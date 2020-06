5 tematów minionego tygodnia ważnych dla twojego portfela

W mijającym tygodniu opisywaliśmy szereg tematów istotnych dla portfeli Polaków. Wybraliśmy pięć, które naszym zdaniem szczególnie warto podkreślić. Sprawdź, czy coś cię nie ominęło!

Jak co tydzień w skondensowanej formie przedstawiamy pięć najważniejszych tematów, które mogą mieć wpływ na finanse osobiste Polaków. Oczywiście zachęcamy do klikania w zamieszczone linki - lektura Bankier.pl to najlepszy sposób, aby być na bieżąco w kwestiach finansowych!

1. Zerowe stopy procentowe atakują

Od kilku tygodni Polacy uczą się życia w otoczeniu niemal zerowych stóp procentowych. W ofercie jednego banku pojawiła się już nawet lokata oferująca… 0 proc.

Szersze spojrzenie na konsekwencje zerowych stóp procentowych w Polsce przedstawił w poniedziałek Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl. Ten sam autor dzień później przyjrzał się obligacjom skarbowym - niedawnemu hitowi inwestycyjnemu, który został „sponiewierany” przez ostatnie wydarzenia.

Osoby, które chcą dowiedzieć się więcej na temat zarządzania swoimi finansami w świecie zerowych stóp, zapraszamy do udziału w webinarze „Oszczędzanie i inwestowanie w świecie 0%. Co robić, by nie stracić?”, które 18 czerwca poprowadzi Krzysztof Kolany.

2. Nowe 500+ na turystykę

- Mam nadzieję, że bon turystyczny będzie już w te wakacje; będzie go można wykorzystać do końca 2021 r. - poinformował na początku tygodnia prezydent Andrzej Duda. Bon turystyczny o wartości 500 zł na dziecko ma być przyznawany niezależnie od poziomu dochodów. Bon będzie się uzyskiwało poprzez zarejestrowanie się na platformie usług elektronicznych ZUS i będzie on przyznawany po weryfikacji.

Chociaż bon turystyczny wciąż nie został wprowadzony, to już wiemy, że lato 2020 r. Polacy spędzą przede wszystkim w kraju, w tym na wsiach.

3. Zmiany w kredytach

Od czasów „przed pandemią” rynek kredytów hipotecznych zmienił się nie do poznania. Bankier.pl porównał rankingi, które dzieli zaledwie pięć miesięcy. Zestawienie wyników pokazuje kilka ważnych trendów. Więcej na ten temat w poniedziałkowym artykule Michała Kisiela „3 rzeczy, które zmieniły się w kredytach hipotecznych”.

Ten sam autor wciąż monitoruje także temat wakacji kredytowych. O tym, jak będą one funkcjonować, pisaliśmy w środowym artykule „Jak będą działać ustawowe wakacje kredytowe?”.

4. Dzieje się w nieruchomościach

Sporo dzieje się także wokół nieruchomości. W poniedziałek opublikowaliśmy najnowszy raport na temat cen mieszkań autorstwa Marcina Kaźmierczaka. We wtorek ten sam autor zajął się natomiast cenami działek budowlanych. Ceny obecne to jedno, a ceny przyszłe to drugiej – zdaniem ekonomistów PKO BP, w drugiej połowie roku ceny mieszkań mogą spaść nawet o kilkanaście procent.

Z kolei w piątek opublikowaliśmy szersze spojrzenie na polski rynek nieruchomości w artykule „Tak zmieniały się ceny mieszkań po 2008 roku. 10 wykresów, które warto zobaczyć”.

Osobom zainteresowanym polskim rynkiem nieruchomości polecamy nowy newsletter „Nieruchomości”, którego autorem jest właśnie Marcin Kaźmierczak.

5. Ekologia w portfelu

Miniony tydzień przyniósł także sporo wiadomości dotyczących finansów i ochrony środowiska. Po pierwsze, wniosek o dofinansowanie w programie „Czyste powietrze” złożyć już można przez internet. Po drugie, ciągle przybywa wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Mój prąd”. Po trzecie, Ministerstwo Klimatu pracuje nad prawem pozwalającym wyłapywać gospodarstwa domowe, które nie segregują śmieci – jednym z pomysłów jest wprowadzenie naklejek na worki ze śmieciami.

Michał Żuławiński