Ukraina zapowiada otwarcie granic

Rząd w Kijowie podjął w piątek decyzję o wznowieniu pracy przejść granicznych i kontrolnych na ukraińskich lotniskach oraz o pozwoleniu na wjazd do kraju obcokrajowcom - ogłosił minister infrastruktury Władysław Kryklij.

Zaznaczył, że pozwolenie na wjazd dotyczyć będzie cudzoziemców, którzy nie są obywatelami krajów "ze znacznym rozprzestrzenianiem się" Covid-19 i którzy nie przebywali na terytorium takich krajów w ciągu ostatnich 14 dni przed wjazdem.

Nie sprecyzowano, czy cudzoziemcy przybywający na Ukrainę będą zobowiązani do poddania się kwarantannie.

Decyzja ma wejść w życie po jej publikacji, jednak Kryklij nie przekazał, kiedy to nastąpi.

Zgodnie z zapowiedziami władz 15 czerwca w kraju przywrócone zostaną międzynarodowe regularne pasażerskie połączenia lotnicze. 5 czerwca wznowiono loty wewnętrzne.

Kryklij podkreślił, że pierwszeństwo w otwieraniu granic będzie dotyczyć krajów będących kierunkami turystycznymi i w których jest sprzyjająca sytuacja epidemiczna.

Minister infrastruktury poinformował, że od 15 czerwca Ukraińcy będą mogli podróżować do Albanii, USA, Wielkiej Brytanii (z obowiązkiem poddania się 14-dniowej kwarantannie) oraz do Turcji. Od 27 czerwca również dotyczyć to będzie Tunezji.

Jak podkreślił, w przypadku polepszenia się sytuacji epidemicznej na Ukrainie od 1 lipca granice będą otwarte z Cyprem, Czarnogórą, Gruzją i Grecją.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa Ukraina 17 marca zamknęła przejścia graniczne dla regularnego ruchu pasażerskiego, tj. transportu lotniczego, kolejowego i autobusowego.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska (PAP)

