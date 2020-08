To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 31 sierpnia 2020 r.

Spadek PKB, jakiego w Polsce jeszcze nie było, załamanie na rynku kredytów mieszkaniowych i skrajne komentarze na temat konsekwencji jutrzejszego powrotu dzieci do szkół - o tym było głośno w ostatnim dniu sierpnia.

#1 Zapowiadaliśmy to już, a dziś GUS potwierdził - wiosenne zamknięcie w domach z powodu pandemii boleśnie odbiło się na polskim PKB. Wskaźnik zaliczył w II kwartale br. spadek o 8,9 proc. (szczególnie polecam zerknąć na towarzyszący tej publikacji wykres) - "największy w najnowszej historii kraju", jak piszemy dzisiaj. Przyczyną głównie znacznie ograniczona w tym czasie konsumpcja gospodarstw domowych, ale nie tylko.

#2 Jak długo może potrwać powrót gospodarki do normalności? Hiszpanie zakładają, że PKB w ich kraju wskoczy w fazę wzrostu dopiero za około dekadę. A nawet wówczas nie spodziewają się wyniku większego niż 2 proc. "na plusie". Tym trudniej będzie, im niższy pułap, z jakiego przychodzi zaczynać. A w tej części Półwyspu Iberyjskiego, przez koronawirusa, PKB zaliczył zjazd aż o 18,5 proc.

#3 Na te dane czekało wielu. Związek Banków Polskich pokazał dziś wymierne (i dotkliwe) efekty wpływu Covid-19 na rynek kredytów mieszkaniowych. Między kwietniem a czerwcem banki udzieliły aż o jedną czwartą mniej "hipotek" niż rok wcześniej w tym czasie. "Załamanie rynku" - piszemy dziś, podsumowując te nowe dane. Interesujący jest wątek dotyczący tzw. wskaźnika LTV. Nowe dane potwierdzają odczucia klientów - o kredyt na zakup nieruchomości w ostatnim czasie było trudniej, bo wymagania banków poszły w górę.

#4 Jutro pierwszy dzień szkoły - szkoły działającej jak dawniej. Uczniowie wracają bowiem do klas, co po miesiącach pielęgnowania dystansu społecznego jest istotną zmianą podejścia. Ministerowi edukacji "wydaje się, że szkoły są przygotowane" do 1 września. Wraz z powrotem dzieci do placówek część rodziców wróci do zakładów pracy. Przynajmniej na tak długo, jak długo potrwa to stacjonarne nauczanie. Kiedy możliwy będzie tryb zdalny lub hybrydowy, polecam sprawdzić tutaj, a na jakich zasadach jutro otwierają się szkoły - tutaj.

Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

18:10 Plan odbudowy Hiszpanii. Wzrost gospodarczy powyżej 2 proc. PKB dopiero w 2030 r.

17:49 Czerwień na GPW. Spadki PGE i Orlenu

17:43 Uczniowie mają obowiązek zasłaniania ust i nosa w komunikacji publicznej

16:52 Nowy sposób poboru opłat za przejazd autostradą w 2021 roku



15:04 Dom Development wypłaci 9,50 zł dywidendy na akcję

14:42 Zwroty za wycieczki wykupione przed pandemią coraz bliżej

14:31 Grzywna dla ekspedientki, która nie obsłużyła klientki bez maseczki

14:23 UODO: z geoportalu muszą zniknąć numery ksiąg wieczystych

14:19 Angela Merkel uwikłana w skandal finansowy wokół firmy Wirecard

14:16 KE: sankcje wobec przedstawicieli białoruskiego reżimu mają być gotowe szybko

13:46 Podwyżki dla nauczycieli od 1 września - opublikowano rozporządzenie

13:08 Dodatek solidarnościowy - ostatni dzień na złożenie wniosku

13:00 Pieniądze z "Czystego powietrza" nie tylko na wymianę pieca

12:52 Węgry przedłużają stan kryzysowy wprowadzony ze względu na napływ migrantów

12:00 Oszuści podszywają się pod firmę kurierską. Wysyłają trojana "w paczce"

11:30 Tauron rozpoczął budowę farmy fotowoltaicznej w Jaworznie

11:26 Jadwiga Emilewicz zaprzecza spekulacjom, że może objąć stanowisko w EBOiR

11:20 Play obniża stawki połączeń na Białoruś

11:12 Wpadka producenta gier. Prezes rezygnuje

10:55 Prezydent Litwy: Nałożymy sankcje na przedstawicieli władz Białorusi, w tym Łukaszenkę

10:43 Rynek hipotek się załamał, ale rok może być niezły

10:30 30,3 tys. osób zmieniło sprzedawcę prądu

10:28 Wałęsa w rocznicę Porozumień Sierpniowych: to było największe zwycięstwo w dziejach Polski

10:06 Brytyjczycy podwajają opłatę za foliowe torby

10:05 PKB Polski: załamanie w konsumpcji i inwestycjach

09:54 Porozumienie ograniczające konkurencję? AMS i Ströer Polska pod lupą UOKiK

09:20 Minister edukacji: Nauka hybrydowa lub zdalna tam, gdzie jest więcej zakażeń

08:42 Indie oskarżają Chiny o "prowokacyjne ruchy wojsk" przy spornej granicy

08:02 Ceny ropy w USA blisko 43 dol. za baryłkę

07:44 Budżet '21: potrzeby pożyczkowe netto w 2021 r. wyniosą 113,5 mld zł

07:32 Potężne burze nad Polską, tysiące odbiorców bez prądu

07:27 Premier: Mimo zagrożeń gospodarczych będą 13. i 14. emerytury oraz waloryzacja

07:24 Buffett zainwestował w japońskich gigantów handlu

07:08 Podwyżki dla ekipy sądowej dobrej zmiany

07:02 Nadciąga czas zwalniania starszych pracowników

06:59 Minimalny wzrost składki ZUS

06:53 Podatek sklepowy od 2021 r.? Rząd chce zebrać 1,5 mld zł

06:50 Jest projekt przepisów ws. powrotu niedziel handlowych

06:43 Minister edukacji: Wydaje się, że szkoły są przygotowane na nowy rok szkolny

06:20 Zadłużenie mikroprzedsiębiorców w ciągu pandemii wzrosło o 940 mln zł

06:04 Huśtawka nastrojów na rynku najmu. Od dużych spadków po wzrosty [Nowy raport]

02:32 Macedonia Płn. ma nowy rząd

