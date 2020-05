Awaria w Alior Banku i TMUB. Problemy z płatnościami kartami

Klienci Alior Banku i T-Mobile Usługi Bankowe nie mogą wykonać transakcji kartą płatniczą oraz telefonem. Środki jednak znikają z rachunków bankowych. Bank na Facebooku potwierdza problem z autoryzacją transakcji.

Na alert@bankier.pl spływają zgłoszenia od klientów Alior Banku, którzy skarżą się na problemy z płatnościami bezgotówkowymi. Użytkownicy piszą o odrzuconych transakcjach i jednoczesnym pobraniu środków na rachunkach bankowych.

– Wystąpił problem z autoryzacją płatności. Błąd nie występuje po stronie banku. Trwają pracę nad jak najszybszym rozwiązaniem. Zachęcamy do płatności BLIKiem Przepraszamy za utrudnienia! – przeczytamy w jednym z komentarzu Alior Banku odpowiadającym na zgłoszenia klientów odnośnie problemów z płatnością kartą oraz telefonem.

Awaria daje się we znaki także posiadaczom rachunków marki T-Mobile Usługi Bankowe. Na stronie internetowej www.t-mobilebankowe.pl pojawił się komunikat "Aktualnie mogą występować tymczasowe trudności z autoryzacją transakcji kartowych. Pracujemy nad przywróceniem dostępności usług. W tym czasie zachęcamy do płatności za pomocą BLIKA. Za utrudnienia przepraszamy."

– Jeśli transakcja się nie powiodła, środki powinny powrócić do salda dostępnego (...) jeśli do 14 dni nie otrzymasz zwrotu środków, prosimy o złożenie reklamacji – odpowiada Alior na pytania związane z reklamacją i zwrotem pobranych środków. Jednocześnie bank zachęca do wykonywania płatności Blikiem.

DF