Załamanie zysków amerykańskich spółek

W pierwszym kwartale 2020 r łączne zyski spółek wchodzących w skład S&P 500 spadły o 13,8 proc. Dotychczas wyniki opublikowało 90 proc. spółek z indeksu. Jeśli taki wynik utrzyma się do końca sezonu publikacji raportów, to będzie to najgorszy rezultat od III kwartału 2009 r., kiedy w porównaniu do poprzedniego roku zyski spadły o 15,7 proc.

Sześć sektorów odnotowało wzrost zysków rok do roku, w tym opieka zdrowotna i firmy użyteczności publicznej. W pięciu sektorach - dóbr wyższego rzędu, finansów, energii, przemysłu i materiałów – zyski spadły.

Słabsze niż przed rokiem wyniki nie są dla rynku zaskoczeniem. Prognozy analityków były dostosowane do pogarszających się warunków, w jakich funkcjonują firmy. W efekcie 65 proc. spółek z S&P 500, które już podały wyniki, zanotowało wyższy od konsensusu zysk na akcję (EPS). Odsetek pozytywnych zaskoczeń odnośnie zysku na akcję jest poniżej pięcioletniej średniej. Poniżej średniej znalazła się także skala wzrostu EPS, która wyniosła 2,1 proc. 57 proc. firm S&P 500 zanotowało w I kwartale wyższe od oczekiwań analityków przychody. Również w tym wypadku odsetek pozytywnych zaskoczeń znalazł się poniżej 5-letniej średniej.

Jednocześnie, nawet w przypadku spółek, które zawiodły inwestorów, „kara” wyznaczona przez rynek była relatywnie niewielka. Firmy z S&P 500, które opublikowały gorsze od oczekiwań wyniki dotyczące zysków za pierwszy kwartał, odnotowały spadek ceny akcji średnio o 1,1 proc., biorąc pod uwagę czterodniowy okres, obejmujący dwa dni przed wynikami i dwa dni po publikacji raportu. W ciągu ostatnich pięciu lat firmy z S&P 500, które podały negatywne niespodzianki dotyczące zysków, odnotowały spadek ceny średnio o 2,8 proc. w tym czterodniowym okresie.

Jednym z przykładów firmy, która podała gorszy od oczekiwań zysk na akcję w pierwszym kwartale, ale nie zanotowała negatywnej reakcji rynku był Facebook. 29 kwietnia firma zgłosiła EPS w wysokości 1,71 USD za pierwszy kwartał, co było poniżej konsensusu na 1,74 USD. Jednak od 27 kwietnia do 1 maja cena akcji Facebooka wzrosła o 7,9 proc.

Pandemia powodem wycofania prognoz przez firmy

Jeśli chodzi o perspektywy dotyczące zysków publikowane przez firmy, to znacznie zmniejszyła się liczba przedsiębiorstw z S&P 500, które podały prognozy dotyczące EPS na drugi kwartał(35), w porównaniu do średniej z pięciu lat (107). Jednocześnie w kwietniu analitycy obniżyli prognozy zysku na akcję w II kwartale o 29,1 proc.

Problemy spółek dotyczące prognoz zysków wybiegają daleko poza II kwartał. Do 7 maja 146 firm S&P 500 wycofało lub nie opublikowało prognoz całorocznego EPS na rok budżetowy 2020.

W raportach za I kw. firmy wprost nawiązują do niepewności i ryzyka gospodarczego spowodowanego przez pandemię koronawirusa.

„Wycofujemy naszą prognozę dotyczącą wyników za rok budżetowy 2020 dla naszych wyników skonsolidowanych i segmentowych z powodu dużej niepewności spowodowanej pandemią koronawirusa” – napisano w komunikacie FedEX.

„Biorąc pod uwagę ewolucję pandemii COVID-19, GE nie może obecnie z rozsądną dokładnością prognozować pełnego czasu trwania, wielkości i tempa ożywienia na naszych rynkach zbytu i w ramach łańcuchów dostaw. W związku z tym 9 kwietnia 2020 r. GE wycofało swoje prognozy na 2020 r.” – podano w oświadczeniu General Electric.

Wśród 146 spółek S&P 500, które wycofały lub nie opublikowały prognoz na 2020 r. znajdują się m.in. Walgreens, IBM, Coca-Cola, Philip Morris Int., Intel, Caterpillar, UPS, Ford, Starbucks, GE, American Airlines, PayPal. Większość z nich wprost wymienia COVID-19 i związaną z nią niepewność jako powód wycofania prognoz.

Wiele spółek wycofało prognozy jeszcze przed ogłoszeniem raportu za I kw. Wśród nich znalazły się m.in. United Air Lines, Delta Air Lines, Adobe Systems, DuPont i Biogen.

„Globalne obawy związane z COVID-19 wpłynęły na otoczenie makroekonomiczne, a także na działalność ViacomCBS. W wyniku COVID-19 i wprowadzenia środków zapobiegających jego rozprzestrzenianiu się, ViacomCBS wycofuje swoje poprzednie prognozy dotyczące wyników finansowych za 2020 r.” – wskazywano 26 marca w komunikacie Viacom.

40 spółek S&P obniżyło swoje perspektywy dotyczące wyników finansowych w 2020 r. w stosunku do poprzednich prognoz.

„Globe Life spodziewa się, że przychód operacyjny netto na akcję wyniesie od 6,65 USD do 7,15 USD w roku kończącym się 31 grudnia 2020 r. Obniżenie naszych prognoz dotyczących zysków odzwierciedla wpływ COVID-19 na nasze operacje” – podała spółka w raporcie.

Wśród spółek, które obniżyły swoje prognozy na 2020 r. są jeszcze m.in. Johnson & Johnson, Accenture, IHS Markit, Merck i Nielsen.

34 spółki S&P 500 podtrzymały swoje wcześniejsze prognozy.

„Firma utrzymała swoją prognozę dotyczącą rocznego zysku na akcję w 2020 r., w tym zysku netto w wysokości 15,45 USD do 15,75 USD na akcję i skorygowanego zysku netto w wysokości 16,25 USD do 16,55 USD na akcję. Z biegiem czasu firma będzie nadal oceniać wpływ COVID-19 na równowagę i dywersyfikację działalności” – napisano w raporcie UnitedHealth Group.

Innymi firmami, które podtrzymały swoje perspektywy na 2020 r. są m.in. Procter & Gamble, Pfizer, Humana, eBay, Amgen.

Tylko 7 spółek podniosło prognozy zysków na 2020 r. Wśród nich są General Mills, ConAgra Brands, Citrix Systems, Eli Lilly, Clorox, Jack Henry & Associates i Activision Blizzard.

Prognozy analityków

Analitycy spodziewają się, że (rok do roku) spadek zysków w drugim kwartale wyniesie 41,9 proc., w trzecim kwartale 23,8 proc. i czwartym kwartale 11,6 proc. Ekonomiści przewidują, że dopiero w I kwartale 2021 roku zyski wzrosną o 12,6 proc.

„Wyniki spółek w I kw. zniszczyły wszelkie nadzieje na wzrost zysków dla spółek S&P 500 w 2020 r. Zyski operacyjne na akcję dla firm S&P 500 obniżyły się o 49 proc. w porównaniu z IV kw. 2019 r. To otrzeźwiło analityków. Najnowszy konsensus wskazuje dla firm S&P 500 zyski na akcję w wysokości 126 USD za 2020, co stanowi spadek o 17 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem” – napisał w raporcie komentator ds. rynku Nir Kaissar z Bloomberg Opinion.

Wcześniejsze prognozy przed nastaniem pandemii koronawirusa wskazywały na zysk na akcję w wysokości 175 USD na akcję w 2020 r.

Według analityków docelowy poziom indeksu S&P 500 na koniec roku to 3.219,67 pkt., o 12 proc. powyżej zamknięcia z 19 maja na poziomie 2.922,94 pkt. Analitycy oczekują, że najwyższe wzrosty na koniec roku wykaże sektor finansowy (+ 19,1 proc.) a najniższą dynamikę wzrostu powinien wskazać sektor IT (+ 8,5 proc.).(PAP Biznes)

kkr/ gor/