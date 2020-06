Duda: Jest szansa na otwarcie kolejnych pól współpracy z USA

Spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem to jednoznaczne wskazanie na jakość sojuszu Polski i USA; obecna wizyta to szansa na otwarcie kolejnych pól współpracy - powiedział w Waszyngtonie prezydent Andrzej Duda. Naszym zadaniem jest zadbać, by USA nie wycofały z Europy swych jednostek - dodał.