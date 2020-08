Aplikacje do zarządzania domowymi finansami. Korzystasz? [Ankieta]

Shutterstock

Zarządzanie budżetem w czasach zawirowań i kryzysów (m.in. pandemia COVID-19) staje się wyzwaniem dla gospodarstw domowych. Obecna sytuacja zdrowotna i gospodarcza zmusza konsumentów do wykorzystywania zdalnych kanałów dostępu do swoich finansów. Czy korzystasz z aplikacji do zarządzania domowym budżetem? Czy pomogła w czasach pandemii? Zachęcamy do udziału w badaniu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Narastająca niepewność, zmniejszenie dochodów lub całkowita utrata źródła utrzymania może doprowadzić do ruiny finanse gospodarstw domowych oraz utratę płynności. W optymistycznym wariancie wykorzystanie zgromadzonych oszczędności (poduszka bezpieczeństwa) pozwoli na krótkookresowe funkcjonowanie gospodarstwa domowego z zachowanym standardem życia. Trudności i ludzkie dramaty pojawiają się, gdy gospodarstwo domowe nie posiada takiego buforu bezpieczeństwa.

Sytuacja w gospodarce zmienia się bardzo dynamicznie i nie sposób do końca przewiedzieć ciągu wydarzeń w następnych kilku miesiącach. W celu zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa należy mieć podstawowy plan działania. Częściej niż dotychczas należy nadzorować swoje finanse, szczególnie po wprowadzeniu podwójnego limitu płatności zbliżeniowych oraz częstszym niż dotychczas wykorzystaniu płatności bezgotówkowych.

W tym celu aplikacje PFM (ang. Personal Finance Management) mogą oferować alternatywne rozwiązania do aplikacji mobilnych stricte bankowych. Pozwalają na samodzielne przyporządkowanie części lub całości wydatku do wskazanej przez nas kategorii wydatku.

Z jakiej aplikacji korzystasz?

Do jakich czynności ją wykorzystujesz?

Czy jesteś zadowolony z efektu?

Czego jej brakuje i jakie masz uwagi?

Między innymi takie pytania stawiają ankietowanym autorzy badania poświęconego aplikacjom do zarządzania finansami osobistymi. Badanie jest częścią projektu prowadzonego prof. Krzysztofa Waliszewskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zachęcamy do udziału w badaniu!

Malwina Wrotniak