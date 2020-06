130 zł mandatu za bilet kupiony u konduktora

fot. Martyn Jandula / Shutterstock

Konduktor doliczy 130 zł do biletu za przejazd pociągiem jeżeli na dworcu PKP były czynne kasy.

- Nie kupiłam biletu online, ponieważ załatwiałam w Trójmieście różne sprawy i nie wiedziałam kiedy dokładnie będę wracać. Na dworcu w Gdyni byłam prawie godzinę przed odjazdem pociągu, ale kolejki były ogromne, przed każdą kasą stało co najmniej 20 osób. Nie miałam więc innego wyjścia jak kupić bilet u konduktora. Sam bilet kosztował ponad 40 zł, ale konduktor powiedział, że muszę dodatkowo zapłacić 130 zł - czytamy relację jednej z pasażerek PKP Intercity Pani Marty z Bydgoszczy na portalu Pomorska.pl.

Tradycyjnie bilety na przejazd pociągami PKP Intercity można kupić korzystają z jednej z trzech opcji:

online przez stronę internetową lub aplikację mobilną,

kasie biletowej na dworcu,

na dworcu, u konduktora w pociągu.

- Jeśli na stacji nie ma kasy biletowej lub jest ona nieczynna, podróżni mogą zgłosić się do konduktora już na peronie, zanim wejdą do pociągu. Gdy będą wolne miejsca sprzeda im rezerwację. Gdy na stacji jest dostępna kasa, klient powinien nabyć w niej bilet jednorazowy lub rezerwację miejsca przed rozpoczęciem podróży. W przypadku czynnej kasy zakup biletu u konduktora jest niemożliwy, bez względu na kategorię pociągu. Natomiast przebywanie w pociągu bez ważnego biletu oznacza konieczność zapłaty zarówno za przejazd, jak i dodatkowo 130 zł. Standardowo opłata za zakup biletu u konduktora wynosi 10 zł do ceny biletu - mówi Katarzyna Grzduk, rzeczniczka spółki PKP Intercity.

Po okresie narodowej kwarantanny w czerwcu na tory stopniowo wracają połączenia międzynarodowe oraz pojawia się więcej składów między miejscowościami nadmorskimi a innymi miastami w Polsce. W transporcie kolejowym można zajmować już 100 proc. miejsc siedzących lub 50 proc. miejsc siedzących i stojących.

