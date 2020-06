Nowe podmioty na liście ostrzeżeń KNF

fot. Marcin Smolinski / Shutterstock

Prometheus Ltd. i Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Marlena Krześniak na liście ostrzeżeń publicznych - poinformowała w środę w komunikacie Komisja Nadzoru Finansowego.

KNF podała, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi postępowanie wobec Prometheus Ltd. z siedzibą w Beachmont Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, który działa pod marką handlową DowMarkets i jest właściciel platformy dowmarkets.com.

"Zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia)" - dodano.

Komisja poinformowała też, że do Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyki-Zachód we Wrocławiu zostało skierowane zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie firmy Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Marlena Krześniak z siedzibą w Zielonej Górze. Chodzi o art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń dot. wykonywania czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń, nie będąc do tego upoważnionym oraz używanie do oznaczenia własnej działalności gospodarczej określeń wskazujących na wykonywanie dystrybucji ubezpieczeń.

