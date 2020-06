Kurs euro blisko 4,45 zł. Poświąteczne umocnienie złotego

Jedyny roboczy dzień czerwcowego długiego weekendu przyniósł umocnienie złotego. Mniej płacimy za euro, dolara, funta i franka.

Po 11:00 kurs euro znajdował się tuż nad poziomem 4,45 zł. Tym samym odrobione zostało wczorajsze osłabienie, które pod nieobecność polskich inwestorów wywindowało EUR/PLN do 4,48 zł.

W dół idzie także kurs dolara. Amerykańska waluta kosztuje 3,93 zł wobec ponad 3,96 zł wczoraj. „Zielony” słabszy był jednak w przedświąteczną środę, kiedy zszedł do 3,90 zł po ogłoszeniu komunikatu Rezerwy Federalnej.

Rynek walutowy wysyła także dobre wiadomości dla zadłużonych we franku. Kurs franka spadł do 4,15 zł, wracając w ten sposób do poziomu z czwartkowego poranka. Tymczasem pod koniec dnia CHF/PLN podchodził do 4,20 zł.

Z kolei kurs funta brytyjskiego znajduje się na najniższym poziomie od tygodnia. 4,96 zł to wyraźnie mniej niż w środę, kiedy GBP/PLN przekraczał 5 zł.

Z kolei na najważniejszej parze walutowej świata – EUR/USD – obserwujemy ruch w górę do 1,1325 USD.

Porównywarka kantorów internetowych Kupuj walutę taniej >> Chcę Kupić Sprzedać kupić sprzedać PLN USD EUR GBP CHF CAD CZK DKK JPY NOK RUB SEK AUD CNY TRY LTL HUF BGN HKD HRK ILS INR MXN NZD RON SGD THB ZAR ARS XOF BDT BOB BRL CLP COP CVE CRC CUC DOP GHC GNF GMD GTQ HNL JMD KZT KES LKR MOP MAD MRO MYR NGN NPR PKR PEN PHP PYG SAR SLL UGX UYU VEB ETB AWG AOA XCD ALL AED BIF BHD BSD BMD BBD BWP XAF KMF KYD DZD ERN GYD IDR JOD KRW KWD LBP LVL XPF STD SZL TTD TND TWD VND GHS VEF TZS MZN HTG DJF RWF MGA BOP CUP NIO SDG SSP AMD AZN BAM BYR CDF GEL KGS KPW MDL NAD OMR PAB TJS UAH UZS RSD EGP FJD MNT YER SYP IRR QAR AFN BZD BTN BND KHR FKP GIP ISK IQD LAK LSL MKD MWK MVR MUR MMK PGK SHP WST SCR SBD SOS SRD TOP TMT VUV ZMW ANG CNH Płacę EUR USD GBP CHF CAD CZK DKK JPY NOK RUB SEK AUD CNY TRY LTL HUF BGN HKD HRK ILS INR MXN NZD RON SGD THB ZAR ARS XOF BDT BOB BRL CLP COP CVE CRC CUC DOP GHC GNF GMD GTQ HNL JMD KZT KES LKR MOP MAD MRO MYR NGN NPR PKR PEN PHP PYG SAR SLL UGX UYU VEB ETB AWG AOA XCD ALL AED BIF BHD BSD BMD BBD BWP XAF KMF KYD DZD ERN GYD IDR JOD KRW KWD LBP LVL XPF STD SZL TTD TND TWD VND GHS VEF TZS MZN HTG DJF RWF MGA BOP CUP NIO SDG SSP AMD AZN BAM BYR CDF GEL KGS KPW MDL NAD OMR PAB TJS UAH UZS RSD EGP FJD MNT YER SYP IRR QAR AFN BZD BTN BND KHR FKP GIP ISK IQD LAK LSL MKD MWK MVR MUR MMK PGK SHP WST SCR SBD SOS SRD TOP TMT VUV ZMW ANG CNH PLN

Wymień walutę taniej

Komentarze analityków

"Spodziewamy się, że w najbliższych dniach zachowanie złotego zdeterminuje ogólny sentyment na światowych rynkach. Już wcześniej inwestorzy w małym stopniu interesowali się sytuacją w kraju, teraz prawdopodobnie zupełnie przesłoni ją sytuacja międzynarodowa. Ryzyko powrotu pary EUR/PLN ponad 4,50 w najbliższych dniach jest duże. Lokalne stop lossy są teraz raczej powyżej obecnych poziomów, a ich realizacja będzie skutkować wzrostem kursu" - napisali ekonomiści w Dzienniku ING.

"W czwartek złoty zanotował kolejny spadek wartości, notując pod koniec dnia poziom 4,47-4,48. Powodem był spadek nastrojów na globalnych rynkach, widoczny np. w gwałtownej korekcie na amerykańskiej giełdzie. Jeśli nastroje nie ustabilizują się, EUR/PLN może zmierzać do powrotu powyżej 4,50, tracąc na globalnym wzroście awersji do ryzyka" - wskazali w raporcie dziennym ekonomiści mBanku.

Specjaliści z banku ING dodali, że na przełomie tygodnia zmienność na rynkach prawdopodobnie pozostanie duża. Ich zdaniem z jednej strony obawy o drugą falę Covid-19 najprawdopodobniej się utrzymają, z drugiej jednak dość prawdopodobne jest zwiększenie zakupów aktywów przez Fed, aby ustabilizować rynki.

MZ