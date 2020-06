Trump znów krytykuje Fed

Chociaż Rezerwa Federalna obniżyła stopy procentowe do zera i zalał rynek miliardami dolarów wsparcia, prezydent Donald Trump ponownie skrytykował amerykański bank centralny.

W środę wieczorem czasu polskiego Fed utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Przewodniczący Jerome Powell przyznał, że przed amerykańską gospodarką „długa droga” do powrotu do stanu sprzed pandemii. W tym celu amerykański bank centralny ma zamiar utrzymywać najniższe w historii stopy procentowe – najnowsze prognozy członków Federalnego Komitetu Otwartego Rynku wskazują, że do podwyżki nie dojdzie do końca 2022 r.

Z takim punktem widzenia nie zgadza się Donald Trump, który w przeszłości wielokrotnie namawiał Fed do aktywniejszego działania (tzn. cięcia stóp procentowych i prowadzenia polityki „taniego pieniądza”). Urzędującemu prezydentowi w krucjacie przeciwko Rezerwie Federalnej nie przeszkadzało to, że w czasie kampanii wyborczej krytycznie wypowiadał się o tego typu polityce.

The Federal Reserve is wrong so often. I see the numbers also, and do MUCH better than they do. We will have a very good Third Quarter, a great Fourth Quarter, and one of our best ever years in 2021. We will also soon have a Vaccine & Therapeutics/Cure. That’s my opinion. WATCH!