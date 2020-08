EuroPMI: polski przemysł wreszcie w czołówce

fot. Anamul Rezwan / Pexels

W lipcu europejski przemysł zrobił ważny krok na drodze do normalności – potwierdziły finalne odczyty indeksów PMI dla tego sektora. Polska z zaskakująco dobrym wynikiem znalazła się w czołówce zestawienia.

Pierwszy roboczy dzień miesiąca tradycyjnie upływa pod znakiem publikacji danych z przemysłu dla czołowych gospodarek. Wśród europejskich państw, które pod lupę bierze firma badawcza IHS Markit, w minionym miesiącu najlepszy wynik odnotowano w Hiszpanii – 53,5 pkt to najlepszy rezultat od 27 miesięcy. Warto dodać, że analitycy oczekiwali wzrostu hiszpańskiego wskaźnika jedynie do 52 pkt.

Blisko 2-letnie szczyty odnotowano także w innych państwach strefy euro: Austrii (52,8 pkt), Francji (52,4 pkt), Włoszech (51,9 pkt) i Niemczech (51 pkt).

Na szczególną uwagę zasługują dzisiejsze odczyty z dwóch największych gospodarek UE. Zarówno we Francji, jak i w Niemczech finalne dane z przemysłu wypadły ostatecznie lepiej, niż sugerował to wstępny odczyt opublikowany pod koniec lipca.

Pozycję numer dwa w rankingu zajęła Wielka Brytania (53,3 pkt), natomiast trzecia lokata należy obecnie do Polski. Więcej na temat danych z naszego kraju w artykule „Polski PMI najwyżej od 2 lat. 50 pkt. przebite”.

Indeksy PMI dla sektora przemysłowego w 2020 r. Kraj styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec Hiszpania 48,5 50,4 45,7 30,8 38,3 49 53,5 Wielka Brytania 50 51,7 47,8 32,6 40,7 50,1 53,3 Polska 47,4 48,2 42,4 31,9 40,6 47,2 52,8 Austria 49,2 50,2 45,8 31,6 40,4 46,5 52,8 Francja 51,1 49,8 43,2 31,5 40,6 52,3 52,4 Włochy 48,9 48,7 40,3 31,1 45,4 47,5 51,9 strefa euro 47,9 49,2 44,5 33,4 39,4 47,4 51,8 Niemcy 45,3 48 45,4 34,5 36,6 45,2 51 Grecja 54,4 56,2 42,5 29,5 41,1 49,4 48,6 Rosja 47,9 48,2 47,5 31,3 36,2 49,4 48,4 Holandia 49,9 52,9 50,5 41,3 40,5 45,2 47,9 Czechy 45,2 46,5 41,3 35,1 39,6 44,9 47 Turcja 51,3 52,4 48,1 33,4 40,9 53,9 Dane 04.08 Irlandia 51,4 51,2 45,1 36 39,2 51 Dane 04.08 Źródło: IHS Markit

Ostateczny kształt listy może się zmienić, ponieważ w dzisiejszym zestawie danych zabrakło Turcji i Irlandii, dla których raporty firma IHS Markit opublikuje jutro.

Najbliższe miesiące kluczowe

Lepiej od oczekiwań wypadły także dane z całej strefy euro. Wynik 51,8 pkt przewyższa konsensus o 0,7 punktu i jest wyraźnie lepszy od odnotowanych w czerwcu 47,4 pkt.

- Europejskie fabryki zaraportowały bardzo pozytywny początek kwartału. Produkcja rosła najszybciej od ponad dwóch lat, co związane było ze wzrostem popytu. Nowe zamówienia rosły szybciej niż produkcja, co sugeruje, że w sierpniu również możemy obserwować wzrost produkcji (…) O tym, czy będzie to do utrzymania, przekonamy się w najbliższych kilku miesiącach – napisał w komentarzu do dzisiejszych danych Chris Williamson, główny ekonomista IHS Markit.

Wskaźnik PMI kalkulowany jest na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród menedżerów firm przemysłowych. Proszeni są o porównanie z poprzednim miesiącem wielkości nowych zamówień (30 proc.), produkcji (25 proc.), zatrudnienia (20 proc.), prędkości dostaw (15 proc.) oraz zapasów (10 proc.). Wyniki poniżej 50 punktów sygnalizują spadek aktywności ekonomicznej w badanym sektorze, zaś odczyty powyżej 50 punktów wskazują na ekspansję gospodarczą.

W środę 5 sierpnia opublikowane zostaną indeksy PMI dla sektorów usługowych. Polska nie jest objęta tym badaniem.