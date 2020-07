fot. Adam Chełstowski / FORUM

Jarosław Kaczyński przedstawił oświadczenie majątkowe. W porównaniu do ubiegłorocznego prezes PiS powiększył swój kapitał.

W oświadczeniu majątkowym Jarosław Kaczyński zaznaczył, że posiada 104 tys. zł - to o 22 tys. zł więcej, niż wykazał w poprzednim. Bez zmian pozostała natomiast kwestia nieruchomości, nadal jest właścicielem 1/3 domu o powierzchni ok. 150 mkw., którego wartość szacowana jest na ok. 1,5 mln zł.

W 2019 roku Jarosław Kaczyński otrzymał 94,2 tys. zł tytułem uposażenia poselskiego. Do tego doliczyć trzeba jeszcze 30 tys. zł nieopodatkowanej diety poselskiej, a także 6,9 tys. zł emerytury miesięcznie, co dało roczną kwotę w wysokości 82,8 tys. zł. Łącznie więc w 2019 roku zarobił on ponad 200 tysięcy złotych.

Prezes PiS oświadczył także, że nie jest udziałowcem w żadnych spółkach i nie prowadzi własnego biznesu. Nie posiada również ruchomości o wartości wyższej niż 10 tysięcy złotych, np. samochodu.

Kaczyński, jak dowiadujemy się z dokumentu, ma kredyt zaciągnięty w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Stefczyka. Do spłaty zobowiązania pozostało mu ok. 107 tysięcy złotych. Podobnie jak przy poprzednim oświadczeniu podał, że zobowiązanie zostało zaciągnięte na "opiekę nad chorą mamą i koszty związane z jej upamiętnieniem". Co ciekawe, w 2018 roku kwota to zapłaty wynosiła ok. 109 tys. zł.

Kliknij, aby pobrać PDF / Sejm RP

DU