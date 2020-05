Dywidendy ustąpią gamingowi. Rockbridge tworzy fundusz "Gier i innowacji"

Rockbridge TFI wprowadziło do oferty fundusz "Gier i Innowacji", który skupi się na inwestowaniu w spółki technologiczne. Co ciekawe produkt ten zastąpi fundusz dywidendowy.

- Wspólnie ze współzarządzającymi funduszem, podjęliśmy decyzję o zmianie sektorowej naszego portfela. Do tej pory opieraliśmy się na strategii inwestowania w spółki dywidendowe. Biorąc pod uwagę, że w czasie epidemii większość spółek zawiesza dywidendy, doszliśmy do wniosku, że postawimy na spółki odporne na obecne zawirowania gospodarcze. Tak powstał fundusz spółek innowacyjnych. Koncentrujemy się przede wszystkim na firmach gamingowych, ale także medycznych i tych związanych z działalnością online - powiedział zarządzający Rockbridge Gier i Innowacji Paweł Sugalski

Słowa Sugalskiego znajdują potwierdzenie w statystykach. Choć dywidendy w dobie koronawirusa nie odeszły kompletnie do lamusa, to jednak wiele firm - w tym dywidendowi faworyci - zdecydowało się zatrzymać zyski w spółce. Prawdziwa dywidendowa katastrofa ma miejsce w indeksie WIG20, wypłaty zawiesza jednak też wiele mniejszych spółek. Warto jednak pamiętać, że wciąż wiele firm ma w planach wypłatę dywidendy, mimo pandemii. Dodatkowo wielu "zawieszających" zakłada, że jeżeli ich sytuacja finansowa nie będzie tragiczna, do dywidend będą mogli powrócić już za rok, a nawet wypłacić wówczas zatrzymany obecnie zysk.

Szeroko rozumiane spółki medyczne i technologiczne, w tym gamingowe, przeżywają zaś ostatnio spory wzrost zainteresowania ze strony inwestorów. Choć pandemia koronawirusa negatywnie odbiła się na niemal wszystkich indeksach GPW, WIG-Games jest w tym roku na plusie aż 61,8 proc., ponad kreską utrzymuje się i WIG-Informatyka (+15,7 proc.). Indeks sWIG80, w którym pierwsze skrzypce grają właśnie spółki medyczne, kosmetyczne i gamingowe notowany jest 0,4 proc. powyżej poziomów z początku roku, podczas gdy zdominowany przez banki i spółki Skarbu Państwa WIG20 jest pod kreską aż 24,4 proc. Biotechy i gaming biją także rekordy popularności na rynku NewConnect.

Problemem dla zarządzających mogą być jednak bardzo wymagające wyceny, wiele spółek z wymienionych branż ma bowiem za sobą mocne wzrosty i ich wskaźniki pokazują, że inwestorzy już teraz wyceniają bardzo optymistyczne scenariusze dotyczące przyszłości. Na wielu firmach biotechnologicznych i gamingowych problemem może być także płynność, która wprawdzie pozwala na aktywne inwestowanie inwestorom indywidualnym, dla funduszu może być jednak przeszkodą.

- Naszym zadaniem pozostaje ciągłe śledzenie sytuacji w sektorze oraz dobór najlepszych spółek, tak aby maksymalizować zwrot dla klientów funduszu. Spółki gamingowe są bardzo płynne: małe spółki z tego sektora bywają płynniejsze od niektórych spółek z indeksu mWIG40. Wciąż jednak pozostajemy otwarci na tymczasowe okazje rynkowe. Zakładamy wysoką rotację portfela i bardzo aktywne zarządzanie pozycjami. Dzięki ponad 5-letniemu doświadczeniu w pokrywaniu polskich i zagranicznych deweloperów gier zapewniamy ekspercką selekcję spółek z branży growej - dodał Sugalski.

Jak podano, udana selekcja sprawiła, że już w kwietniu jednostka funduszu odrobiła straty z I kwartału br. W ostatnich tygodniach portfel Rockbridge zawierał około dziesięć pozycji z sektora deweloperów gier. Obecnie stanowią one około połowy portfela i są aktywnie zarządzane ze względu na bogaty kalendarz premier gier lokalnych producentów.



Aktywne zarządzanie ma jednak i swoją cenę. Opłata za zarządzanie wynosi 3 proc. w skali roku, a więc sporo. Z drugiej strony produkt dotyczy bardzo modnej części rynku, fundusze akcji przełamały zaś ostatnio negatywną tendencję, jeżeli chodzi o napływy. Z pewnością jest więc na rynku grupa klientów czekająca na taki produkt.

