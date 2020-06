Banki liczą straty, inwestorzy przeciągają linę

Banki, podobnie jak inwestorzy, będą musiały stawić czoła nowej rzeczywistości zerowych stóp procentowych. Choć najbliższe kwartały będą dla sektora trudne, na akcjach widać kolejne próby obicia.

Banki, ze względu na swój udział w głównych indeksach, mają istotny wpływ na warszawską giełdę. Najpierw stanowiły one istotny ciężar, w trakcie koronawirusowej bessy były bowiem jednym z najmocniej przecenionych sektorów, a i później - gdy wiele branż ruszyło w górę - strat odrabiać nie chciały. W efekcie jeszcze w maju WIG-Banki był notowany nawet 47 proc. poniżej poziomu z początku roku.

Jak jednak śpiewała Anna Jantar - "nic nie może przecież wiecznie trwać". Pod koniec maja mocno wzrosły obroty na akcjach spółek z sektora i na WIG-Banki pojawiły się wzrosty. Pierwszą falę odbicia zdławiła obniżka stóp przez RPP z 28 maja. W czerwcu ruszyła jednak druga fala i WIG-Banki, nawet mimo wyraźnych spadków w połowie bieżącego tygodnia, jest w tym miesiącu już na 10-proc. plusie. W sumie od majowego minimum indeks odbił o 24 proc.

Miliardy uszczerbku na wyniku

To wspomniane stopy procentowe wydają się odgrywać kluczową rolę w obecnym spojrzeniu na sektor. Jeszcze na początku roku stopa referencyjna w Polsce wynosiła 1,5 proc., po trzech cięciach - w tym ostatnim 28 maja 2020 roku - spadła ona jednak do 0,1 proc. Już wcześniej inwestorzy mogli kręcić nosem na oferty lokat, teraz jednak oferty trzymania pieniędzy w bankach staną się jeszcze mniej atrakcyjne. Problem mają jednak i same banki, niższe stopy uderzają bowiem w ich wynik odsetkowy. To efekt zasad antylichwiarskich, które wraz z obniżaniem stopy procentowej zmniejszają bankom marżę odsetkową.

Ma to realne przełożenie na wyniki banków. Z wyliczeń dziewięciu największych przedstawicieli sektora notowanych na GPW wynika, że trzy decyzje RPP ścinające stopę z 1,5 proc. do 0,1 proc. mogą oznaczać nawet 4 mld zł uszczerbku na zysku tej grupy. W efekcie negatywny wpływ na wyniki poszczególnych spółek wyniesie ok. 25-30 proc.

Wpływ decyzji RPP na banki Bank Uszczerbek PKO BP Bank ocenia, że wpływ łącznej obniżki o 1,40 p.p. stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, zmian dotyczących rezerwy obowiązkowej oraz niektórych decyzji innych instytucji monetarnych i nadzorczych na zysk netto Grupy wyniesie w 2020 roku od 850 do 900 milionów zł i będzie się materializował głównie w drugiej połowie roku Pekao Trzy decyzje o obniżce stóp łącznie zmniejszą wynik finansowy netto Grupy w 2020 roku o około 650-700 mln zł wskutek obniżenia marży odsetkowej o około 45 punktów bazowych Stantander Decyzje RPP o obniżkach stóp procentowych łącznie o 140 pkt bazowych będą mieć negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek Banku od 525 do 575 mln zł. Dodatkowo, analogiczny negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek dla Santander Consumer Bank S.A., będącego spółką zależną Banku, wyniesie od 110 do 125 mln zł ING Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (w szczególności obniżenie stopy referencyjnej z 1,5% do 0,1%) będą miały negatywny wpływ na wynik odsetkowy Grupy Kapitałowej Banku za 2020 rok w przedziale 255-305 mln zł. mBank mBank szacuje, że łączny negatywny wpływ trzech obniżek stóp procentowych przez RPP na wynik odsetkowy grupy za 2020 rok wyniesie 250-300 mln zł Millennium Dwie pierwsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych oraz zmiana parametrów wymogów w zakresie rezerw obowiązkowych od 30 kwietnia, łącznie wywrą negatywny wpływ na wynik odsetkowy Grupy na poziomie ok. 160 mln zł do 190 mln zł do końca roku 2020. Decyzja z dnia 28 maja 2020 r. będzie miała na wynik odsetkowy Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w pozostałej części bieżącego roku wpływ w wysokości około 85 - 90 mln zł. Alior Decyzje RPP powodują łącznie obniżenie wyniku netto Grupy Kapitałowej Banku o około 116-133 mln zł kwartalnie Handlowy Bank szacuje, że podjęte przez Radę Polityki Pieniężnej decyzje (w szczególności obniżeniem stopy referencyjnej o 140 punktów bazowych) będą miały negatywny wpływ na wynik odsetkowy Grupy łącznie w przedziale 150-180 mln zł w 2020 r. BNP Łączny wpływ na wynik odsetkowy Banku i Grupy za 2020 r. trzech obniżek stóp procentowych (z 1,5% do 0,1%) dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej 17 marca, 8 kwietnia i 28 maja 2020 r. może wynieść od 195 do 230 mln zł. Źródła: Komunikaty bankow

Jak wynika z danych NBP zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-kwiecień 2020 roku wyniósł 2,36 mld zł, co oznacza, że spadł 44,4 proc. rok do roku, a przecież RPP proces obniżej stóp rozpoczęła dopiero w marcu. Warto jednak dodać, że w wyniki banków uderzają też odpisy, które wyniosły w okresie pierwszych czterech miesięcy 2020 roku 4,2 mld zł, rosnąc rok do roku o 53,8 proc.

Nowa normalność

Gdyby banki tak obniżoną rentowność zanotowały tylko w tym roku, można byłoby je uznać za okazję. Problem, że kwestia niskich stóp może się rozciągnąć w czasie. Doświadczenie pokazuje, że bankierzy centralni stopy łatwo obniżają, ale niechętnie podnoszą. Obserwowaliśmy ten proces po poprzednim kryzysie na Zachodzie, ale także i w Polsce, gdzie przecież w trakcie przedkoronawirusowej hossy w gospodarce kompletnie przespano moment na podwyżkę stóp i do obecnego kryzysu podchodziliśmy z rekordowo niskimi stopami na poziomie 1,5 proc. Z jednej strony akcjonariusze banków mogą się pocieszać, że RPP nie ma już za bardzo czego ciąć, z drugiej nadzieje na to, że przyszły rok przyniesie istotną odmianę w postawie rady mogą okazać się płonne.

czytamy w ostatnim raporcie Credit Agricole.

Kondycja klientów pod znakiem zapytania

Brak podwyżek stóp oznacza dalszą presję na wyniki. Warto także dodać, że same banki zaostrzają swoją politykę kredytową w związku z niskimi marżami, co także może negatywnie wpływać na ich sprzedaż. Problemem mogą się jednak okazać i kredyty już obecne w portfelach banków, i wzrost ryzyka kredytowego, które nie musi dać o sobie znać już teraz (zaburzać informacje o kondycji klientów mogą np. wakacje kredytowe po stronie detalicznej czy rządowe dopłaty po stronie korporacyjnej). - Z perspektywy sektora bankowego obecna sytuacja jest unikalna: ten rok będzie wyjątkowy, bo od dwóch dekad najgorszy dla banków. Na dodatek prawdopodobnie przyszły rok może być jeszcze gorszy - powiedział PAP Biznes partner i lider sektora finansowego w EY Paweł Preuss.

To właśnie kondycja klientów i popyt na bakowe produkty w kolejnych miesiącach są największymi zagadkami średniego terminu. - Na chwilę obecną zakładamy, że peak zagrożonych kredytów w polskich bankach nastąpi w ostatnim kwartale 2020 roku i będzie trwał do I kwartału 2021 roku. Jeżeli na jesieni nie będzie drugiej fali koronawirusa, to myślimy, że w drugiej połowie 2021 roku poziom NPL zacznie się normować - powiedział PAP Biznes Michał Selbka, dyrektor, główny analityk agencji S&P Global Ratings odpowiedzialny za ocenę ryzyka krajowego sektora bankowego dla Polski.

Ważne decyzje RPP i KNF

W długim terminie zaś kluczowa będzie postawa RPP i pytanie, czy na dłużej zakotwiczymy przy niemal zerowych stopach. Jeżeli konsensus dotyczący odpowiedzi na to pytanie będzie twierdzący, ciężko liczyć, że WIG-Banki nagle odrobi wszystkie koronawirusowe straty, nie będzie bowiem pod taki ruch fundamentów (obecnie tegoroczna stopa zwrotu sięga -33 proc., jest zatem nieco wyższa niż prawdopodobny uszczerbek na wyniku wywołany przez cięcie stóp). Szczególnie że na horyzoncie rysuje się także kilka mniej eksponowanych, ale równie istotnych dla wyników banków tematów, jak np. potencjalne upadłości mniejszych podmiotów (ciężej im odnaleźć się w obecnym otoczeniu) oraz kwestia nieśmiertelnych franków, które były głównym obciążeniem dla notowań sektora bankowego przed pandemią.

Dla akcjonariuszy bankow istotny jest też temat dywidend, a te w pełni zależą od Komisji Nadzoru Finansowego. W tym roku KNF powiedziała "weto" i zablokowała wypłaty. Nie jest wiadomym, jakie podejście komisja zaprezentuje za rok. A ten, przy zielonym świetle od KNF, może byc obfity w dywidendy, banki bowiem mają na ten cel zgromadzone kapitały, których nie mogły wypłacić w tym, ale i we wcześniejszych latach. To element, który mógłby wspierać notowania banków w najbliższych miesiącach. Jeżeli jednak otoczenie będzie niesprzyjające, KNF znów może przybrać konserwatywną postawę i mocno ograniczyć wypłaty.