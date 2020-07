EBC nie tnie stóp i nie dosypuje pieniędzy

fot. ilolab / Shutterstock

Europejski Bank Centralny tym razem nie dorzucił kolejnych miliardów euro na ratowanie strefy euro. Równocześnie i tak niskie stopy procentowe wciąż pozostają w eurolandzie bez zmian.

- Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym, jak i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio 0,00 proc., 0,25 proc. oraz -0,50 proc. – czytamy w lipcowym komunikacie po posiedzeniu Rady Prezesów, organu decydującego o stopach procentowych w strefie euro.

Treść komunikatu nie różni się zatem od przedstawionej w czerwcu. Powtórzono równocześnie słowa zapewnienia dotyczące utrzymywania niskich stóp tak długo, jak będzie to konieczne.

Inwestorzy ponownie nie oczekiwali od EBC cięcia stóp procentowych. Warto przypomnieć, że EBC po raz ostatni obniżył stopy we wrześniu 2019 r. Ich poziom jest obecnie oczywiście najniższy w historii.

Zamiast ciąć stopy, EBC chce walczyć z koronawirusem przy użyciu innych działań. Na poprzednim posiedzeniu zapadła decyzja o zwiększeniu skali programu pandemicznych zakupów obligacji (PEPP) o kolejnych 600 mld euro, do 1,350 bln euro. W lipcu kwota ta została utrzymana bez zmian, co również wpisywało się w oczekiwania rynku. Horyzont zakupów w ramach programu obejmuje okres przynajmniej do czerwca 2021 r. lub tak długo, jak będzie to konieczne.

Decyzja EBC nie wywołała większej reakcji na rynku walutowym. W momencie publikacji komunikatu EUR/USD wynosił 1,141 USD, wracając do stanu z godzin przedpołudniowych.

O 14:30 rozpocznie się konferencja prasowa z udziałem prezes Christine Lagarde.

Michał Żuławiński