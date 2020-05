5 tematów tygodnia ważnych dla twojego portfela

W mijającym tygodniu opisywaliśmy szereg tematów istotnych dla portfeli Polaków. Wybraliśmy pięć, które naszym zdaniem szczególnie warto podkreślić. Sprawdź, czy coś cię nie ominęło!

Jak co tydzień w skondensowanej formie przedstawiamy pięć najważniejszych tematów, które mogą mieć wpływ na finanse osobiste Polaków.

1. Wraca rynek pracodawcy

Polscy pracownicy znów mają pod górkę. Rośnie ryzyko zwolnień, pracodawcy znów mogą przebierać w ofertach, choć ze względu na kryzys nie spieszą się z zatrudnianiem. O zmianach na rynku pracy szeroko pisaliśmy w czwartkowym artykule „Nadchodzi rynek pracodawcy” autorstwa Weroniki Szkwarek.

Słabe są także dane ekonomiczne z rynku pracy. Tylko w kwietniu w sektorze przedsiębiorstw ubyło 150 tys. etatów. To największy spadek w najnowszej historii Polski. Osobom zainteresowanym tematyką rynku pracy polecamy także środowy artykuł „Ilu właściwie jest w Polsce bezrobotnych i kim są? Tłumaczymy”.

2. Zasiłek dla bezrobotnych ma pójść w górę

Z kryzysem nierozłącznie związane są zasiłki. W ostatnich dniach rząd zapowiedział podwyżkę zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł oraz wprowadzenie dodatkowego 3-miesięcznego zasiłku w kwocie 1300 zł dla osób, które tracą pracę.

Podwyżka jeszcze nie weszła w życie – możliwe, że stanie się to w czerwcu. Obecnie przez pierwsze trzy miesiące bezrobotny, który ma od 5 do 20 lat stażu pracy, otrzymuje zasiłek w wysokości 861,40 zł brutto (741,87 zł netto).

Równocześnie przedłużeniu uległ okres prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który przysługuje rodzicom dzieci do lat 8 i opiekunom osób niepełnosprawnych.

3. Mieszkania drogie, ale do negocjacji

Nie gasną emocje wokół rynku nieruchomości. Nic dziwnego – koszty mieszkania stanowią przytłaczający ciężar dla co dziesiątego mieszkańca UE. Na polskim podwórku w pierwszym kwartale obserwowaliśmy dalszy wzrost cen.

„Szczęśliwie” dla kupujących, kryzys sprawia, że coraz łatwiej negocjować obniżkę. Więcej na ten temat pisaliśmy we wtorkowym artykule „Cena mieszkania do negocjacji. Gdzie teraz najłatwiej wytargować zniżkę?” autorstwa Marcina Kaźmierczaka.

W ostatnich dniach pojawiły się dwa pomysły na ingerencje rządu w rynek nieruchomości. Ministerstwo Rozwoju myśli nad wprowadzeniem ulg w PIT dla osób nabywających mieszkania na rynku pierwotnym lub budujących dom jednorodzinny na własnej działce. Trudno jednak przypuszczać, by cokolwiek one zmieniły, ponieważ skala tych ulg jest raczej niewielka. Inna propozycja rządu to dofinansowanie budownictwa społecznego.

4. Wakacje kredytowe 2.0

Istotnym tematem dla kredytobiorców są wakacje kredytowe. W czwartkowym artykule „Wkrótce kolejne wakacje kredytowe? Tym razem za darmo” Michał Kisiel sprawdza, czym nowy pomysł rządu różni się od zawieszenia rat oferowanego już przez banki.

5. Korzyści z kupowania przez internet

W czasie pandemii znacząco wzrosła popularność zakupów przez internet. Korzystanie z odpowiednich promocji może przynosić wymierne korzyści. Przykładem może być przedłużona o kolejny miesiąc darmowa dostawa zamówień w ramach Allegro Smart. Rekordzista, który zamówił ponad 1000 paczek, zaoszczędził na dostawach aż 6,2 tys. zł.

Skoro zakupy online, to i paczkomaty. Obsługująca je firma InPost oferuje bon na zakupy w sklepie internetowych eobuwie.pl oraz 90 dni darmowej muzyki w serwisie Tidal osobom, które w ciągu dwóch godzin odbiorą swoją paczkę.

Michał Żuławiński