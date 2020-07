To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 1 lipca 2020 r.

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Na początek pierwszego miesiąca kalendarzowych wakacji mamy sporą dawkę artykułów dotyczących wyjazdów. A parlament stara się jak najszybciej zakończyć prace nad bonem turystycznym, który ma te wyjazdy niektórym przynajmniej częściowo sfinansować. Ale po kolei.

Mamy istotną informację dla wybierających się do Hiszpanii. Zagraniczni turyści powinni przed przyjazdem do tego kraju wypełnić ważny formularz. Dla fanów dalszych i droższych wycieczek, mamy informacje z Dubaju – wjazd zagranicznego turysty do tego miasta będzie obwarowany znacznie ostrzejszymi warunkami, niż wjazd do Hiszpanii. Lepsze wiadomości mamy z Grecji – tamtejsze regionalne lotniska zaczęły obsługiwać połączenia międzynarodowe. Dla podróżujących po kraju mamy informację o przywróceniu przez PKP Intercity wagonów sypialnych i kuszetek.

Kliknij, aby zapisać się na webinar. / Bankier.pl

A co do bonu turystycznego, to wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy zapewnia, że w ciągu 3-4 tygodni odpowiednie instytucje będą mogły rozpocząć jego realizację. Tymczasem prace legislacyjne wciąż trwają. Senatorowie zgłosili swoje pomysły w tym temacie, m.in. chodzi o objęcie bonem kolejnych grup społecznych.

Początek miesiąca to zwyczajowo publikacja danych o kondycji europejskiego przemysłu, w tym polskiego. Każdego pierwszego roboczego dnia miesiąca otrzymujemy informacje o indeksie PMI obrazującym aktywność tego sektora. W polskim przemyśle lepiej, ale wciąż cienko – tak podsumowuje czerwiec Krzysiek Kolany, nasz główny analityk. Podobnie jest w Europie, a nawet lepiej, bo w niektórych krajach aktywność przemysłu wzrosła w stosunku do maja. Sytuację w Europie podsumowuje Michał Żuławiński.

Optymistyczne wieści dobiegają w temacie stanu polskich finansów publicznych. Ministerstwo Finansów pracuje wprawdzie nad nowelizacją tegorocznego budżetu, ale minister Kościński zapewnia, że finanse publiczne mają się dobrze. Więcej szczegółów, m.in. na temat dochodów budżetu za czerwiec w naszym artykule. Minister Kościński poinformował dziś także, że reforma OFE najprawdopodobniej zostanie przesunięta na przyszły rok.

Początek lipca to nie tylko wakacje – w tym roku to także wejście w życie nowej matrycy VAT, co może wpłynąć na zmiany cen niektórych produktów. Co podrożeje, a co potanieje – o tym w naszym artykule.

Na koniec dwa tematy opisujące dość zaskakujące, przynajmniej dla mnie, sprawy. Pierwsza dotyczy dopłat suszowych - okazuje się, że mogą je dostać nie tylko rolnicy, ale także rybacy. W tym przypadku dopłatami objęte są grunty pod stawami zarybionymi. Zachęcam do poznania szczegółów tej sprawy. Drugi temat, to zaskakująca wpadka spółki giełdowej. Firma zajmująca się, nomen omen księgowością, omyłkowo wypłaciła dywidendę nie tym inwestorom, co trzeba.

Więcej informacji istotnych dla naszych portfeli w poniższym zestawieniu dzisiejszych wiadomości. Zapraszam do zapoznania się z nimi, a na kolejne podsumowanie zapraszam już jutro.

Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata

19:16 Liczba aktywnych kart Benefit Systems na dzień 1 VII wyniosła 1 mln

18:45 Premier nie zjawił się w Senacie. Miał mówić o stanie finansów państwa

18:40 Minister finansów: Reforma OFE przesunięta na przyszły rok

18:21 500+ na wakacje także dla emerytów?

17:41 Będzie wsparcie dla branż rolnych dotkniętych epidemią

17:30 PKP Intercity przywraca wagony sypialne i kuszetki

17:24 Regularne loty wracają na łódzkie lotnisko

17:17 Resort zdrowia doprecyzowuje, kiedy kończy się obowiązkowa kwarantanna

17:08 Zieleń na GPW. Wzrosty gamingu i PGNiG

17:00 Ryanair grozi redukcją dodatkowych 3 tys. miejsc pracy

16:47 500+ na wakacje. Bon turystyczny ruszy w ciągu miesiąca

16:45 300 zł na hektar dla rybaków poszkodowanych suszę lub powódź

16:37 Rozpoczyna się sezon na polskie "superowoce"

16:23 Czechy już bez maseczek. Z małymi wyjątkami

15:56 Powstanie dodatkowy węzeł na Zakopiance

15:00 Portugalia przywraca restrykcje w 19 gminach aglomeracji Lizbony

14:20 Jarosław Kaczyński pokazał majątek. Oto co posiada prezes PiS

Kliknij, aby zapisać się na newsletter. / Bankier.pl

13:59 Reguła wydatkowa zawieszona. Nowela ustawy z podpisem prezydenta

13:47 Dane o systemie ochrony zdrowia dostępne online

13:40 "Pomost zatrudnienia". KE chce rozszerzyć wsparcie zatrudnienia młodych

13:38 Od dziś działają sądy do spraw ochrony własności intelektualnej

13:29 Przedłużono niektóre terminy w podatkach CIT, PIT i innych

13:16 Kolejnych 36 miejsc w Wielkiej Brytanii zagrożonych lokalnymi blokadami

13:12 Historyczne rekordy na rynku węgla. Tak mało nigdy nie wydobyto

12:42 MZ: szczepionka na Covid-19 nie będzie obowiązkowa

12:32 Wybierasz się do Hiszpanii? Musisz wypełnić ważny formularz

12:08 Włochy: spadek liczby osób na płatnych plażach nawet o 80 procent

11:40 Wakacje w Dubaju tylko po teście na koronawirusa

11:32 Regionalne lotniska w Grecji znów obsługują loty międzynarodowe

11:10 Ruszają zwolnienia grupowe w Tesco

10:44 Co trzeci Niemiec nie ma żadnych oszczędności

10:40 Co trzeci Polak zrezygnuje z wyjazdu wakacyjnego z powodu pandemii

10:38 Kościński: Dochody budżetowe w czerwcu lepsze niż zakładaliśmy

10:30 EuroPMI: przemysł wraca do normalności

10:10 Kurs euro jednak w dół. Rynek przeciwko RPP

09:49 Borys: Recesja już za nami. W III kw. kilkuprocentowe odbicie PKB

09:49 Inflacja mocno zaskoczyła. Jak to interpretować?

09:47 Tank&Go w Carrefourze. Za paliwo zapłacisz aplikacją

09:40 Awaria w Alior Banku

09:38 GPW mówi „nie” skracaniu sesji giełdowej

09:01 W polskim przemyśle lepiej, ale wciąż cienko

08:51 Złoto przebiło barierę 1800 USD

08:14 PGNiG: od środy niższe ceny gazu

08:07 Tesla na nowym szczycie

07:46 Hiszpania: luksusowe hotele wznawiają działalność

07:27 Pandemiczny czerwony pasek na cenzurkach

07:20 Wakacje w Polsce. Jak spędzić je najtaniej, a jak najdrożej?

06:57 Korki na drogach będą dłuższe

06:00 Chiny odcięte od złota

06:00 Spór o hipoteki w Nordei i PKO BP – wypowie się Sąd Najwyższy

06:00 Najlepszy kwartał GPW od lat

06:00 Rusza program "Moja woda". Jak otrzymać 5 tys. zł na "złapanie" deszczówki?

05:40 Duże zmiany w VAT. Wiemy, co podrożeje