Wakacje w Dubaju tylko po teście na koronawirusa

UE: jesteśmy lepiej przygotowani na drugą falę epidemii

Jeśli dojdzie do drugiej fali epidemii koronawirusa, to jesteśmy na nią lepiej przygotowani na wszystkich szczeblach: europejskim, krajowym i regionalnym – ocenił we wtorek unijny komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarczicz.