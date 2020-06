PKB Wielkiej Brytanii w dół o 20 proc. Bezprecedensowy spadek

Bezprecedensowy spadek brytyjskiego PKB to pierwsza z wielu publikacji, która pozwoli ocenić wpływ koronawirusa na to, jak światowa gospodarka radziła sobie w drugim kwartale 2020 r.

Wielka Brytania to jeden z nielicznych krajów, które dane o PKB prezentują nie tylko co kwartał, lecz także co miesiąc. Dzięki temu już dziś możemy przeanalizować dane za pierwszy miesiąc drugiego kwartału 2020.

W ujęciu miesięcznym dynamika brytyjskiego PKB wyniosła -20,4 proc., w ujęciu kwartalnym -10,4 proc., a w rocznym -24,5 proc. Wszystkie trzy odczyty były gorsze od oczekiwań, które zakładały -18,4 proc. m/m, -10 proc. k/k oraz -22,6 proc. r/r.

Nie trudno zgadnąć, że kwietniowy spadek PKB był najmocniejszy w najnowszej historii. Jego rozmiary przysłoniły także marzec, w którym brytyjscy statystycy odnotowali -5,8 proc. m/m, -2 proc. k/k oraz -5,7 proc. r/r.

- Miesięczny spadek PKB w kwietniu 2020 r. był trzykrotnie głębszy niż spadki z 2008/2009 r. W najgorszym momencie tamtego kryzysu, w marcu 2009 r., PKB był niższy o 6,9 proc. niż w szczytowym lutym 2008 r. – dodaje brytyjski urząd statystyczny ONS.

Jak podano w komunikacie, pod względem miesięcznego spadku tegoroczne marzec (-5,8 proc.) i kwiecień (-20,4 proc.) daleko w tyle zostawiają wcześniejsze największe miesięczne spadki. Numer trzy na liście zajmuje czerwiec 2002 r., kiedy złoty jubileusz królowej Elżbiety II połączony z dodatkowym dniem wolnym od pracy przyczynił się do spadku PKB o 2,2 proc. Podobnie było 10 lat później, kiedy w miesiącu diamentowego jubileuszu zanotowano dynamikę PKB rzędu -1,5 proc. Z kolei w kryzysowym wrześniu 2008 r. PKB spadł „tylko” o 1 proc.

Wakacje z danymi

Można oczekiwać, że dane makroekonomiczne z innych państw będą równie słabe, co z Wielkiej Brytanii. Z racji znoszenia niektórych restrykcji w maju obraz całego drugiego kwartału będzie rzecz jasna lepszy niż samego kwietnia.

Wśród istotnych gospodarek jako pierwsze o dynamice PKB tradycyjnie poinformują Chiny (16 lipca). Następne w kolejce będą USA (30 lipca) oraz Czechy, Hiszpania, Włochy i strefa euro (31 lipca). Na wstępne dane o PKB Polski w II kwartale 2020 r. poczekać będziemy musieli do 14 sierpnia.

Michał Żuławiński