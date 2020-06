Mocne spadki WIG20. W dół LPP i PGE

fot. Krystian Maj/ /

WIG20 wciąż pozostaje w rozchwianiu. Po wczorajszych wzrostach i (nieudanym) ataku na lokalne maksima, dzisiejszą sesję zakończył mocnymi spadkami. W składzie blue chipów jedynie CD Projekt uniknął czerwieni.

Spadkiem aż o 2,3 proc. zakończył środową sesję WIG20. Oznacza to, że indeks nie tylko nie podjął ponownej próby ataku na pokoronawirusowe maksima (1857 pkt.), ale dodatkowo wyraźnie spadł poniżej poziomu 1800 pkt.

Początek sesji nie zapowiadał tak mocnych spadków, jednak nastroje w całej Europie popsuły się jeszcze przed południem. Pod koniec dnia indeksy we Frankfurcie, Paryżu, czy Mediolanie traciły już ponad 2 proc., nie pomogło też wejście amerykanów, S&P500 w momencie zamknięcia handlu na GPW był bowiem notowany 2,3 proc. poniżej kreski.

Analitycy zza oceanu z jednej strony wskazują na wyraźny wzrost liczby zachorowań w USA, z drugiej agencja Bloomberga podała, że amerykańskie władze rozważają nowe cła na towary z Francji, Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii o wartości 3,1 mld USD, dodając je do "arsenału" środków, jakie administracja prezydenta Donalda Trumpa stosuje już wobec Unii Europejskiej. To może jeszcze tego lata rozwinąć w szerszą transatlantycką wojnę handlową.

To właśnie negatywne nastroje zagranicy stały najprawdopodobniej za spadkami na GPW. Częściowo potwierdzają to wyniki indeksów, największą ekspozycję na zagranicznych inwestorów posiada bowiem wspominany WIG20, który stracił aż 2,3 proc. mWIG40 i sWIG80 poradziły sobie dziś wyraźnie lepiej i straciły odpowiednio 1,1 proc. oraz 0,5 proc. Uwagę zwracały obroty, które na szerokim rynku wyniosły ledwie 787 mln zł. W ostatnich tygodniach inwestorzy przyzwyczaili się do sesji, na których regularnie pokonywana jest bariera 1 mld zł.

W składzie WIG20 najmocniejsze spadki zanotowało LPP (-4,2 proc.). Upubliczniono dziś rekomendację, w której analitycy DM BOŚ zalecają "sprzedaż" akcji odzieżowej spółki. Spadki kontynuowało także PGE (-3,5 proc.), które na początku tygodnia musiało sobie radzić m.in. z podtopieniami w elektrowni Bełchatów. Podobne spadki zanotował Orlen.

Uwagę zwracała także przecena banków. O ponad 3 proc. potaniały papiery Santandera, PKO BP, Pekao i powiązanego z sektorem PZU. 2,9 proc. stracił Alior. Wczorajsze odbicie sektora znów okazało się próbą bez kontynuacji, a WIG-Banki stracił dziś aż 3 proc. Na usprawiedliwienie banków można jednak dodać, że spadki zanotowało aż 19 z 20 spółek notowanych w WIG20. Przed czerwienią uchronił się jedynie CD Projekt (+0,9 proc.), który jutro ma zaprezentować nowe szczegóły dotyczące "Cyberpunka 2077".

Na szerokim rynku wzrostami wyróżniała się m.in. Grupa Kęty (+10,5 proc.). Kęty szacują, że zysk netto grupy w II kwartale 2020 r. wyniesie ok. 110 mln zł, co oznacza wzrost o 46 proc. rdr - podała grupa w komunikacie. Zarząd podtrzymuje prognozę wyników na 2020 r.

Podniósł prognozy z kolei Unimot. Jak podano, zarząd podjął decyzję o podwyższeniu prognozy w oparciu w oparciu o aktualną sytuację rynkową oraz operacyjno-finansową grupy, a w szczególności wyraźnie wyższe od oczekiwań wyniki finansowe za I kw. 2020 roku. i wyraźnie lepszą od oczekiwań sytuację w kwietniu i maju, głównie w biznesie oleju napędowego oraz biopaliw. Akcje spółki podrożały o 17,6 proc.

Wato było także zwrócić uwagę na notowany na NewConnect Creepy Jar. Akcje spółki podrożały dziś o 11 proc. i w efekcie za jedną należy obecnie płacić powyżej tysiąca złotych. Wszystko za sprawą sukcesu "Green Hell". Spółka poinformowała, że sprzedała już ponad 1 mln sztuk gry na Steamie.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3196,12 -3,11 -2,18 10,00 -7,51 -14,66 DAX Niemcy 12093,94 -3,43 -2,33 9,21 -1,47 -8,72 FTSE 100 W.Brytania 6123,69 -3,11 -2,07 2,18 -17,43 -18,81 CAC 40 Francja 4871,36 -2,92 -2,49 9,60 -11,78 -18,51 IBEX 35 Hiszpania 7195,50 -3,27 -3,79 7,44 -21,72 -24,65 FTSE MIB Włochy 19162,98 -3,42 -2,16 10,66 -9,97 -18,48 ASE Grecja 665,01 -1,63 -1,11 9,16 -21,70 -27,45 BUX Węgry 37199,46 -1,05 -1,50 6,13 -8,09 -19,28 PX Czechy 919,31 -1,49 -1,51 4,82 -12,96 -17,60 RTS INDEX (w USD) Rosja 1281,18 1,94 3,09 7,80 -7,63 -17,29 BIST 100 Turcja 114448,90 -0,77 3,16 11,09 20,24 0,02 WIG 20 Polska 1784,23 -2,29 -0,20 9,43 -23,46 -17,02 WIG Polska 50479,64 -1,86 0,33 9,94 -15,87 -12,71 mWIG 40 Polska 3573,69 -1,10 0,77 9,44 -11,64 -8,56 Źródło: PAP Biznes

Adam Torchała