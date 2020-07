Chińskie byki w odwrocie

"NYT" przeniesie część pracowników z biura w Hongkongu do Seulu

Dziennik "New York Times" poinformował w środę, że przeniesie około 1/3 personelu dziennikarskiego z biura w Hongkongu do Seulu. Gazeta twierdzi, że to efekt "niepewności" wywołanej przez chińskie prawo o bezpieczeństwie państwowym w Hongkongu.