję Bankier.pl jeden z czytelników. Nest Bank podkreślał w niej, że będzie zgłaszał do Biura Informacji Kredytowej fakt wykorzystania zawieszenia płatności rat.

Jak informuje samo biuro, „skorzystanie z tzw. wakacji kredytowych w związku z pandemią koronawirusa nie będzie miało negatywnego wpływu na historię kredytową klienta w Biurze Informacji Kredytowej, nie obniży też scoringu BIK”. W komunikacie BIK opublikowanym 27 marca 2020 r. wskazano również, że banki oferujące tzw. wakacje kredytowe mają możliwość przekazywania do bazy danych „stosownych informacji”.

Komunikat kierowany do kredytobiorców Nest Banku mógł sprawiać wrażenie ostrzeżenia, chociaż odnotowanie odroczenia rat w BIK nie niesie ze sobą negatywnych konsekwencji. Zapytaliśmy biuro prasowe banku o znaczenie komunikatu.

„Podchodzimy do naszych klientów w sposób uczciwy i staramy się otwarcie komunikować naszą ofertę. Absolutnie nikogo nie zniechęcamy do wakacji kredytowych – wręcz przeciwnie od początku zachęcamy klientów do skorzystania z tej możliwości w uzasadnionej sytuacji, wysyłając im komunikację sms i e-mail. Naszą intencją było jedynie zwrócenie uwagi na to, że odnotujemy fakt skorzystania z wakacji w danych przekazywanych do BIK, aby klienci nie byli zaskoczeni. Głównie z uwagi na to, że niektórzy nasi klienci wcześniej korzystali z „wakacji” w ramach dodatkowych pakietów i nie raportowaliśmy tego faktu do BIK” – wyjaśnia kwestię biuro prasowe Nest Banku.

MK