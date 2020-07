EuroPMI: przemysł wraca do normalności

fot. Kateryna Babaieva / Pexels

Najnowsze odczyty indeksów PMI dla europejskiego sektora przemysłowego potwierdzają, że w czerwcu koronawirusowa zapaść była znacznie mniejsza niż w maju. W niektórych krajach indeksy wyszły wręcz powyżej kluczowej pięćdziesiątki.



Wśród państw, które pod lupę bierze firma badawcza IHS Markit, w minionym miesiącu najlepsze wyniki odnotowano w Turcji (53,9 pkt), Francji (52,3 pkt) i Irlandii (51 pkt). Były to jedyne odczyty powyżej kluczowej pięćdziesiątki, która oddziela okresy recesji od ożywienia.

Pozostałe kraje wciąż znajdują się poniżej tego progu, jednak tempo pogorszenia się warunków w przemyśle było dalece łagodniejsze niż w poprzednich, naznaczonych pandemią miesiącach. Dość powiedzieć, że PMI na poziomie 45 pkt i wyżej to terytorium obserwowane na początku tego roku, zanim rozpoczęła się pandemia.

Polska plasuje się w środku stawki państw, w których sytuacja w przemyśle wciąż się pogarsza. Więcej o raporcie dla naszego kraju w artykule „W polskim przemyśle lepiej, ale wciąż cienko”.

W całej strefie euro czerwcowy PMI dla przemysłu wyniósł 47,4 pkt wobec oczekiwanych 46,9 pkt i 39,4 pkt odnotowanych w maju.

- Czerwcowy odczyt pokazuje, że europejskie fabryki notują mocny start po tym, jak zniesione zostały restrykcje związane z koronawirusem. Szacowany roczny spadek produkcji przemysłowej wynosi 2 proc., podczas gdy w kwietniu było to aż 30 proc. (…) Sytuacja w sektorze wciąż jest jednak gorsza niż przed pandemią, a utrzymujący się niski popyt hamuje odbudowę. Kluczowe będzie to, czy wzrost z ostatnich dwóch miesięcy zostanie utrzymany czy też odbicie szybko się zakończy – napisał w komentarzu do dzisiejszych danych Chris Williamson, główny ekonomista IHS Markit.

Indeksy PMI dla sektora przemysłowego w 2020 r. Kraj styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec Turcja 51,3 52,4 48,1 33,4 40,9 53,9 Francja 51,1 49,8 43,2 31,5 40,6 52,3 Irlandia 51,4 51,2 45,1 36 39,2 51 Wielka Brytania 50 51,7 47,8 32,6 40,7 50,1 Grecja 54,4 56,2 42,5 29,5 41,1 49,4 Rosja 47,9 48,2 47,5 31,3 36,2 49,4 Hiszpania 48,5 50,4 45,7 30,8 38,3 49 Włochy 48,9 48,7 40,3 31,1 45,4 47,5 strefa euro 47,9 49,2 44,5 33,4 39,4 47,4 Polska 47,4 48,2 42,4 31,9 40,6 47,2 Austria 49,2 50,2 45,8 31,6 40,4 46,5 Niemcy 45,3 48 45,4 34,5 36,6 45,2 Holandia 49,9 52,9 50,5 41,3 40,5 45,2 Czechy 45,2 46,5 41,3 35,1 39,6 44,9 Źródło: IHS Markit

Wskaźnik PMI kalkulowany jest na podstawie pięciu subindeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Subindeksy te powstają na bazie ankiety przeprowadzonej wśród menedżerów odpowiedzialnych za logistykę w firmach przemysłowych. Malejące wyniki poniżej 50 punktów sygnalizują szybszy spadek aktywności ekonomicznej w badanym sektorze. Dopiero odczyty powyżej 50 punktów wskazują na ekspansję gospodarczą.

Michał Żuławiński