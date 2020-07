Zieleń na GPW. Wzrosty gamingu i PGNiG

GPW

Zielenią rozpoczęły III kwartał 2020 roku główne indeksy warszawskiej GPW. Udany dzień spółek "nowych technologii" zaowocował mocnymi wzrostami indeksu mWIG40.

Wzrostem o 0,8 proc. zakończył środową sesję WIG20. Jeszcze mocniejsze wzrosty notowały inne główne indeksy GPW. O 1,1 proc. w górę poszedł WIG, 1,2 proc. zyskał sWIG80, 2,3 proc. zaś mWIG40. Obroty na szerokim rynku wyniosły 805 mln zł, mamy za sobą więc kolejną sesję wyraźnie słabszej aktywności inwestorów.

Nastroje na polskim rynku wyróżniały się pozytywnie na tle Europy. Większość indeksów w naszym rejonie wprawdzie notowała dziś wzrosty, ale niższe niż WIG. Podobnie było na Wall Street, gdzie w momencie zamknięcia handlu na GPW S&P500 zyskiwało 0,3 proc. 6 proc. zyskiwał Pfizer - po opublikowaniu pozytywnych wyników z uważnie obserwowanego wczesnego etapu badań na ludziach szczepionki koronawirusowej.

Na kontynencie uwagę zwracały najnowsze odczyty indeksów PMI dla europejskiego sektora przemysłowego, które potwierdzają, że w czerwcu koronawirusowa zapaść była znacznie mniejsza niż w maju. W niektórych krajach indeksy wyszły wręcz powyżej kluczowej pięćdziesiątki. Polska plasuje się w środku stawki państw, w których sytuacja w przemyśle wciąż się pogarsza. Więcej o raporcie dla naszego kraju w artykule „W polskim przemyśle lepiej, ale wciąż cienko”.

W składzie WIG20 największe - ponad 2-proc. - wzrosty notowały papiery CD Projektu, Play i KGHM-u. Uwagę zwracał też 1,8-proc. wzrost PGNiG, które otrzymało przelewy z odszkodowaniem od Gazpromu. Spadki o ponad 1 proc. notowali z kolei CCC i Cyfrowy Polsat.

W składzie mWIG40 ponad 9-proc. wzrosty notowały papiery Mabionu i LivChata. Pierwszy poinformował o otrzymaniu od Europejskiej Agencji Leków pisemnej odpowiedzi w ramach „Scientific Advice” dotyczącej założeń nowego procesu rejestracyjnego leku MabionCD20. LiveChat pokazał z kolei wyższe od konsensusu wyniki.

Spory udział w świetnym wyniku indeksu mWIG40 miały spółki gamingowe. Po dwóch dniach mocnych spadków odbicie o 8,3 proc. zanotowało 11bit. O ponad 5 proc. drożały także papiery Ten Square Games i Playway. W kontekście branży producentów gier warto wspomnieć, że wydatki na gry mobilne wzrosły w pierwszym półroczu 2020 roku o 21,2 proc. rok do roku, do 36,6 mld USD. Gry pobrano łącznie 28,5 mld razy, o 42,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku - wynika z szacunków portalu Sensor Tower.

Na szerokim rynku o 35,5 proc. w górę poszły notowania ML System. Ta spółka technologiczna oferująca rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem, podpisała umowę o strategicznej współpracy z Guardian Glass, jednym z globalnych liderów produkcji szkła budowlanego. W ramach współpracy produkty ML System będą oferowane w sieci sprzedaży partnera na całym świecie.

Na rynku NewConnect emocje budziła historia Acartusa. Spółka urosła dziś wprawdzie o 5,9 proc., ale ostatnie dni nie należały dla niej do udanych od organizacyjnego punktu widzenia. Po serii pomyłek w raportach bieżących dziś firma poinformowała o wpadce przy wypłacie dywidendy. Choć tę zaplanowano dopiero na połowę lipca, 29 czerwca przelewy trafiły do akcjonariuszy, którzy do dywidendy nie byli uprawnieni. Firma chce odzyskać pieniądze i zapowiada normalną wypłatę właściwej dywidendy.

Adam Torchała