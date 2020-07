To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 16 lipca 2020 r.

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Epidemia przeniosła życie i pracę wielu obywateli do sieci, ale jeszcze wiele nowego przed nami, co dobrze widać na przykładzie dzisiejszych informacji z kraju i ze świata. O klienta online walczą nie tylko komercyjni gracze, ale też urzędy.

Tzw. lepsze doświadczenia podatnika chce nam zafundować Krajowa Administracja Skarbowa. W ramach oficjalnie zapowiedzianego programu wkrótce możliwe ma być umawianie wizyt w urzędzie skarbowym przez internet. Pilotaż prowadzony jest obecnie na terenie województwa podlaskiego i wojewódzkiego.

Do internetu przenosi się coraz więcej urzędowych procesów, w tym obsługa wniosków o dopłaty ze środków publicznych. Między innymi tych skierowanych do posiadaczy domów jednorodzinnych, którym uwagę poświęca dziś Marcin Kaźmierczak. Komu, na jaki cel i pod jakimi warunkami przysługiwać może dofinansowanie - to wyjaśniamy w artykule, który okazał się dziś absolutnym hitem czytelniczym.

W świecie biznesu dobra wiadomość dla fanów zakupów z użyciem internetowych koszyków - Auchan obiecuje szybkie dostawy zamówień pod drzwi klientów. W tym samym czasie Zachód próbuje jeszcze walczyć o wygodę offline, Amazon kusi klientów inteligentnym wózkiem, który pozwoli ominąć nie tylko kolejki przy kasach, ale też same kasy.

Dokonujących zakupów za granicą ucieszą dzisiejsze doniesienia o taniejących przelewach w kontach walutowych. Z analizy Bankier.pl wynika, że coraz bogatsza jest oferta walut, w których można prowadzić takie rachunki.

Kończąc ten wirtualny temat, choć niepozbawiony namacalnych kosztów, także dziś polecam najnowsze porównanie szybkości i stabilności mobilnego internetu. Czterech największych graczy w kraju w czerwcu zwiększyło średnią prędkość e-połączeń. Względem maja lider w zakresie LTE pozostał ten sam, w zakresie 3G - przetasowanie na podium. Szczegóły rankingu mogą pomóc przy zmianie operatora.

O czym jeszcze warto dziś wiedzieć?

Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

18:11 Hiszpania zacznie produkcję szczepionki już jesienią

18:03 Słaba sesja WIG20. Gwałtowne wzrosty Orange i Biomedu

17:04 Oszuści proponują "specjalne vouchery urlopowe"

15:42 PFR: nie jest planowana nowa forma pomocy dla firm

15:25 Bez tego nie skorzystasz z bonu turystycznego

15:00 KE przyjrzy się konkurencji w rozwijającym się sektorze internetu rzeczy

14:24 Prezydent Ukrainy: Nie spieszmy się z przedłużaniem ograniczeń, ludzie są zmęczeni

14:20 Nie działa eMakler? Wieczorna przerwa techniczna

14:04 Inflacja bazowa przebiła 4 proc. To najwięcej od 2001 r.

13:45 EBC nie tnie stóp i nie dosypuje pieniędzy

13:31 W Hongkongu najwięcej nowych zakażeń koronawirusem od początku pandemii

13:27 Kolejna promocja w hipotekach – ING wraca do gry

12:59 Do Sądu Najwyższego wpłynęły 164 protesty wyborcze

12:54 Powstała aplikacja do zwiedzania Zagłębia Miedziowego

12:46 Masowe zakażenia wśród pracowników sezonowych. KE apeluje o ochronę

12:40 Zakupy bez kas i kolejek w sklepach Amazona

11:40 TSUE karze Rumunię i Irlandię za niewdrożenie przepisów ws. prania pieniędzy

11:32 PGNiG OD i Polski Gaz TUW uruchamiają usługę doradztwa prawnego

11:20 Glovo dostarczy zakupy z Auchan pod drzwi

11:20 Premier Francji zapowiada głęboką recesję

11:13 Minister rolnictwa chce zmiany przepisów o ochronie zwierząt

11:09 Małe dzieci na drodze publicznej. TK zadecydował



11:10 LOT poleci z Warszawy do Dublina

10:55 Polski eksport nie spada tak mocno jak w 2008 r.

10:54 ZEA polecą na Marsa między 20 a 22 lipca

10:45 Nakaz noszenia masek w departamencie Mayenne we Francji

10:30 Do kogo po najszybszy internet mobilny? Porównanie T-Mobile, Orange, Play, Plus

10:20 Chińskie byki w odwrocie

10:02 Eurocash, Auchan i Makro na celowniku UOKiK

09:40 Podwyżka prowizji od sprzedaży na Allegro

09:24 Daimler zaciska pasa. Kolejne cięcia etatów



09:03 Srebro najdroższe od 4 lat

08:50 W Polsce pojawił się nowy narkotyk. GIS ostrzega

08:12 Zatrzymanie CBA ws. piramidy finansowej. Tysiąc osób oszukanych na 250 mln zł

07:40 Musk, Bezos i Gates zhakowani. Cyberatak na Twitterze z bitcoinem w tle

07:36 Szczyt UE pod specjalnym rygorem: okrojone delegacje, zmiany w protokole, brak dziennikarzy

06:57 Lawinowo rośnie liczba finansowych oszustw internetowych

06:51 Domy na razie dla odważnych

06:49 W Polsce wschodniej szybko przybywa milionerów

06:45 Areszt za obchody Halloween? Pochylą się nad tym posłowie

06:20 Wizytę w urzędzie skarbowym będzie można zarezerwować przez internet

06:00 Polska kartami stoi. Pobiliśmy kolejny rekord

06:00 Ponad 50 tys. zł dla właścicieli domów jednorodzinnych. Sprawdzamy, na jakie dopłaty można liczyć

06:00 Potaniały przelewy w kontach walutowych

00:01 Już prawie dwa miliony przypadków koronawirusa w Brazylii

