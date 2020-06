Lokaty na 0 proc. to już teraźniejszość. Masowe obniżki po ostatniej decyzji RPP

Rynek lokat terminowych potrzebował aż – lub tylko – trzech kolejnych cięć stóp procentowych NBP, aby w ofercie znalazł się depozyt na 0 proc. w skali roku. Jeśli ktoś uważa to za mało znaczący wyjątek, to co należy powiedzieć o dwudziestu lokatach objętych stawką w wysokości 0,01 proc. rocznie?

Stało się. 8 czerwca br. pierwszy – i jak na razie jedyny – bank w Polsce obniżył oprocentowanie na większości swoich lokat złotowych do 0 proc. Podobna sytuacja miała miejsce przed laty, kiedy Deutsche Bank zastosował taką stawkę na miesięcznej i kwartalnej lokacie walutowej w euro. Po przejęciu przez Santander Bank Polska oferta została jednak przesunięta do obsługi i mogliśmy na chwilę odetchnąć od zeroprocentowych depozytów.

Gdzie lokaty na maksymalnie 0,01 proc.?

Bank BPS jest jak na razie jedynym, który obniżył oprocentowanie na dwóch lokatach do 0 proc. w skali roku. Instytucja ma jeszcze jeden depozyt w swojej ofercie, który może przynieść zysk w wysokości 0,01 proc. rocznie. Jest to Lokata Progres 10, której nazwa podpowiada, że mamy do czynienia z depozytem progresywnym. Do tej pory nawet miesięczne utrzymanie lokaty przynosiło drobny zysk. Obecnie na odsetki trzeba pracować zdecydowanie dłużej.

Lokaty terminowe złotowe z oprocentowaniem nie wyższym niż 0,01 proc. w skali roku Bank Nazwa lokaty Oprocentowanie [p.a.] Zmiana (obniżka) Stan na 10 czerwca 2020 r. Stan na 28 maja 2020 r. Alior Bank Lokata standardowa 0,01% 0,20-0,50% 0,19-0,49 pp. Bank BPS e-Lokata 365 0% 0,10-0,40% 0,10-0,40 pp. Lokata 365 0% 0,10-0,40% 0,10-0,40 pp. Lokata Progres 10 0,01% 0,39% 0,38 pp. Bank Millennium Lokata SuperProcent (3M) 0,01% 0,10% 0,09 pp. Lokata Millennium 0,01% 0,01% bez zmian Lokata Millenet (do 31 dni) 0,01% 0,01% bez zmian Lokata Millenet (od 32 do 92 dni) 0,01% 0,05% 0,04 pp. Bank Pekao E-lok@ta 0,01% 0,10-0,20% 0,09-0,19 pp. Lokata mobilna 0,01% 0,10-0,20% 0,09-0,19 pp. Lokata rentierska 0,01% 0,20% 0,19 pp. Lokata standardowa 0,01% 0,10-0,15% 0,09-0,14 pp. Bank Pocztowy Lokata Mini 0,01% 0,35-0,55% 0,34-0,54 pp. Lokata Midi 0,01% 0,45-0,65% 0,44-0,64 pp. Lokata Maxi 0,01% 0,55-0,75% 0,54-0,74 pp. BNP Paribas Bank Polska Lokata GOonline (do 1M) 0,01% 0,05-0,15% 0,04-0,14 pp. Lokata standardowa (do 12M) 0,01% 0,05-0,20% 0,04-0,19 pp. Citi Handlowy Lokata standardowa (do 1M) 0,01% 0,01% bez zmian T-Lokata (do 1M) 0,01% 0,01% bez zmian Inteligo Lokata terminowa (do 6M) 0,01% 0,01% bez zmian PKO Bank Polski Lokata terminowa (do 6M) 0,01% 0,01% bez zmian Santander Bank Polska Lokata rentierska 0,01% 0,40% 0,39 pp. Lokata terminowa 0,01% 0,01% bez zmian Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania banków

Stawka w wysokości 0,01 proc. w skali roku to coraz częstszy widok w tabelach oprocentowania banków. Przed trzecim w tym roku cięciem stóp procentowych taki procent figurował na siedmiu lokatach w pięciu bankach. Do tej listy dołączyło kolejnych pięć instytucji, w tym wspominany wyżej Bank BPS, a także Alior Bank, Bank Pekao, Bank Pocztowy oraz BNP Paribas Bank Polska.

Najbardziej rygorystycznie wśród wyżej wynionych podszedł do swojej oferty Bank Pocztowy. Na 36-miesięcznej Lokacie Maxi można było do tej pory zyskać do 0,75 proc. w skali roku, jeśli z oferty skorzystał posiadacz konta w banku. Umowne drugie i trzecie miejsce za największą obniżkę również przypadają tej samej instytucji za zmianę na Lokacie Mini oraz Lokacie Midi. Przytoczone trio to wszystkie depozyty w ofercie Banku Pocztowego.

Podobne podejście reprezentuje Bank Pekao, który do tego poziomu obniżył stawki na prawie wszystkich swoich produktach depozytowych. Nieco wyższe oprocentowanie figuruje przy Lokacie Progresywnej i Lokacie Elastycznej. Choć w banku miał niedawno debiut nowej, promocyjnej lokaty dla nowych klientów na 3 proc. w skali roku, to warto dodać, że została ona wprowadzona jeszcze przed niespodziewaną decyzją Rady Polityki Pieniężnej.

Pozostali również zaciskają pasa

Oczywiście wyżej wymienione banki oraz lokaty nie są jedynymi, w których zaszły zmiany od końca maja. Zdecydowana większość podjęła decyzję o cięciach w tym obszarze. W tabeli poniżej prezentujemy największe obniżki w poszczególnych instytucjach.

Zmiany na lokatach po obniżce stóp NBP z dnia 29 maja 2020 r. – pozostałe oferty Bank Lokata Lokata z największą obniżką wg stanu na 10 czerwca 2020 r. Zmiana Alior Bank Lokata on-line, Lokata bez utraty odsetek Lokata standardowa 2 lata* -0,49 pp. Lokata na nowe środki nd wycofana Bank Millennium Lokata Horyzont Zysku, Lokata SuperProcent, Lokata Millenet, Lokata Mobilna Lokata Mobilna (otwarta w ramach rozszerzonej rzeczywistości) -0,75 pp. Bank Pekao Lokata Progresywna Lokata Progresywna 13M -0,20 pp. BGŻOptima Lokata klasyczna Lokata klasyczna 24M -0,50 pp. BNP Paribas Bank Polska Lokata Promocyjna, Lokata GOonline, Lokata GOmobile, Lokata Progresywna Lokata Promocyjna 24M -0,50 pp. Lokata na start nd wycofana Credit Agricole Lokata standardowa, Lokata mobilna, Lokata dynamiczna, Lokata lojalni zyskują Lokata mobilna 3 lata -0,55 pp. Getin Noble Bank Lokata Mobilna, Lokata na nowe środki, Lokata Tradycyjna, Lokata Rentierska Lokata Mobilna - 1,00 pp. Idea Bank Lokata HAPPY, Lokata HAPPY PRO, Lokata Ping-Pong, Lokata NR 1, Lokata Beztroska, Lokata Short PLUS, Lokata na nowe środki PLUS, Lokata standardowa Lokata Beztroska, Lokata na nowe środki PLUS 2M, 3M -0,50 pp. Lokata na nowe środki PLUS 1M, 6M, 12M nd wycofana Inbank Lokata standardowa Lokata standardowa 6M -0,70 pp. ING Bank Śląski Lokata terminowa Lokata terminowa 24M -0,35 pp. neoBank neoLOKATA Zysk, energoLOKATA 3M Gwarantowana, energoLOKATA 3M PLUS, neoLOKATA neoLOKATA Zysk, energoLOKATA 3M Gwarantowana, energoLOKATA 3M PLUS, neoLOKATA 3M, 6M, 12M -0,40 pp. neoLOKATA 24M, 36M nd wycofana Nest Bank Nest Lokata Witaj, Nest Lokata Lojalna, Nest Lokata Nowe Środki, Nest Lokata Nest Lokata Witaj, Nest Lokata Lojalna 3M, Nest Lokata Nowe Środki 3M -0,50 pp. PKO Bank Polski Lokata IKO nd wycofana PlusBank Lokata Nowa Standard, Lokata Nowa Standard (bankowość internetowa, mobilna), Lokata „Nowa Kasa=Większy Zysk” Lokata „Nowa Kasa=Większy Zysk” 3M -0,90 pp. Santander Bank Polska eLokata Lokata rentierska* -0,39 pp. Santander Consumer Bank Lokata Direct+, Lokata Zysk+, Lokata Zysk+ Progresja, Lokata Zysk+ Wzrost, Lokata Online, Lokata Online Nowe Środki Lokata Online Nowe Środki 15M, 24M, 36M -0,60 pp. Toyota Bank Lokata Standard, Lokata Plus, Lokata Sprint, Lokata Mix Lokata Plus 36M, Lokata Mix 36M -0,65 pp. *Lokata wymieniona w pierwszej tabeli. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania banków.

Największe cięcie zaprezentował Getin Noble Bank na Lokacie Mobilnej z 2 proc. na 1 proc. w skali roku. To obecnie najwyżej oprocentowany depozyt z oferty banku. Niewiele niższą zmianą in minus wykazał się PlusBank, który na Lokacie „Nowa Kasa=Większy Zysk” od 8 czerwca br. ma stawkę w wysokości 0,70 proc. a nie 1,60 proc. w skali roku jak wcześniej. 0,75 pp. to trzeci wynik, a osiągnęła go Lokata Mobilna od Banku Millenium.

Część banków przy okazji obniżek postanowiło zrezygnować z niektórych swoich, zwykle wyżej oprocentowanych, produktów. W Alior Banku klienci nie skorzystają już z Lokaty na nowe środki, podobnie jak zainteresowani Lokatą na Start w BNP Paribas Bank Polska czy Lokatą IKO w PKO Banku Polskim, która na krótko powróciła do jego oferty. Banki wycofały też niektóre okresy w swoich produktach (Idea Bank i neoBank).

Kilka marek bankowych nie zareagowało jeszcze na ostatnią obniżkę stóp NBP. Należą do nich m.in. BFF Banking Group, BOŚ Bank, Citi Handlowy, EnveloBank, Inteligo, mBank oraz T-Mobile Usługi Bankowe. Lista instytucji, które modyfikują swoje tabele oprocentowania, wydłuża się jednak z każdym dniem.

Monika Dekrewicz