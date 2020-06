Kibice wracają na stadiony

Powrót kibiców na piłkarskie i żużlowe stadiony będzie możliwy na razie przy wypełnieniu trybun maksymalnie w 25 procentach - potwierdzono w piątek. Stosowne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie, która była szeroko zapowiedziana już wcześniej, opublikowano w Dzienniku Ustaw.

O tym, że od 19 czerwca będzie możliwy powrót kibiców na trybuny po przerwie spowodowanej koronawirusem, mówił 29 maja premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej z udziałem m.in. prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka.

"Termin 19 czerwca wynika z tego, aby spokojnie wszystko przygotować pod odpowiednie zasady, procedury, żeby ludzie się nie grupowali razem" - powiedział wówczas szef rządu.

W piątek opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów m.in. w kwestii powrotu kibiców, na razie przy wypełnieniu "nie więcej niż 25 procent liczby miejsc przewidzianych dla publiczności".

Po wprowadzeniu zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964, 966, 991 i 1006), jeden z punktów - w par. 6 w ust. 10 - otrzymał następujące brzmienie:

"Na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego seniorów w rozgrywkach prowadzonych przez polski związek sportowy w drugiej i trzeciej klasie rozgrywkowej oraz Pucharze Polski lub ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna oraz na stadionach oraz przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego w rozgrywkach prowadzonych przez polski związek sportowy w drugiej klasie rozgrywkowej oraz przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie żużlowym organizacja współzawodnictwa sportowego odbywała się tak, aby udostępniono publiczności co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 25 procent liczby miejsc przewidzianych dla publiczności".

Kilka dni wcześniej sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki - mówiąc o warunkach powrotu kibiców na stadiony piłkarskie - przyznał, że federacja dokładnie monitoruje sytuację w kraju związaną z pandemią.

"Widzimy, że w niektórych regionach kraju może być problem, żeby to rozporządzenie weszło w życie już od 19 czerwca. Wydaje mi się więc, że finalne wdrożenie tego planu będzie bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o województwa i będzie zależało również od władz lokalnych. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Jeżeli podporządkujemy się pewnym niedogodnościom, bo tego wymaga plan udostępniania stadionów dla kibiców, takich jak np. rozmieszczenie widzów na trybunach przy zachowaniu możliwych maksymalnych odległości pomiędzy nimi, zachowanie odpowiedniego dystansu podczas wejścia i wyjścia z obiektu, obowiązkowe dezynfekcje, etc., to będziemy w stanie bezpiecznie obejrzeć mecz" - powiedział wówczas Sawicki. (PAP)

bia/ cegl/