To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 11 i 12 czerwca 2020

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający dzień, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Kto na ten długi weekend postanowił odciąć się od bieżących wiadomości, będzie miał co nadrabiać. Zarówno wczoraj, jak i dzisiaj nie brakuje doniesień, które potencjalnie mogą przełożyć się na sytuację w naszych portfelach. Nie wszystkie wiadomości Państwa ucieszą.

"Lokaty na 0 proc. to już teraźniejszość" - pisze w swojej najnowszej analizie Monika Dekrewicz, gdzie wylicza masowe już obniżki oprocentowania w bankach. Polecam, główie w ramach ekonomicznej ciekawostki, rzut oka na długą listę nowych ofert na lokatach. Ile można zarobić? 0,01 proc. Nie, to nie jest literówka.

Analitycy grożą/dają nadzieję (zależy, z czyjej perspektywy na te prognozy patrzeć), że ceny nieruchomości będą spadać i że czeka nas ta sama sytuacja, co przy poprzednim kryzysie. Ta sama, czyli jaka? Czy ceny nieruchomości faktycznie spadały? Gdzie i o ile? Zamiast ufać w ciemno rynkowym ekspertom, zawsze polecamy sięgać do źródeł. Znakomity zestaw informacji na temat cen mieszkań (transakcyjnych!) po 2008 roku w największych polskich miastach przygotował w tych dniach Marcin Kaźmierczak. Te wykresy naprawdę warto zobaczyć.

Potężnymi spadkami zakończyła się czwartkowa sesja na Wall Street. Echa amerykańskiego tąpnięcia dzisiaj dotarły także na warszawski parkiet. Wszystko wskazuje na to, że winny jest wciąż unoszący się w powietrzu koronawirus. Zapominamy o nim powoli na co dzień, ale inwestorzy obawiają się, że to nie koniec problemów. Przybywa też danych, które pomagają oszacować skalę strat. Jak te z Wielkiej Brytanii, gdzie odnotowano bezprecedensowy 20-proc. spadek PKB. Interesujący w tym kontekście wydaje się komentarz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, zgodnie z którym "pierwsza fala zakażeń koronawirusem minęła szczyt we wszystkich państwach UE - z wyjątkiem Polski i Szwecji".

Zapraszam do lektury szczegółów tego nietypowego, jak na piątek, podsumowania dwóch ostatnich dni - oczywiście za sprawą wczorajszego święta. Kto chciałby sięgnąć pamięcią głębiej, najważniejsze wiadomości ekonomiczne mijającego tygodnia w pigułce znajdzie w najnowszym tekście Michała Żuławińskiego. Będą m.in. zmiany w kredytach i nowe 500+ dla turystów.



Piątek 12 czerwca - najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata

19:42 Finlandia otwiera granice dla obywateli krajów bałtyckich i nordyckich oprócz Szwecji

18:35 W. Brytania: kontrole towarów z UE będą wprowadzane stopniowo

17:53 Wojsko kończy współpracę ze Strażą Graniczną

17:53 Od 22 czerwca pełna swoboda w przemieszczaniu się obywateli Hiszpanii

16:32 Wyjazd do Czech od poniedziałku bez ograniczeń

15:32 PKP Intercity wznawia kursowanie pociągów międzynarodowych

15:28 Sklepy w najbliższą niedzielę zamknięte

15:21 Producent Opla sprowadzi Polaków do pracy we Francji

14:36 Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 16 do 18 czerwca

14:15 Premier: Polska może otrzymać ponad 700 mld zł od UE

14:10 Kościński: Nie planujemy podwyższać podatków dla obywateli

14:00 Kibice wracają na stadiony

13:38 Ukraina zapowiada otwarcie granic

13:10 Analitycy: Paliwa będą drożeć



13:04 LOT podpisał porozumienie z 3 z 5 związków zawodowych

12:39 Polska i Litwa wcześniej otworzyły granicę dla podróżnych

12:32 Tauron najdroższy od roku. Fala optymizmu winduje ceny

12:30 PiS złoży projekt zakładający zakaz reprywatyzacji budynków z lokatorami

12:07 Osiem krajów, w tym Polska, zaapelowało do KE o wsparcie przemysłu stalowego

11:45 Kwietniowa katastrofa w przemyśle UE. W naszym regionie najgorzej

11:43 Prezes OTPBanku najbogatszym Węgrem

11:40 Właściciel Zary zamknie do 1200 sklepów

11:35 Brytyjski rząd pozwany ws. obowiązku kwarantanny przez linie lotnicze

11:17 Unijna agencja: UE po szczycie epidemii za wyjątkiem Polski i Szwecji

11:05 Kurs euro blisko 4,45 zł. Poświąteczne umocnienie złotego

10:52 Postój ekonomiczny w 10 kopalniach PGG; wzrost liczby zakażonych koronawirusem - niewielki

10:36 Szwed: Dane dotyczące bezrobocia są dość optymistyczne

10:06 UOKiK znów zakwestionował zabawki

09:59 Dania planuje stworzyć fundusz pomocy dla dużych firm

09:55 Rzecznik MŚP chce korekty zapisów tarczy 4.0 ws. firm oferujących usługi agencyjne

09:44 Turkish Airlines wznowią loty do Chin, Korei Płd. i USA

09:29 "Mój prąd" - złożono prawie 40 tys. elektronicznych wniosków

09:29 Korea Południowa przedłuża restrykcje w związku z koronawirusem

09:28 Ograniczenie eksportu i silny spadek importu - scenariusz na 2020 rok

09:15 Silne spadki także na GPW



08:58 Twitter zawiesił 170 tys. kont związanych z chińską dezinformacją

08:50 Kolejny dzień protestów w Nowym Jorku; mimo deszczu przyszły tysiące

08:29 PKB Wielkiej Brytanii w dół o 20 proc. Bezprecedensowy spadek

08:02 Ropa w USA zaliczy pierwszy tygodniowy spadek cen od kwietnia

07:25 Trump znów krytykuje Fed

07:15 Brexit - ten rozwód może być brutalny

07:08 Popyt na mieszkania może spaść

06:13 ZUS gotowy do wypłat dodatku solidarnościowego

06:00 Banki liczą straty, inwestorzy przeciągają linę

06:00 Tak zmieniały się ceny mieszkań po 2008 roku. 10 wykresów, które warto zobaczyć

06:00 Frankowcy o swoich decyzjach – „nie było wyboru” [Raport Bankier.pl]

05:22 Piekarze pizzy z Neapolu bronią jej przed piecem elektrycznym

04:49 USA wycofają swoje wojsko z Iraku

02:17 Mniej niż połowa nowojorczyków wróciła do pracy

Czwartek 11 czerwca

22:10 Potężne spadki na Wall Street. Najgorsza sesja na giełdach od marca

21:57 Wyspa Man znosi obowiązek zachowywania dystansu społecznego

21:33 Wielka Brytania i UE zintensyfikują w lipcu negocjacje w sprawie umowy handlowej

21:08 Premier po szczycie V4: Będziemy dbali o każde euro

20:50 Wielka Brytania: system namierzania kontaktów wyłapał ponad 31 tys. narażonych na zakażenie

20:22 KE zatwierdziła finalny element tarczy finansowej

19:16 Włoskie bary i restauracje z 50-proc. spadkiem wpływów

19:15 Mosbacher: Negocjacje o obecności wojsk amerykańskich w Polsce idą zgodnie z planem

17:36 Na świecie ponad 7,4 mln zakażeń koronawirusem

16:56 Białoruś znosi obowiązek samoizolacji dla przyjezdnych z 37 krajów

16:54 Mocny wzrost bezrobocia na Ukrainie

15:36 Prywatny żłobek w Warszawie to koszt ok. 1,5 tys. zł miesięcznie

14:22 Loty będą droższe? Branża apeluje do premiera

13:54 Francja wyda na wsparcie gospodarki 6,9 tys. euro na mieszkańca

12:48 KE rekomenduje stopniowe otwieranie granic zewnętrznych UE od 1 lipca

11:20 Wiceszef MF: Nowelizacja budżetu planowana w miesiącach letnich

11:05 Lufthansa planuje zwolnić 22 tys. pracowników

09:03 W przyszłym roku możliwe podniesienie dopuszczalnej masy pojazdu dla kierowców z kategorią B

08:47 40 proc. Kanadyjczyków ma pracę, którą może wykonywać zdalnie

07:25 Szef PKW: Mam nadzieję, że wyniki wyborów uda się podać najpóźniej 1 lipca rano

06:26 Policja wystawiła ponad 13 tys. mandatów za chodzenie bez maseczki

06:03 Łódź w czołówce wielkich miast w rozpatrywaniu wniosków o mikropożyczki

06:00 Na rynku pracy umiarkowany optymizm

06:00 Lokaty na 0 proc. to już teraźniejszość. Masowe obniżki po ostatniej decyzji RPP

01:38 Amazon zabronił policji w USA korzystania z jego programu rozpoznawania twarzy

Przypominam, że powiadomienia o najnowszych podsumowaniach redakcja wysyła do subskrybentów także w formie

Malwina Wrotniak