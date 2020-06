Prywatny żłobek w Warszawie to koszt ok. 1,5 tys. zł miesięcznie

Są rodzice, którzy korzystają ze żłobków prywatnych; mają do tego prawo – stwierdziła w czwartek rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka, odnosząc się do informacji, że czesne w prywatnym żłobku w Warszawie to koszt ok. 1,5 tys. zł miesięcznie plus wyżywienie.

„W 2018 r. - 7843 miejsc w żłobkach. 2020 r. - 13245, wrzesień 2020 r. - 14624. Jesteśmy w stanie zapewnić bezpłatne miejsca dla wszystkich zgłoszonych dzieci” – napisała w czwartek na Twitterze rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka, informując o dokładnej liczbie bezpłatnych miejsc w miejskich żłobkach.

Nawiązała tym samym do materiału tvp.info.pl, którego autor – po rozmowach telefonicznych z dziesięcioma prywatnymi żłobkami w Warszawie - wykazał m.in., że czesne w prywatnej placówce na Ursynowie to koszt ok. 1,45 tys. zł plus wyżywienie, na Mokotowie - 1,56 tys. zł, a na Żoliborzu – 1,6 tys. zł plus 800 zł wpisowe.

„Są rodzice, którzy korzystają ze żłobków prywatnych, do których TVP Info dzwoniło. Mają do tego prawo” – skomentowała na Twitterze Gałecka.

Portal tvp.info.pl zapytał prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego o to, jak ocenia realizację swoich obietnic z kampanii z 2018 r. w tej kwestii. „Jeżeli chodzi o żłobki jasno powiedziałem, że wszystkie, które będą w gestii miasta, będą darmowe. Tak się stało w zeszłym roku. Specjalnie wykupiliśmy w takim samym standardzie tysiące miejsc w żłobkach. W tej chwili jest ich już 13 tys. i wykupujemy kolejne” – odpowiedział Trzaskowski.

W środę wiceminister sprawiedliwości i b. stołeczny radny Sebastian Kaleta mówił, że kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP i urzędujący prezydent stolicy Rafał Trzaskowski nie spełnił swoich obietnic wyborczych z 2018 r. Jak powiedział Kaleta, Trzaskowski zapowiadał wówczas, że jeśli zostanie prezydentem Warszawy, to "wszystkie miejsca w żłobkach prywatnych oraz publicznych będą miejscami bezpłatnymi dla mieszkańców”.

"Dzisiaj wiemy, że ani w 2019 r. nie zrealizowano tej obietnicy, ani w 2020 r., ani do końca kadencji Rafał Trzaskowski nie planuje tego zrobić" – powiedział Kaleta.

W ten sposób wiceminister sprawiedliwości i b. stołeczny radny nawiązał do zaprezentowanych we wtorek przez kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP trzech filarów swego programu. Jako jeden z nich Trzaskowski wskazał m.in. równe szanse między kobietami a mężczyznami dotyczące podjęcia pracy. W wyrównaniu tych szans – jak mówił - ma pomóc program budowy, a później oferowania darmowych przedszkoli i żłobków w całej Polsce. (PAP)

dka/ pat/