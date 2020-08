Pieniądze z "Czystego powietrza" nie tylko na wymianę pieca

fot. Ivan4es / Shutterstock

Nowość w programie "Czyste powietrze" - dofinansowanie można otrzymać także na wentylatory mechaniczne oraz rekuperatory.

Dotację, do 37 tys. zł, możliwą do uzyskania w ramach programu "Czyste powietrze" można przeznaczyć również na zakup urządzeń służących do wentylacji pomieszczeń - m.in. rekuperator, informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na stronie internetowej.

– Rekuperator działa jak wielofunkcyjna centrala. Oprócz wentylowania wnętrz jest w stanie odzyskać ciepło z zużytego powietrza, usuwanego na zewnątrz i ogrzać nim świeże, doprowadzane do domu. Tym sposobem eliminuje w pomieszczeniach zimne podmuchy z instalacji. Równocześnie rekuperator ogranicza wydatki ponoszone na ogrzewanie budynku – czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej programu "Czyste powietrze".

Program "Czyste powietrze" przeznaczony jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Maksymalnie można otrzymać dofinansowanie w wysokości 37 tys. zł na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

DF