CBOS: rekordowy odsetek Polaków miał oszczędności przed epidemią

Ponad 60 proc. gospodarstw domowych posiadało w połowie marca 2020 r. oszczędności. To najwyższy odsetek odnotowany w historii badań domowych budżetów przez CBOS. Trzy czwarte zaopatrzonych w rezerwy było w stanie utrzymać się z nich przez co najmniej 2 miesiące.

W komunikacie CBOS pt. „Oszczędności i długi Polaków w pierwszej połowie marca” podsumowano sytuację finansową gospodarstw domowych w przededniu zamknięcia gospodarki. Obraz tuż przed pandemią był optymistyczny - odsetek gospodarstw domowych posiadających oszczędności w formie pieniężnej wzrósł znacząco przez ostatnie lata. Sięgnął 61 proc., podczas gdy 10 lat wcześniej wynosił 37 proc.

„Szczególnie często posiadanie oszczędności deklarują ludzi młodzi – do 24 roku życia (78 proc.) i w wieku od 25 do 34 lat (73 proc.), mieszkańcy dużych miast – liczących od 100 tys. do 500 tys. ludności (80 proc.) i większych (72 proc.), a także osoby z wykształceniem średnim (68 proc.) i – przede wszystkim – wyższym (79 proc.)” – podkreślono w opracowaniu.

Chociaż posiadających rezerwy finansowe wyraźnie przybyło, to rozmiary zasobów w grupie oszczędzających nie uległy znaczącym zmianom. W marcu 2020 r. 78 proc. osób, które odłożyły pieniądze było w stanie utrzymać się ze zgromadzonych oszczędności bez obniżenia dotychczasowego poziomu życia przez co najmniej 2 miesiące. Podobny wynik, przy przypomnijmy niższym odsetku oszczędzających, odnotowano w poprzednich latach.

62 proc. respondentów w badaniu CBOS wskazało, że ich gospodarstwo domowe nie posiada żadnych kredytów i innych zobowiązań do spłaty. 36 proc. posiadało długi, ale spłacało je regularnie. Odsetek zadłużonych i mających kłopoty ze spłatą wyniósł 2 proc. i był najniższy od 2007 r.

W porównaniu z marcem 2019 r. zmniejszyła się grupa gospodarstw domowych, które nie posiadają oszczędności i mają długi (o 3 pp.) oraz nieposiadających oszczędności ani zadłużenia (o 3 pp.). 39 proc. gospodarstw nie miało długów i jednocześnie posiadało oszczędności.

„W takiej sytuacji stosunkowo najczęściej znajdują się ludzie młodzi: do 24 roku życia (53 proc.), osoby względnie dobrze sytuowane – o miesięcznych dochodach per capita od 2000 do 2999 zł (45 proc.) i więcej (53 proc.)” – wskazano w raporcie.

