Mocne wzrosty na GPW. Rekordy Biomedu i CD Projektu

Kolejną udaną sesję mają za sobą małe spółki z GPW. Tym razem do wzrostów dołączyły także blue chipy. Swoje historyczne maksima w trakcie sesji poprawili m.in. CD Projekt oraz Biomed.

Wzrostem o 2,1 proc. zakończył poniedziałkową sesję WIG20. Przypomnijmy, że indeks wykazywał chęć do odrabiania czwartkowych strat już w piątek, wówczas jednak po słabym popołudniu zanotował jedynie kosmetyczne wzrosty. Dziś oglądaliśmy zupełnie inny scenariusz, po spokojnym początku indeks w kolejnych godzinach powiększał wzrosty.

Warto dodać, że dużym spółkom sprzyjało otoczenie. Wzrosty we Francji, czy w Niemczech także przekraczały 2 proc., a Nasdaq po rozpoczęciu sesji szybko wspiął się na historyczne maksima. Pomogły m.in. dane makro. W lipcu europejski przemysł zrobił ważny krok na drodze do normalności – potwierdziły to finalne odczyty indeksów PMI dla tego sektora. Polska z zaskakująco dobrym wynikiem znalazła się w czołówce zestawienia.

Furorę ponownie jednak robiły mniejsze spółki. O ile mWIG40 zanotował wzrosty podobne do blue chipów (+1,8 proc.), o tyle sWIG80 zyskał aż 3,1 proc., a NCIndex urósł aż o 6,4 proc. Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,1 mld zł, z czego 760 mln zł wypracował WIG20. To pokazuje, że zainteresowanie mniejszymi firmami było naprawdę spore.

W składzie WIG20 najmocniejsze wzrosty notowały akcje Dino Polska (+9 proc.) i w efekcie Tomasz Biernacki wyprzedził Zygmunta Solorza-Żaka w rankingu największych akcjonariuszy indywidualnych na GPW. Ponad 5-proc. wzrosty notowały także papiery CCC i JSW. Uwagę zwracał także CD Projekt, który zakończył dzień 3,7 proc. ponad kreską. W trakcie sesji spółka poprawiła swoje historyczne maksima. Przypomnijmy, że w lipcu akcje producenta "Wiedźmina" znalazły się w odwrocie, pod koniec miesiąca największa spółka na GPW ruszyła jednak do odrabiania strat i dziś z sukcesem domknęła ten proces.

Historyczne maksima zanotowała także gwiazda mWIG-u, czyli Biomed. Dziś spółka zanotowała kolejną fenomenalną sesję zakończoną wzrostem o 25 proc. Jej wartość to już niemal 1,9 mld zł. Wzrosty notowało także wiele innych "koronawirusowych" spółek. 27 proc. zyskał Cormay, o 24 proc. w górę poszedł Sanwil, o 23 proc. Global Cosmed. W ruch ten wpisywały się także wzrosty na NewConnect.

Liderem wzrostów na głównym rynku okazał się jednak Impel. Akcje tej wrocławskiej firmy zyskały 29 proc. po tym jak akcjonariusze pozytywnie przyjęli informacje o zakupach insiderów. Należąca do członków zarządu firma kupiła w sumie w czwartek i piątek 1,6 mln akcji.

Pod kreską (0,4 proc.) dzień zakończył z kolei Żywiec. Zysk netto grupy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2020 roku spał do 49,9 mln zł z 97,6 mln zł. Na wynikach odbiła się pandemia koronawirusa, Żywiec zanotował bowiem mocny spadek sprzedaży w lokalach gastronomicznych.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3248,28 2,33 -1,65 -1,40 -3,79 -13,27 DAX Niemcy 12646,98 2,71 -1,49 0,95 6,52 -4,54 FTSE 100 W.Brytania 6032,85 2,29 -1,18 -2,02 -18,55 -20,01 CAC 40 Francja 4875,93 1,93 -1,29 -2,62 -9,01 -18,44 IBEX 35 Hiszpania 6975,00 1,42 -2,73 -5,79 -21,61 -26,96 FTSE MIB Włochy 19379,79 1,51 -3,20 -1,76 -7,92 -17,56 ASE Grecja 615,07 -0,41 -1,76 -6,60 -30,51 -32,90 BUX Węgry 34620,25 -0,21 -1,03 -3,65 -14,11 -24,87 PX Czechy 892,18 1,08 -2,39 -4,88 -14,24 -20,03 RTS INDEX (w USD) Rosja 1257,42 1,86 -0,69 1,80 -2,77 -18,82 BIST 100 Turcja 1126,90 -0,76 -99,05 -3,29 10,39 -1,52 WIG 20 Polska 1804,38 2,08 -1,45 0,19 -18,59 -16,08 WIG Polska 51534,26 2,11 -1,30 1,13 -11,70 -10,89 mWIG 40 Polska 3628,55 1,82 -0,91 0,51 -7,15 -7,16 Źródło: PAP Biznes

