Potaniały przelewy w kontach walutowych

fot. Wara1982 / Shutterstock

Tańsze przelewy europejskie i więcej walut do wyboru to, jak wynika z analizy Bankier.pl, najważniejsze zmiany, jakie zaszły w ostatnim czasie w ofercie kont walutowych w bankach. Rachunki prowadzone w obcych walutach znajdziemy już niemal w każdej instytucji.

Konta walutowe przez lata zajmowały raczej mało istotną pozycję w ofertach banków. Sporo zmieniło się, gdy klienci zaczęli zwracać baczniejszą uwagę na koszty związane z płatnościami wykonywanymi za granicą, a opłaty za przewalutowanie operacji kartowych skoczyły w górę. Wyraźnym bodźcem dla rynku okazała się także popularność niektórych fintechów, zwłaszcza celującego w podróżników Revoluta.

W efekcie w 2018 i 2019 r. mieliśmy prawdziwy wysyp ofert kart wielowalutowych, które umożliwiły zaoszczędzenie na kosztach związanych z zagranicznymi wojażami. W części banków skorzystanie z takiego plastiku oznaczało konieczność otwarcia rachunku w odpowiedniej walucie, co z kolei przełożyło się na rosnącą popularność kont „niezłotówkowych".

Banki zdecydowanie rzadziej aktualizują parametry kont walutowych niż złotowych kont osobistych. Ostatnią okazją do korekt w cennikach były zmiany w regulacjach unijnych dotyczących transakcji transgranicznych w euro.

Przypomnijmy, że zmienione rozporządzenie zaleca, aby „opłaty pobierane przez dostawcę usług płatniczych od użytkownika usług płatniczych z tytułu płatności transgranicznych w euro są takie same jak opłaty pobierane przez tego dostawcę usług płatniczych z tytułu odpowiadających im płatności krajowych o tej samej wartości w walucie krajowej państwa członkowskiego, w którym znajduje się dostawca usług płatniczych użytkownika usług płatniczych”. Innymi słowy – przelew z polskiego banku do Hiszpanii (w euro) powinien kosztować tyle, ile transakcja o tej samej wartości w złotych wykonana pomiędzy polskimi instytucjami. Podobny mechanizm dotyczy wypłat z bankomatów w UE i w Polsce, co znalazło odzwierciedlenie w cennikach także „polskich” ROR-ów oraz kart wielowalutowych.

W 11 bankach obecnie użytkownicy kont walutowych nie płacą za przelewy SEPA. W tej grupie mieszczą się: Bank BPS, Getin Bank, T-Mobile Usługi Bankowe, PKO BP (w ramach promocji, przy skorzystaniu z e-kantoru banku), mBanku, ING Banku Śląskim, Credit Agricole, Citi Handlowym, Nest Banku oraz Banku Millennium. Darmowe przelewy europejskie dostępne są także dla użytkowników Kantoru Walutowego Alior Banku.

Coraz częściej wybór walut, w których można prowadzić rachunki nie ogranicza się do 3-4 czterech podstawowych. Pod tym względem wyróżniają się obecnie banki, które poszerzyły w ostatnich latach ofertę kont walutowych: