To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 27 maja 2020 r.

Marcin Dziadkowiak zastępca redaktora naczelnego Bankier.pl

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Doczekaliśmy się IV etapu znoszenia obostrzeń. Premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Piotr Gliński i minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosili w środę kolejne zmiany, jakie zajdą w najbliższych dniach w przestrzeni społecznej i gospodarczej. Maseczki, wesela, kina, teatry, znoszenie limitów i wiele innych ciekawych szczegółów zebraliśmy w naszym artykule.

W różnych branżach nałożone w wyniku epidemii restrykcje są różnie dotkliwe. Branżą, która na całym świecie bardzo cierpiała jest branża lotnicza. Choć branża ta rozpoczyna już nowe otwarcie, to w Polsce może być ono mało efektowne. Członek zarządu jednej z linii lotniczych przewiduje, że z polskimi restrykcjami „nie będzie latania po Polsce”.

Pisałem wczoraj o trybie włączonego ryzyka na rynkach finansowych. Dzisiejszy dzień utrzymał ten trend przynajmniej częściowo. Złoty wciąż się bardzo umacniał, natomiast giełda w połowie sesji „zasłabła” i nie zdołała dowieźć dobrego wyniku do końca sesji. Podsumowanie dzisiejszej bardzo ciekawej sesji jak zwykle w wykonaniu Adama Torchały.

Dobre wieści dochodzą z Brukseli. Wygląda na to, że członkowie Unii Europejskiej są coraz bliżej uzgodnienia budżetu UE na kolejną siedmiolatkę. Sporo środków finansowych ma trafić do Polski.

Rząd pracuje nad ulgami podatkowymi dla nabywców mieszkań – dziś poznaliśmy projekt ustawy w tej sprawie. To wiadomość na plus dla rynku mieszkaniowego. Wiadomością na minus jest to, że najpopularniejsze dotychczas kredyty hipoteczne z wkładem własnym poniżej 20 proc. są już na wymarciu - temat opisuje Michał Kisiel.

Przypominamy, że na dniach mija, wydłużony w tym roku, termin złożenia zeznania podatkowego za 2019 r. Dla zainteresowanych, którzy jeszcze nie dopełnili tych formalności, polecam nasz artykuł na ten temat. Polecamy także program do rozliczania podatków.

Poniżej w telegraficznym skrócie dzisiejsze najważniejsze wiadomości.

Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata

19:00 Hongkong: w trakcie demonstracji policja zatrzymała ponad 360 osób

18:48 Wrocław: od 1 czerwca wznowione zostaną loty do Warszawy

18:37 USA: Pompeo poinformował Kongres, że Hongkong stracił autonomię

17:54 Cypr pokryje koszty wakacji turystów, jeśli zachorują na Covid-19

17:53 Wirtualne kasy fiskalne wkrótce w użytku

17:20 Bezrobocie w 2020 r. poniżej 10 proc.

17:20 WHO: Ameryka Łacińska centrum pandemii koronawirusa

17:06 Rynek mieszkań – rząd chce dać ulgi podatkowe i dopłaty

16:05 W PKO BP nowa kadencja starego prezesa

16:00 Szwajcaria: od 6 lipca prawo wjazdu dla obywateli strefy Schengen

15:56 Litwa: przedłużono kwarantannę do 16 czerwca

14:11 Urzędy skarbowe otwarte dla podatników trzy dni w tygodniu, na Śląsku - dwa

13:06 Przez restrykcje „nie będzie latania w Polsce”

12:49 Polecone dostarczane na e-mail. eSkrzynkę założyło już blisko 5 tys. osób

11:43 Miliardy dla Polski z nowego budżetu UE

11:31 Emilewicz: Tarcza 4.0 nie jest skierowana przeciwko pracownikom

11:30 Najpopularniejsze kredyty hipoteczne są na wymarciu

11:07 USA zapowiadają nowe sankcje wobec Nord Stream 2

10:49 Szefowa EBC: PKB eurolandu spadnie o 8-12 proc. w tym roku

10:34 Rozliczenie PIT za 2019 rok do 1 czerwca. Jak to zrobić

10:07 Kryzys we Francji się pogłębia. PKB może spaść o ok. 20 proc. w II kwartale

10:00 Firmy nie muszą zmniejszać pensji, by otrzymać dopłatę do wynagrodzeń pracowników

09:28 Nie będzie zwolnień grupowych w kopalniach

09:10 Majowe (nie)wybory za prawie 70 mln zł. Kto zapłaci?

09:05 Złoty gwałtownie umocniony. Kurs euro najniżej od marca

07:09 Jacek Kurski powołany do zarządu TVP nielegalnie?

06:35 Tarcza antykryzysowa zbyt skomplikowana dla przedsiębiorców

06:00 Najlepsze konta firmowe z premią - ranking maj 2020 r.

06:00 Kolejny rekord bankowości w Polsce

03:01 Nowy Jork przygotowuje się do reaktywowania gospodarki

00:29 Brazylia w obliczu trzeciej fazy ataku koronawirusa

