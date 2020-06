MFW: Odbicie gospodarcze będzie wolniejsze niż wcześniej sądzono

MZ: wakacje będą wakacjami w epidemii

Wakacje będą wakacjami w epidemii. Dlatego pamiętajmy o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, m.in. o noszeniu maseczek i zachowywaniu bezpiecznego dystansu po to, by dzieci mogły we wrześniu wrócić do szkoły, a my do pracy - zaapelował rzecznik prasowy resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.