Czerwień na GPW. Spadki PGE i Orlenu

W poniedziałek przy Książęcej przeważała czerwień. Mocne spadki WIG20 to przede wszystkim zasługa sektora energetyczno-paliwowego.

Spadkiem o 1,6 proc. zakończył poniedziałkową sesję WIG20. Po zielonym początku indeks z każdą kolejną godziną słabł i w pewnym momencie spadki sięgały nawet 2 proc. Ostatecznie po lekkim powiewie optymizmu na koniec dnia udało się częściowo te straty ograniczyć. Spadkami dzień zakończyły także mWIG40 (-0,2 proc.) i sWIG80 (-0,1 proc.), ale skala nie była aż tak duża jak w przypadku WIG20. WIG zakończył dzień 1,2 proc. pod kreską. Obroty sięgnęły 1,1 mld zł i to nawet pomimo braku Londynu, gdzie obchodzono Święto Bankowe.

Najsłabiej w gronie blue chipów wypadło PGE, które straciło aż 6,1 proc. Druga najsłabsza spółka też pochodziła z sektora energetycznego (Tauron ze stratą 3,5 proc.), w sektor zaangażowani są także PKN Orlen (-3,4 proc.) i PGNiG (-3,3 proc.).

PGE po sesji podała, że według szacunków skonsolidowana EBITDA w I półroczu 2020 roku wyniosła ok. 2,805 mld zł. Według szacunków skonsolidowana strata netto jednostki dominującej wyniosła ok. 688 mln zł - podała grupa w komunikacie. Wyniki obciążyły m.in. odpisy na PGG i energetykę konwencjonalną. Z kolei zespół ds. transformacji górnictwa potwierdził podczas piątkowego spotkania w Katowicach wcześniejsze ustalenia o odejściu od obligatoryjnego handlu energią poprzez giełdę, co ma ograniczyć import i zwiększyć produkcję w krajowych elektrowniach.

Spadki WIG20 to także "zasługa" banków, akcje Pekao, PKO BP i PZU potaniały bowiem o ponad 2 proc. Przeceną dzień zakończyła także największa spółka warszawskiej giełdy - CD Projekt (-1,7 proc.). Na plusie znalazły się akcje 5 firm z WIG20. Najwięcej, bo blisko 3 proc., zyskała JSW. 2,5 proc. na plusie dzień zakończył Polsat.

Na szerokim rynku spadki notowały tzw. spółki koronawirusowe. O blisko 12 proc. potaniał Global Cosmed, blisko 9 proc. stracił Harper, a 6,8 proc. w dół poszedł PCC Exol. Ten ostatni przed weekendem rozczarował akcjonariuszy wynikami za I półrocze. Zyski wzrosły, rynek spodziewał się jednak mocniejszego wyniku.

Notowany na NewConnect producent gier One More Level poinformował o rezygnacji prezes zarządu. Wcześniej spółka omyłkowo ujawniła datę premiery wyczekiwanego "Ghostrunnera". Akcje One More Level potaniały o 5 proc., 2,6 proc. stracił współwydawca gry - All In Games.

Warto dodać, że dziś był ostatni dzień na przeprowadzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dla spółek ze standardowym rokiem obrotowym. W efekcie na rynek napłynęło sporo informacji dywidendowych. Plany wypłat zatwierdzili m.in. akcjonariusze Dom Devu, AC, Marvipolu czy Ferro.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3272,51 -1,30 -1,78 3,09 -4,50 -12,62 DAX Niemcy 12945,38 -0,67 -0,93 5,13 8,43 -2,29 FTSE 100 W.Brytania 5963,57 -0,61 -0,64 1,12 -17,26 -20,93 CAC 40 Francja 4947,22 -1,11 -1,21 3,42 -9,73 -17,24 IBEX 35 Hiszpania 6969,50 -2,29 -1,96 1,34 -20,92 -27,01 FTSE MIB Włochy 19633,69 -1,04 -2,38 2,84 -7,92 -16,48 ASE Grecja 633,98 -0,08 0,22 2,65 -26,97 -30,84 BUX Węgry 34851,29 0,03 -3,18 0,46 -12,42 -24,37 PX Czechy 903,49 -0,51 0,39 2,36 -12,90 -19,02 RTS INDEX (w USD) Rosja 1258,60 -0,55 -1,79 1,96 -2,68 -18,74 BIST 100 Turcja 1078,61 -1,99 -2,69 -4,29 11,52 -5,74 WIG 20 Polska 1800,21 -1,62 -2,24 1,85 -15,69 -16,27 WIG Polska 51629,45 -1,16 -1,52 2,30 -9,01 -10,73 mWIG 40 Polska 3705,89 -0,18 0,35 3,99 -1,65 -5,18 Źródło: PAP

