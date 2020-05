To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 22 maja 2020 r.

Marcin Dziadkowiak zastępca redaktora naczelnego Bankier.pl

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

W piątek zebrało się na portalu sporo tematów kryzysowych. Przede wszystkim poznaliśmy najnowsze informacje o sytuacji gospodarki w kwietniu. Dane o sprzedaży detalicznej były kolejnymi, które pokazały załamanie gospodarcze w Polsce. Natomiast branża budowlana (jeszcze?) trzyma się mocno. Poznaliśmy także nastroje przedsiębiorców już za maj – pozostają wciąż grobowe. Do tego można dodać jeszcze dane o lawinie zwolnień w firmach, która ruszyła w ubiegłym miesiącu.

Twarde dane świadczą o kryzysie w gospodarce. Kryzys ten porównywany jest do Wielkiej Recesji z lat 2008-09. Ale czy to jest nowy kryzys, czy ciągle ten sam? – na to pytanie odpowiada Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl.

W gospodarce idzie jednak ku lepszemu. Świadczą o tym kolejne fazy odmrażania gospodarki. Już od 1 czerwca ruszają pasażerskie loty krajowe. Połączenia międzynarodowe mają ruszyć w najbliższych miesiącach. Rośnie także nadzieja na uruchomienie kolejnych branż – dziś poznaliśmy wstępne założenia dla czekających w kolejce firm m.in. z branży weselnej, eventowej i parków rozrywki. Ale czy odmrażaniu gospodarki nie zaszkodzi temu kompletny brak poprawy w danych o nowych zakażeniach? Dziś zanotowaliśmy trzeci najgorszy wynik w liczbie zakażeń od początku epidemii.

Idąc w tematy bliższe finansom osobistym, zaprezentowaliśmy dziś trzecią część omówienia wyników najnowszej edycji badania Bankier.pl „Życie z frankiem”. Prezentujemy w nim doświadczenia kredytobiorców związane z prawnym wsparciem w sądowych walkach.

Sprawdziliśmy też, w których miastach Polski nastąpił najwyższy wzrost cen mieszkań w ostatnich latach. Wyniki tej analizy w dzisiejszym artykule Marcina Kaźmierczaka.

Na zakończenie tygodnia pracy nie może zabraknąć „5 tematów ważnych dla twojego portfela”, czyli tekstu, dzięki któremu można nadrobić zaległości w najważniejszych sprawach z mijającego tygodnia. Dziś m.in. o rynku pracy i nieruchomościach.

Kolejne podsumowanie weekendu już w niedzielę, a poniżej w telegraficznym skrócie najważniejsze wiadomości z piątku.

Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata

19:43 Z tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy otrzymali ponad 12 mld zł

19:41 Francja: sąd nakazał ubezpieczycielowi wypłatę odszkodowania w związku z pandemią

19:05 Chińskie plany wobec Hongkongu budzą zaniepokojenie

18:34 USA wzywają WHO, by rozpoczęła śledztwo ws. pochodzenia koronawirusa

18:26 Będą bezpłatne testy dla pracowników sezonowych z zagranicy

18:10 Wielka Brytania wprowadza 14-dniowa kwarantannę dla przyjeżdżających

18:04 Wizz Air zawiesza wszystkie loty w polskiej siatce do 6 czerwca

18:03 Kolejna słaba sesja na GPW. Mocne spadki JSW

18:00 Zamieszanie wokół umowy Sanwilu

17:54 Wyniki Śnieżki nie ucierpiały w I kw. 2020 r.

17:48 Załamanie zysków amerykańskich spółek

17:41 Wpływy podatkowe w Niemczech w kwietniu o jedną czwartą niższe

17:12 Pandemia może obniżyć sprzedaż "Cyberpunk 2077"

16:59 Lombardia: ryzyko zakażenia spadło z umiarkowanego do niskiego

16:47 Problemy na budowie jednego z odcinków Zakopianki

16:14 Alior Bank wypowiedział umowy operatorowi rowerów miejskich

16:08 Inwestorzy wierzą w budownictwo

16:01 Niewielki odsetek dzieci chodzi do przedszkoli

15:52 10 tys. zł kary dla szefa sanepidu za wejście do parku

15:44 Skonfiskowano majątek bossów cosa nostry o wartości 150 mln euro

15:13 Będzie specjalny lot czarterowy dla Polaków z Wielkiej Brytanii

15:10 Od 25 maja możliwe prowadzenie części zajęć w tradycyjnej formie

15:07 Awaria w Alior Banku i TMUB. Problemy z płatnościami kartami

14:55 Tarczy antykryzysowa 4.0 będzie kosztowała ok. 2,7 mld zł

14:46 NFZ: Oddziały wojewódzkie wznawiają pracę sal obsługi klientów

13:57 Wzrost cen w Rosji zatrzymał się

13:15 Szumowski: znajdziemy rozwiązanie dot. organizacji wypoczynku dzieci

12:53 Bułgarskie granice otwarte dla obywateli UE

12:42 Premier: W najbliższych miesiącach odmrożenie ruchu lotniczego

12:31 W weekend utrudnienia w ING, PKO BP i BPS

12:24 Premier: Mamy szansę na podbicie nowych rynków

12:12 Wittchen ma umowę z Lidlem o wartości 13 mln zł

12:00 Tym będą żyły rynki: PKB Polski po raz drugi

12:00 Nastroje w gospodarce pozostają grobowe

11:58 Dywidendy ustąpią gamingowi. Rockbridge tworzy fundusz "Gier i innowacji"

11:26 Brytyjczycy testują nową metodę leczenia ciężkiej postaci Covid-19

11:26 Powoli wzrasta ruch samochodowy na polskich drogach

11:15 5 tys. zł pożyczki bez wniosku o umorzenie? Apel rzecznika MŚP

10:51 Od 1 lipca drobni odbiorcy nie kupią miału węglowego do celów grzewczych

10:30 Kuczyński: Giełdowe byki na majowej trawie

10:30 Rekordowe oszczędności przed epidemią

10:20 Sprzedaż detaliczna spadła o ponad 20 proc.

10:00 Budownictwo (jeszcze?) trzyma się mocno

09:47 Złoty oddaje czwartkowe zyski. Kurs euro w górę

09:40 Rząd zezwoli na wesela z limitem osób

09:40 Miliard złotych na wsparcie domów pomocy społecznej

09:40 Kaufland testuje zakupy online w trzech miastach

09:27 Minister zdrowia: Epidemia nie znika, ale przechodzi w fazę pewnej kontroli

09:05 Od 1 czerwca ruszą pasażerskie loty krajowe

09:03 Wydatki na obronność w Chinach wzrosną najmniej od dekad

09:03 Morawski: Tym razem jest inaczej niż w zwykłym kryzysie

08:58 W Auchan ruszają zakupy online

08:22 Strata netto Getin Noble Banku niższa niż rok wcześniej

07:19 Polski rynek autobusów stopniowo sięga dna

07:12 Niespotykana fala zwolnień w kwietniu

06:02 Burmistrz Rzymu zaprasza turystów: miasto jest bezpieczne

06:00 Ceny mieszkań w Trójmieście biją rekordy. Nawet o 60 proc. w górę w pięć lat

06:00 Frankowcy w sądach – wynagrodzenie prawnika nie jest najważniejsze [Raport Bankier.pl]

01:19 Trump: Nie będzie powrotu do restrykcji w przypadku drugiej fali koronawirusa

Marcin Dziadkowiak