Od 1 czerwca ruszą pasażerskie loty krajowe

Od 1 czerwca br. wznowimy pasażerskie połączenia lotnicze w ruchu krajowym; wprowadzone będą procedury bezpieczeństwa na lotniskach i dla pasażerów, w tym m.in. obowiązek noszenia maseczek i mierzenie temperatur - zapowiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

"Wszystko wskazuje na to, że od 1 czerwca wznowimy połączenia w ruchu krajowym. Jutro przedstawimy komunikat, co do tych obostrzeń, czy zasad bezpieczeństwa. (...) Dużo się zmieni - będziemy musieli wprowadzić dodatkowe procedury w stosunku do tego, co było przed epidemią, żeby to bezpieczeństwo zapewnić" - powiedział w piątek Horała w TVP1.

Jak dodał, po 1 czerwca sytuacja będzie monitorowana i dalsze decyzje dotyczące odmrażania ruchu lotniczego pasażerskiego będą uzależnione m.in. od doświadczeń związanych z tym, jak funkcjonują nowe zasady bezpieczeństwa, a także od sytuacji epidemicznej na świecie.

Wiceminister wymienił, że zasady bezpieczeństwa będą obejmowały m.in. kontrolę temperatury pasażera, obowiązek zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy podróżnymi, bezwzględny obowiązek noszenia maseczek przez podróżnych, a także wyposażenia pracowników lotniska w odpowiednie środki ochrony.

"O szczegółach poinformujemy w sobotę" - dodał.

Minister przekazał, że zgodnie z projektem nowego rozporządzenia, od 1 czerwca na terenie Polski nie będzie obowiązywał zakaz lotów pasażerskich w ruchu krajowym.

Resort infrastruktury przygotował projekt rozporządzenia przedłużający zakaz w międzynarodowym pasażerskim ruchu lotniczym do 6 czerwca, a w odniesieniu do lotów krajowych do 31 maja. Jak wynika ze stron Rządowego Centrum Legislacji, chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, który został skierowany do podpisu premiera.

"Z uwagi na obowiązywanie w Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, konieczne jest przedłużenie okresu obowiązywania zakazów w ruchu lotniczym na kolejne 14 dni w odniesieniu do lotów międzynarodowych oraz na kolejne 8 dni w odniesieniu do lotów krajowych" - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji projektu.

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z 8 maja 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym utraci moc z końcem dnia 23 maja 2020 r.

Zgodnie z projektem, nowe rozporządzenie traci moc z dniem 6 czerwca 2020 r., z wyjątkiem przepisów odnoszących się do ruchu krajowego, które to tracą moc z dniem 31 maja 2020 r. W projekcie zapisano, że rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 maja 2020 r. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ dym/