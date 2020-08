Zwolnień w Tesco końca nie widać

Rząd chce wprowadzić pracę zdalną na stałe do Kodeksu pracy

Trwają prace nad nowelizacją Kodeksu pracy, która na stałe wprowadzi pracę zdalną do polskiego porządku prawnego - powiedziała PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Zaznaczyła, że rozwiązanie to zostanie skierowane do konsultacji ze stroną społeczną.