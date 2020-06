To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 24 czerwca 2020 r.

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Chociaż tu i ówdzie można odnieść wrażenie, że oczy całego świata powinny być teraz zwrócone w stronę Waszyngtonu, korzystając z okazji, że pierwsze podsumowania spotkania prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa dopiero późnym wieczorem, pozostańmy na razie w krajowych okolicznościach. Dzisiaj bowiem nie brak wiadomości o różnej (ale jednak) sile rażenia dla naszych portfeli.

A z najnowszych doniesień Rzecznika Finansowego wynika, że na te portfele, również wirtualne, zwłaszcza teraz powinniśmy szczególnie uważać. – Pandemia Covid-19 spowodowała uaktywnienie się oszustów internetowych – podano dziś w komunikacie tego urzędu. Do biura Rzecznika spływa coraz więcej skarg od klientów, których środki zniknęły z konta bez autoryzacji posiadacza rachunku czy karty kredytowej. Urząd alarmuje, że część banków "ignoruje zasady dotyczące działań w przypadku zgłoszenia przez klienta faktu nieautoryzowanej transakcji".

Nie ubywa, a przybywa w tej chwili inwestującym w złoto. Co tak napędza popyt na "królewski metal", że jego kurs poszybował na poziom, na jakim nie był od 2012 roku, wyjaśnia specjalista w tej dziedzinie - Krzysztof Kolany. Jeśli zastanawiają się Państwo, czy sięgnąć po tego rodzaju lokatę kapitału, nie może Państwa ominąć planowany na 8 lipca webinar głównego analityka Bankier.pl, zatytułowany "Po co i jak inwestować w złoto? Nie tylko dla początkujących". Nie mogło być lepiej, prawda?

Wróćmy do uznawanej za bardziej klasyczną (czy Krzysztof Kolany zaprzeczy temu 8 lipca?) szkoły inwestowania. Wtorek przyniósł komunikaty z kolejnych spółek giełdowych, które zdecydowały o wypłaceniu dywidendy swoim akcjonariuszom. W tym kontekście polecam uwadze Comarch, PGNiG, Izostal czy Maxcom.

Na istotne powiększenie środków na razie nie mają co liczyć nabywcy obligacji skarbowych. Ministerstwo Finansów potwierdziło dziś, że lipcowemu oprocentowaniu wciąż daleko do stawek, jakie pamiętamy jeszcze z wiosny tego roku.

Rekordowa dziś oglądalność najnowszej analizy Michała Kisiela pokazuje, jak duże zainteresowanie wciąż wzbudza temat dostępności kredytów mieszkaniowych. Wielokrotnie informowaliśmy o zaostrzanych z powodu skutków epidemii warunków przyznawania takiego finansowania. Dziś publikujemy wyniki ankiety przeprowadzonej przez redakcję wśród banków, w imieniu kredytobiorców o dochodach na poziomie 6 tys. zł. Polecam sprawdzić, jak różny będzie górny limit kwoty udzielanego kredytu w różnych bankach. I proszę pamiętać, że najwięcej nie zawsze będzie oznaczało dla klienta najlepiej.

Kredyty, choć trudniej dostępne, są dziś względnie tanie. Z tego samego powodu (czyt. niskie stopy procentowe) narzekają entuzjaści bankowych produktów oszczędnościowych. Jeden z kandydatów na prezydenta odniósł się dziś do marnej opłacalności lokat, uderzając w tzw. podatek Belki. "Sytuacja, w której oszczędzamy, trzymając pieniądze na kontach w banku, a wiemy, że banki mają rolę w gospodarce, kredytują różnego rodzaju inwestycje, tracimy oszczędności, a jeszcze do naszej straty dokładany jest dodatkowy podatek. To zniechęca do oszczędzania, napędza konsumpcję ponad miarę i na kredyt". Kto obiecuje uwolnienie części oszczędzających od tej daniny? Proszę sięgnąć po szczegóły.

Gorąco zachęcam do zapoznania się z wybranymi dla Państwa informacjami ekonomicznymi. Echa wyczekiwanego dziś spotkania w jutrzejszym podsumowaniu, które przygotuje dla Państwa Marcin Dziadkowiak.

Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

20:28 Prezydent Duda rozpoczął spotkanie z prezydentem USA

18:51 PFR: 53 mld zł subwencji trafiło do firm

18:43 LOT na wakacje uruchomi 130 połączeń do 36 europejskich kurortów

18:00 Duda: Jest szansa na otwarcie kolejnych pól współpracy z USA



17:53 W lipcu LOT uruchomi 11 wakacyjnych połączeń z Poznania

17:50 NBP: Najbliższe posiedzenie decyzyjne RPP zostało przesunięte na 14 lipca

17:49 Mocne spadki WIG20. W dół LPP i PGE

17:43 Komisja Europejska przedstawiła projekt budżetu UE na 2021 rok

17:14 Comarch wypłaci 1,5 zł dywidendy na akcję za 2019 rok



16:02 W USA najwyższy wzrost zakażeń koronawirusem od dwóch miesięcy

15:40 Rzecznik Finansowy: Wzrost skarg dotyczących nieautoryzowanych transakcji

15:20 Krzysztof Bosak uderza w tzw. podatek Belki. Deklaruje zmiany



15:03 Oprocentowanie lipcowych obligacji oszczędnościowych pozostanie na poziomie z czerwca

15:00 MFW: Odbicie gospodarcze będzie wolniejsze niż wcześniej sądzono

15:00 Ministerstwo Finansów: W 2020 spadek PKB może wynieść ok. 4 proc.

14:16 ZUS: Wnioski o tarczę można składać tylko drogą elektroniczną

14:14 Akcjonariusze PGNiG zdecydowali o wypłacie 0,09 zł dywidendy na akcję z zysku za '19

14:14 Izostal wypłaci 0,11 zł dywidendy na akcję za 2019 rok

14:11 Drogówka z nowymi radiowozami. „Setkę” osiągają w mniej niż 6 sekund



13:57 Najmniej urodzeń w Polsce od ponad 4 lat [Wykres dnia]

13:54 USA rozważają cła na towary z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii

13:48 Ardanowski: Rolnictwo jest priorytetem całego rządu

13:28 Oszuści wyłudzili od 88-latka 38 tys. zł metodą „na policjanta”

13:16 ZNP ma pomysł, jak usprawnić zdalną edukację

13:05 Nowe podmioty na liście ostrzeżeń KN

13:03 "Walutowi" kredytobiorcy pozwą Skarb Państwa

12:55 Kurs złota najwyżej od 2012 roku. Inwestorzy boją się inflacji

12:40 Milion sztuk "Green Hell". Gra Creepy Jar rozbiła bank

12:06 UOKiK: banki dostosowały się do uwag dot. warunków wakacji kredytowych

12:00 Gwałtowny spadek produkcji węgla w Polsce

11:55 Facebook będzie miał konkurencję? Pojawił się nowy portal społecznościowy

11:34 Ministerstwo Zdrowia: wakacje będą wakacjami w epidemii

11:14 Przywrócono działanie rządowego serwisu gov.pl

10:46 Maląg: Wsparcie dla osób niepełnosprawnych będzie większe

10:03 Bezrobocie w maju wzrosło

09:42 Maxcom wypłaci 2 zł dywidendy na akcję

09:36 Emilewicz: Spadek PKB nie będzie wyższy niż 4,7 proc.

09:30 Kurs euro stabilny. Frank lekko w górę

09:29 130 zł mandatu za bilet kupiony u konduktora

09:09 Premier: Skład rządu ustalimy po wyborach prezydenckich

09:09 Koronawirus uderzył w rynek najmu mieszkań

09:01 Na Ukrainie największy dobowy przyrost zakażeń od początku pandemii

08:11 Chińska firma rozpoczęła trzecią fazę próby potencjalnej szczepionki na Covid-19

08:09 Minister środowiska: Gigantyczna powódź na ten moment nam nie grozi

07:15 "Franek" – film o frankowcach z dotacją od państwa

07:13 Urlop rodzicielski nie zostanie wydłużony o dodatkowe dwa miesiące

07:06 Google inwestuje w Polsce 2 mld dol.

06:51 Szef PKW: Organy wyborcze są przygotowane do wyborów prezydenckich

06:42 Toronto łagodzi obostrzenia związane z koronawirusem

06:25 Zwolnienia, obniżki pensji. Trudna sytuacja wydawnictw prasowych

06:00 5 lat temu wybory wstrząsnęły GPW. Jak będzie teraz?

06:00 6 tys. zł zarobków pozwoli na 700 tys. zł kredytu mieszkaniowego

06:00 W kredytach gotówkowych nadal inaczej niż zwykle

05:56 Długi firm na skutek koronawirusa wzrosły do 33,7 mld zł

05:54 UE może przedłużyć Amerykanom zakaz wjazdu na swe terytorium

Przypominam, że powiadomienia o najnowszych podsumowaniach dnia redakcja wysyła do czytelników w formie wieczornego newslettera. Zapisać się na niego można tutaj.

Zapisz się na wieczorne podsumowania dnia. Artykuły z serii "To był dzień" przygotowują Malwina Wrotniak i Marcin Dziadkowiak z redakcji Bankier.pl / Bankier.pl