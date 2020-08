To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 3 sierpnia 2020 r.

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Polak potrafi. Nie minął dobrze pierwszy dzień roboczy od uruchomienia bonu turystycznego, a w internecie już pojawiły się oferty odsprzedaży cyfrowego kodu, którym można pokryć do 500 zł wydatków turystycznych podczas tegorocznego wypoczynku w kraju. Dziś na naszych łamach prawnicy ostrzegają, że takie działania są niezgodne z prawem i uprzejmie przypominają o wysokości kar.

Dopłata do pobytu w Polsce wydaje się łakomym kąskiem, podczas gdy dynamicznie przybywa informacji z zagranicy, które z tygodnia na tydzień mogą unicestwić wyjazdowe plany. Co innego słuchać o nowych obostrzeniach w Australii, a co innego, że tuż za miedzą Niemcy planują obowiązkowe testy na koronawirusa dla powracających z krajów wysokiego ryzyka. O tym, które regiony Europy lepiej omijać na razie szerokim łukiem wypowiedział się resort zdrowia. "Nie Hiszpania i nie Bałkany", czytamy w rekomendacjach, ale Ministerstwo zapewnia, że nawet ci, którzy znajdą się za granicą, w razie wyraźnie podwyższonego zagrożenia nie zostaną zaskoczeni z dnia na dzień np. nowymi warunkami powrotu do kraju.

Wszystko wskazuje na to, że ostrzejsze zalecenia wkrótce także w Polsce. Jeszcze w tym tygodniu Główny Inspektorat Sanitarny może wydać rekomendacje dot. organizacji wesel. Mają być mniejsze i trwać krócej. Również w tym tygodniu mogą pojawić się wytyczne dot. szkół. Rząd bierze pod uwagę m.in. regionalizację. Tymczasem dyrektorzy placówek oświatowych pracują nad własnymi scenariuszami powrotu do szkół. Ich zdaniem na stole jest m.in. koncepcja podziału dzieci na grupy i nauczanie zmianowe. Wszystkie te dyskusje każą spodziewać się września innego niż zwykle.

Na jesieni (ale i dalej) możliwe też inne zmiany. Trwa bowiem publiczna wymiana zdań na temat planowanej przez Stalexport Autostrady podwyżki opłat za przejazd drogą A4 na odcinku Katowice-Kraków. Od 1 października kierowcy mieliby płacić już nie 20, a 24 złote więcej. GDDKiA nie widzi podstaw do takiego wzrostu opłat, podobnie zresztą jak minister infrastruktury. Drożej ma być nie tylko pomiędzy miastami, ale również na ich terenie. W górę idą bowiem ceny parkingów miejskich. Mocno zdziwią się od nowego roku kierowcy we Wrocławiu, gdzie podwyżki mają sięgnąć od 63 do nawet 133 proc. wobec obecnego taryfikatora.

Drożeje wyjście (wyjechanie) do miasta, ale niebawem droższe będzie #stayhome. Już wiadomo, że 2021 roku w górę idą opłaty za abonament radiowo-telewizyjny. Nie po raz pierwszy i na pewno nie ostatni.

"Zarządzanie budżetem w czasach zawirowań i kryzysów (patrz m.in. pandemia COVID-19) staje się wyzwaniem dla gospodarstw domowych, a obecna sytuacja zmusza konsumentów do korzystania ze zdalnych kanałów dostępu do swoich finansów". Naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (ów cytat to ich słowa) chcą zbadać, jakie są doświadczenia Polaków w posługiwaniu się aplikacjami z obszaru Personal Finanace Management. Od dzisiaj czytelnicy Bankier.pl mogą wziąć udział w ich badaniu.

Zachęcam do podzielenia się opinią i - jak zawsze - do przeglądu najważniejszych wydarzeń gospodarczych dnia.

Wiadomości z kraju i ze świata

18:39 Hiszpański rząd prosi UE o 20 mld euro na wsparcie zatrudnienia

18:14 We Francji maseczki obowiązkowe także na zewnątrz w dziesiątkach miast

17:49 Grecja wprowadzi nakaz noszenia obowiązkowych masek na promach

17:13 Mocne wzrosty na GPW. Rekordy Biomedu i CD Projektu

16:12 Podwyżki opłat za parkowanie w miastach. Drożej nawet o 130 proc.



16:06 We wtorek dalsze rozmowy o programie naprawczym dla górnictwa

15:53 Naukowcy: Kraje z obowiązkowymi szczepieniami przeciw gruźlicy łagodniej przechodzi pandemię

15:44 Czechy: W kraju nie ma miejsc wysokiego ryzyka

15:15 Szef WHO: Być może nigdy nie będzie cudownego środka na koronawirusa

15:12 Kolejne badania przesiewowe w kopalniach Bielszowice, Chwałowice i Silesia

14:50 Prezydent Otwocka: Skradziono moją tożsamość i wzięli na mnie pożyczki

14:13 Terlecki: Piątkowe posiedzenie Sejmu będzie przesunięte

13:50 Podwyżka abonamentu RTV w 2021 roku

13:32 Marża na sprzedaży benzyny po lipcu wzrosła o 38,4 proc. wobec '19

13:22 ATM Grupa wypłaci 0,08 zł dywidendy na akcję

13:16 Sąd Najwyższy: wybory prezydenckie są ważne

12:52 Adamczyk: Nie widzimy uzasadnienia dla podwyżki opłat na A4

12:49 MZ ostrzega przed wakacjami poza granicami Polski

12:48 Rekordowo niska liczba zagranicznych turystów w Hiszpanii

12:28 Banki sprzedały mniej więcej 1/3 obligacji, którą wyemitował PFR

12:20 Ceny węgla energetycznego wzrosły w czerwcu

12:03 Rolnicy mogą się ubiegać o pomoc na inwestycje w lasach

11:57 Blokada TikToka w USA wstrzymana. Microsoft może przejąć amerykańską działalność aplikacji

11:25 Niemcy wprowadzają obowiązkowe testy na koronawirusa u podróżnych

10:43 Rekomendacje ws. organizacji wesel w tym tygodniu

10:33 EuroPMI: polski przemysł wreszcie w czołówce

10:32 Japońskie koncerny motoryzacyjne podnoszą produkcję do normalnych poziomów



10:25 Nowości w programie "Czyste powietrze". Dotacje na okna i drzwi

10:22 Przedsiębiorcy chcą uwolnienia środków z rachunków VAT

10:21 Japonia zniosła zakaz importu polskiego drobiu i jaj

10:00 Banki planują łagodzenie polityki kredytowej [Ankieta NBP]

09:55 Złoto zmierza ku 2000 USD za uncję

09:44 Będą wyższe kary dla firm za nieprzestrzeganie obostrzeń

09:44 MC zachęca do instalacji ProteGO Safe

09:40 Handel bonami turystycznymi czas start, czyli Polak potrafi

09:38 Kurs euro lekko w górę. Dolar znów po 3,75 zł

09:25 Zwolnień w Tesco końca nie widać

09:05 UOKiK: nawet 2 mln kary za praktyki ograniczające konkurencję

09:05 Polski PMI najwyżej od 2 lat. 50 pkt. przebite

08:53 500+ w formie bonów? "To bardzo zły pomysł"

08:47 Będą kontrole w sklepach w związku z noszeniem maseczek

08:28 Australia zmaga się ze wzrostem zakażeń. "Stan katastrofy" i godzina policyjna

08:17 Rzecznik rządu: Wytyczne dotyczące szkół możliwe w tym tygodniu

07:45 Darmowe testy na koronawirusa dla posłów

07:44 Kryzysowe oszczędzanie dołuje gospodarkę

07:31 Sasin: Kres energetyki węglowej w Polsce najpóźniej w 2060 r.

07:09 Nauka zmianowa - nowy pomysł dyrektorów szkół

07:07 Związki nauczycielskie pozytywnie o projekcie dot. dyscyplinarek

06:00 (Nie) wszystko o złocie na 10 wykresach, które warto zobaczyć

06:00 Program "Maluch Plus". Jak dostać pieniądze na żłobek?

06:00 Można już składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze

05:30 Aplikacje do zarządzania domowymi finansami. Korzystasz? [Ankieta]

00:10 Francja chce powiązania funduszu naprawczego z praworządnością

Tutaj możesz zapisać się na wieczorny newsletter Bankier.pl z powiadomieniami o najnowszych podsumowaniach dnia.