Niezidentyfikowani hakerzy uzyskali w środę wieczorem dostęp do twitterowych kont m.in. Baracka Obamy, Billa Gatesa, Joe Bidena i wielu innych znanych osób, próbując naciągnąć internautów na wysłanie oszustom pieniędzy w formie bitcoinów.

Z kont osób dotkniętych atakiem hakerzy wysłali tweety zachęcające użytkowników do wysłania tysiąca dolarów w kryptowalucie bitcoin, obiecując w zamian odesłanie 2 tys. dolarów: „Wszystkie bitcoiny przesłane na podany adres zostaną podwojone! Jeżeli prześlesz 1000 dolarów, dostaniesz 2000 dolarów. Robię to tylko przez 30 minut!”.

Takie wiadomości pojawiły się m.in. na kontach polityków Baracka Obamy, Joe Bidena, miliarderów Elona Muska, Billa Gatesa i Jeffa Bezosa, a także muzyka Kanye Westa i jego żony, celebrytki Kim Kardashian. Podobne wiadomości wysłano też z oficjalnych kont firm Apple i Uber.

"Ciężki dzień dla Twittera" - skomentował szef firmy Jack Dorsey, przyznając, że hakerzy uzyskali dostęp do kont użytkowników poprzez "skoordynowany atak" wymierzony w pracowników Twittera posiadających dostęp do wewnętrznych systemów i narzędzi.

Jak podało BBC, równocześnie z atakiem na Instagramie utworzono konto "cryptoforhealth", na którym zamieszczono komunikat przyznający się do ataku.

"To był atak charytatywny. Wasze pieniądze znajdą się we właściwym miejscu" - napisano we wpisie.

Według cytowanego przez agencję Reuters eksperta ds. cyberbezpieczeństwa Dmitrija Alperowicza, środowy atak był prawdopodobnie "najgorszym dotąd włamaniem na platformę mediów społecznościowych". (PAP)

