Maj był kolejnym po kwietniu miesiącem gwałtownego spadku produkcji węgla kamiennego w Polsce. "Czarne złoto" znalazło się w odwrocie głównie przez spadek popytu i koronawirusa.

Produkcja węgla kamiennego w maju w Polsce spadła o 39,5 proc. rok do roku i wyniosła 3 191 tys. ton - podał Główny Urząd Statystyczny. Miesiąc do miesiąca produkcja węgla spadła o 24,8 proc., a przypomnijmy, że przecież już w kwietniu dane pokazały mocny spadek (o 16 proc. względem marca). W sumie w okresie styczeń-maj 2020 roku produkcja spadła do 22 702 tys. ton. To wynik o 13,4 proc. gorszy niż w analogicznym okresie 2019 roku.

Warto podkreślić, że dane za maj nie obejmują jeszcze okresu obowiązywania decyzji o zamknięciu 12 kopalni przez rząd. Ta weszła w życie dopiero w czerwcu. Z drugiej strony już w maju liczne kopalnie miały przetrzebione kadry przez koronawirusa. Gwałtowny spadek majowej produkcji to zapewne po części właśnie efekt takiego stanu rzeczy.

Produkcja węgla kamiennego / Bankier.pl

Główną przyczyną spadków jest jednak niższy popyt. Produkcja energii elektrycznej z elektrowni opartych na węglu kamiennym spadła w kwietniu do 43,84 proc. całej produkcji z 47,74 proc. w kwietniu 2019 roku. W maju 2020 roku elektrownie zasilane węglem kamiennym wytworzyły 4 656 GWh, czyli o 23,8 proc. mniej niż przed rokiem. Spadek generacji z tych źródeł za pierwsze pięć miesięcy tego roku wyniósł r/r o 11,9 proc.

To z jednej strony efekt spadku produkcji energii ogółem (o 12,22 proc. rok do roku), ale i wypierania energetyki węglowej przez energetykę odnawialną. Przykładowo produkcja energii wiatrowej wzrosła w maju do 958 GWh, czyli o 9,6 proc. rok do roku, produkcja ze źródeł "innych odnawialnych" (m.in. fotowoltaiki) wzrosła zaś o 491,6 proc. do 257 GWh.

Polski węgiel przegrywa konkurencje m.in. z powodów wysokich kosztów wydobycia, ale dodatkowych podatków (jak np. opłata za emisję CO2), które trzeba ponosić przy produkcji energii z węgla. Dodatkowo problemy polskiego górnictwa sprawiają, że cena polskiego węgla jest sztucznie zawyżana względem węgla zagranicznego. W efekcie staje się on mało atrakcyjny.

Dodatkowo, mimo znaczącego spadku wielkości produkcji węgla w kwietniu, znów część surowca trafiła na przykopalniane zwały, gdzie na koniec miesiąca znajdowało się ponad 7,7 mln ton surowca wobec niespełna 7,6 mln ton miesiąc wcześniej. Przed rokiem w końcu kwietnia na zwałach było ok. 2,8 mln ton niesprzedanego węgla. Póki co brak danych za maj, warto jednak zauważyć, że spadająca produkcja wyhamowuje problem nadmiaru węgla. Dodatkowo rząd w czerwcu zamknął przede wszystkim kopalnie węgla energetycznego, co także może przynajmniej częściowo rozwiązać problem nadpodaży.

Adam Torchała