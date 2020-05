W weekend utrudnienia w ING, PKO BP i BPS

W najbliższych dniach kilka banków zamierza przeprowadzić prace serwisowe. Na utrudnienia w dostępie do usług powinni przygotować się klienci m.in. ING Banku Śląskiego, PKO BP i Inteligo. Jak co tydzień sprawdzamy na Bankier.pl, które instytucje wyłączą dostęp do bankowości elektronicznej.

Najszerzej zakrojone prace modernizacyjne prowadzić będzie ING Bank Śląski. Rozpoczną się one w sobotę rano i będą kontynuowane w nocy z soboty na niedzielę oraz z niedzieli na poniedziałek.

Przerwa techniczna w ING Banku Śląskim

W sobotę 23 maja od 8:00 do 18:00 nie będą działać usługi dla inwestorów. Klienci nie będą mieli dostępu do modułu Makler w systemie bankowości internetowej oraz aplikacji ING Makler Mobile.

aktywowania kart, zmieniania limitów transakcyjnych i nadawania kodów PIN,

zamawiania kart płatniczych,

przypisania do telefonu kart w aplikacji Moje ING Mobile,

dodawania kart Mastercard z poziomu portfeli zewnętrznych (Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay),

wykonywania przelewu z rachunku karty kredytowej,

składania wniosków o subwencję dla Firm

nie będą działać pożyczki oraz procesy sprzedażowe rachunków bieżących i oszczędnościowych.

mogą pojawić się okresowe utrudnienia w dostępie do wpłatomatów (w tym wpłat realizowanych przez BLIK), składania wniosków w Moim ING i na stronie internetowej ing.pl, systemu ING Business – utrudnienia w obsłudze funkcji kartowych oraz procesów ecustody. Klienci nie będą również mieć również możliwości:

Mogą także wystąpić problemy z realizacją innych procesów kartowych, zastrzega bank.

W nocy z 24 na 25 maja od 0:00 do 3:00 mogą występować chwilowe przerwy w realizacji transakcji wpłat i wypłat w bankomatach sieci Planet Cash/ING. Transakcje we wrzutniach będą w tym czasie możliwe, jednak księgowanie pojawi się na koncie dopiero w poniedziałek 25 maja do godz. 12:00.

Prace serwisowe w PKO BP

W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi w niedzielę 24 maja od godz. 00:00 do godz. 06:00 nie będzie można korzystać z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO, iPKO biznes oraz z płatności w sklepach internetowych za pomocą usługi „Płacę z iPKO”. W czasie przerwy aplikacja IKO i wszystkie karty będą obsługiwane bez zakłóceń.

Przerwa techniczna w Inteligo

Prace serwisowe w Banku BPS

W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi wnie będzie można korzystać z serwisu internetowego i telefonicznego Inteligo oraz z płatności w sklepach internetowych za pomocą usługi „Płacę z Inteligo”. W czasie przerwy aplikacja IKO i wszystkie karty płatnicze będą obsługiwane bez zakłóceń.

Od godz. 00:00 dnia 23.05.2020 r. do godz. 23:30 dnia 24.05.2020 r. z powodu prac serwisowych prowadzonych w Banku BPS w systemie bankowości elektronicznej nie będzie możliwa realizacja zleceń oraz nie będą prezentowane aktualne salda na rachunku.

MK