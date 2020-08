fot. Bankier.pl /

Po czerwcowych wzrostach średnie ceny ofertowe najmu zaczęły wracać na ścieżkę spadkową – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl. W lipcu w czterech największych polskich miastach, wynajmujący wciąż jednak próbowali rekompensować sobie przeceny z pierwszych miesięcy roku.

Najmocniej – o 4,7 proc. względem czerwca wzrosła średnia stawka odstępnego we Wrocławiu, gdzie oczekiwano średnio 2275 zł/m-c. W stolicy Dolnego Śląska najmocniej w górę poszła wycena dużych mieszkań o powierzchni od 60 do 90 mkw., za które oczekiwano średnio 2891 zł/mkw. – o 6 proc. więcej w porównaniu do czerwca.

Średnie ceny wynajmu w wybranych miastach w czerwcu 2020 r. Miasto Metraż [mkw.] Średnia cena [zł/m-c] Średnia cena dla miasta [zł/m-c] Bydgoszcz 0-38 1148 1601 38-60 1554 60-90 2104 Gdańsk 0-38 1735 2498 38-60 2287 60-90 3142 Katowice 0-38 1274 1843 38-60 1873 60-90 2390 Kraków 0-38 1564 2267 38-60 2029 60-90 2829 Lublin 0-38 1444 2044 38-60 1917 60-90 2326 Łódź 0-38 1243 1759 38-60 1731 60-90 2376 Poznań 0-38 1340 1769 38-60 1782 60-90 2335 Szczecin 0-38 1459 2056 38-60 1883 60-90 2772 Warszawa 0-38 2064 3681 38-60 2745 60-90 4182 Wrocław 0-38 1624 2275 38-60 2130 60-90 2891 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Otodom.pl

O 4 proc. więcej niż w czerwcu wpisywano z kolei w ogłoszeniach dotyczących najmu mieszkań położonych w Gdańsku (średnio 2498 zł/m-c).

W przypadku Wrocławia lipiec był drugim miesiącem z rzędu z podwyżką średniej ceny ofertowej najmu. W Gdańsku stawki rosną nieprzerwanie od trzech miesięcy.

Nieco mniejszą podwyżkę zastosowali wynajmujący mieszkania w Krakowie (średnio 2267 zł/m-c i +2,6 proc.). Nieznacznie względem czerwca wzrosła także średnia wycena odstępnego w Warszawie, gdzie oczekiwano średnio 3681 zł/m-c (+0,6 proc. m/m).

W odmiennym położeniu w lipcu znaleźli się szukający mieszkania na wynajem w Łodzi, gdzie wynajmujący obniżyli swoje oczekiwania średnio o 6,2 proc. do poziomu 1759 zł/m-c. Na podobnym pułapie znalazła się średnie cena ofertowa najmu w Poznaniu (średnio 1769 zł/m-c i -2,1 proc. m/m). Obniżkę powyżej 2 proc. odnotowano także w Lublinie (średnio 2044 zł/m-c i -3,1 proc. m/m) oraz w Katowicach (średnio 1843 zł/m-c i -2,9 proc. m/m).

Częściej oferowane lokale przeceniali wynajmujący mieszkania o powierzchni do 38 mkw. Tego typu metraże usytuowane w Lublinie były wyceniane średnio na 1444 zł/m-c (-2,9 proc. m/m). W Łodzi oczekiwano za nie średnio 1243 zł/m-c (-2,7 proc. m/m).

Na obniżki stawek mogli liczyć także szukający we wspomnianych miastach dużych mieszkań (60-90 mkw.). Podobnie jak w Katowicach, średnia stawka względem czerwca spadła tak średnio o 3,5 – 4 proc.

Z drugiej jednak strony, we Wrocławiu duże metraże były wyceniane w lipcu średnio o 6 proc. wyżej niż w czerwcu (średnio 2891 zł/m-c). Tym samym średnia stawka wróciła do poziomu notowanego bezpośrednio przez wybuchem pandemii koronawirusa – w lutym 2020 r.

Mocniej odczuwalny wzrost średniej ceny ofertowej najmu w przypadku dużych mieszkań odnotowano także w Szczecinie (średnio 2772 zł/m-c i +4,5 proc. m/m) oraz w Gdańsku (średnio 3142 zł/m-c i +3,6 proc. m/m).

Stabilnie od dwóch miesięcy kształtują się, z kolei, stawki ofertowe najmu obowiązujące w Warszawie. Ich wahania w relacji miesięcznej nie przekroczyły poziomu 1 proc. w przypadku żadnego z analizowanych metraży.

Notowana od stycznia do maja oraz w lipcu obniżka oczekiwań wynajmujących sprawiła, że w skali roku średnia stawka spadła w większości analizowanych miast. Najmocniej – o 15,6 proc. w relacji do lipca 2019 r. obniżyły się oczekiwania wynajmujących mieszkania w Warszawie. Nominalnie średnia cena ofertowa miesięcznego odstępnego spadła średnio o 671 zł.

Powyżej 10 proc. w dół powędrowała także średnia stawka dyktowana za odstępne w Bydgoszczy (średnio 1601 zł/m-c), a o blisko 8 proc. w Gdańsku i Poznaniu.

Najbardziej stabilne oczekiwania, w porównaniu do lipca 2019 r., mieli oferujący mieszkania na wynajem w Szczecinie, gdzie średnia stawka spadła o niespełna 1 proc. i wyniosła w lipcu 2020 r. 2056 zł/m-c.

Więcej niż w lipcu 2019 r. oczekiwali jedynie wynajmujący mieszkania w Katowicach (+1,8 proc. r/r) oraz Łodzi (+2,1 proc. r/r). Nominalnie roczny wzrost oscylował wokół 30-40 zł/m-c.