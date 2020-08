Wpadka One More Level. Prezes rezygnuje

One more level

Notowany na NewConnect producent gier One More Level poinformował o rezygnacji prezes zarządu. Wcześniej spółka omyłkowo ujawniła datę premiery wyczekiwanego "Ghostrunnera".

"Ghostrunner" to jedna z najbardziej wyczekiwanych polskich gier na Steamie. W maju 2020 roku udostępniona na Steam została darmowa wersja demo tej produkcji, a o samej grze nieco więcej pisaliśmy w tekście „Nie tylko CD Projekt. Powstanie więcej polskich cyberpunków”. Teraz gracze poznali datę premiery tytułu, choć chyba nie taki był zamysł producenta gry, a więc spółki One More Level.

Skąd zamieszanie? Data premiery pojawiła się w trailerze, który spółka wrzuciła na Steama. Na końcu filmu widzom ukazywała się zapowiedź, że gra zostanie wydana 27 października. Problem polega jednak na tym, że spółka nigdzie indziej nie komunikowała daty premiery, a sam film szybko został usunięty. Oficjalnie wciąż data premiery pozostaje niesprecyzowana, mowa tylko o 2020 roku, nie zaś o 27 października 2020 roku.

W opinii wielu obserwatorów datę premiery ujawniono przypadkowo. Spółka miała opublikować inny trailer, niż początkowo zamierzała, w efekcie pokazała także datę premiery, która na tym etapie miała pozostać tajemnicą.

Sprawa jest tym ciekawsza, że chwilę po zamieszaniu z datą premiery ze stanowiska zrezygnowała prezes spółki. - Zarząd One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 31 sierpnia 2020 roku, do Spółki wpłynęło oświadczenie dotychczasowej Prezes Zarządu Emitenta Pani Iwony Cygan-Opyt o rezygnacji z pełnienia przez nią funkcji Prezesa Zarządu Emitenta z dniem 31 sierpnia 2020 r - poinformowano w porannym raporcie bieżącym.

Sama spółka przekonuje jednak, że obu wydarzeń nie należy łączyć. - Decyzja o rezygnacji z funkcji prezesa zarządu przez Panią Iwonę Cygan-Opyt jest związana z jej nowymi planami zawodowymi, które pozostają jej indywidualną sprawą - poinformował "Puls Biznesu" Artur Górski, z relacji inwestorskich One More Level.

kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

Inwestorzy na zamieszanie zareagowali negatywnie. W poniedziałek nad ranem akcje One More Level tanieją o blisko 6 proc. 3 proc. tracą także akcje All in Games, czyli współwydawcy "Ghostrunnera". Przecena może mieć związek z faktem, iż wcześniej oczekiwano, że gra pojawi się jeszcze w III kwartale 2020 roku. Z drugiej strony dzięki wpadce z datą premiery gra zyskała dodatkowy rozgłos.

Adam Torchała