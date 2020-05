IV etap odmrażania gospodarki i luzowania obostrzeń

Premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Piotr Gliński i minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłaszają kolejny etap odmrażania gospodarki i luzowania obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa.

Od 30 maja:

zniesienie obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, jeśli zachowany jest dystans społeczny (maseczki dalej obowiązkowe m.in. w sklepach, środkach komunikacji, kościołach czy kinach).

"Zasada ta dotyczy przestrzeni otwartych, ale również przestrzeni zamkniętych, gdzie bezpiecznie da się zachować dystans, jeżeli odpowiednio do tego zostaną przygotowane warunki, na przykład restauracja, zakład fryzjerski czy inne zakłady usługowe" - powiedział premier Morawiecki. W barach, kawiarniach i restauracjach przy doprowadzeniu do stołu czy wyjściu do toalety noszenie maseczek pozostanie obowiązkowe.

zniesienie limitu osób w zależności od powierzchni w sklepu,

zniesienie limitu osób w restauracjach, kawiarniach, barach, targach i na poczcie (z zachowaniem dwumetrowego dystansu),

zniesienie limitu wiernych w kościołach (z zachowaniem dwumetrowego dystansu),

możliwość zgromadzeń, w tym koncertów plenerowych, do 150 osób

Od 6 czerwca:

kina, teatry, opery, filharmonie, cyrki, siłownie, baseny, solaria, salony masażu, sale zabaw i parki rozrywki będą mogły być otwarte (zamknięte pozostaną dyskoteki i kluby),

możliwość organizacji wesel i uroczystości rodzinnych do 150 osób (bez obowiązku noszenia maseczek).

Maseczka albo dystans społeczny

Jeśli w przestrzeni otwartej jest możliwość zachowania 2 metrów odległości od innych, nie trzeba będzie zasłaniać ust i nosa. Można spacerować, jeździć rowerem, chodzić po ulicy, parku, plaży czy parkingu bez maseczki – ale tylko wtedy, gdy zachowa się odpowiedni dystans społeczny. Jeśli nie będzie to możliwe, np. na zatłoczonym chodniku. wówczas trzeba zasłonić usta i nos.

Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne oraz osoby, które zasłaniają usta i nos.

Istnieją miejsca, w których trzeba obowiązkowo zasłaniać usta i nos. Są to:

autobusy i tramwaje,

sklepy,

kina i teatry,

salony masażu i tatuażu,

kościoły,

urzędy (jeśli idziesz załatwić jakąś sprawę do urzędu).

Dodatkowe miejsca, w których będzie trzeba zasłaniać usta i nos, określi Główny Inspektorat Sanitarny.

Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?

W pracy – jeżeli pracodawca zapewni odpowiednie odległości między stanowiskami i spełni wymogi sanitarne.

W restauracji lub barze – gdy zajmie się miejsce przy stole.

Zniesienie limitu osób w sklepach, restauracjach, kościołach, na poczcie...

Do tej pory w sklepie, restauracji, na targu, w punkcie usługowym czy na poczcie na 1 osobę musiała przypadać określona powierzchnia lub liczba okienek. Od 30 maja ta zasada przestaje obowiązywać.

W punktach gastronomicznych nadal musi być zachowana odpowiednia odległość między stolikami. A klienci zanim usiądą do stolika, muszą mieć założone maseczki. Obowiązują również nadal wszystkie wytyczne sanitarne - m.in. dezynfekcja rąk i stolików. W sklepie, na targu i na poczcie nadal istnieje obowiązek zasłaniania nosa i ust. A w sklepie także obowiązkowa dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek.

Zniesienie obostrzeń obejmie również kościoły i inne miejsca sprawowania kultu religijnego. Tutaj limit osób również przestaje obowiązywać od soboty 30 maja. Podobnie z uroczystościami pogrzebowymi – nie będzie obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób. W kościołach i świątyniach wierni muszą zasłaniać usta i nos.

Wesela i zgromadzenia do 150 osób

Od soboty 30 maja w przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgromadzeń, w których bierze udział do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny. Sanepid będzie przedstawiał rekomendacje, gdzie ze względu na sytuację epidemiologiczną zgromadzenia nie powinny się odbywać. Ostateczna decyzja należy jednak do właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Dozwolona będzie również organizacja wesel i uroczystości rodzinnych, w których bierze udział do 150 osób. Weselnicy nie muszą nosić maseczek.

Hotele otwarte w pełni

Od 30 maja restauracje i bary hotelowe mogą być otwarte i serwować na sali posiłki gościom. Od 6 czerwca natomiast w hotelach mogą zacząć działać baseny, siłownie, kluby fitness. Właściciele hoteli muszą jednak zachowywać określone zasady sanitarne.

Kultura, sport i rekreacja

Od 6 czerwca działalność mogą wznowić w określonych warunkach sanitarnych: kina, teatry, opery, balet,

baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki,

sauny, solaria, salony masażu i tatuażu. Możliwa będzie także organizacja targów, wystaw i kongresów. Zalecenia sanitarne dla poszczególnych branż zostaną podane po zakończeniu procesu konsultacji z przedsiębiorcami.

4 etapy odmrażania gospodarki i luzowania obostrzeń

W połowie kwietnia premier Morawiecki przedstawił 4-etapowy plan stopniowego luzowania obostrzeń. Decyzja o przejściu do kolejnego etapu miała być podejmowana po analizie przyrostu zachorowań, wydajności służby zdrowia oraz realizacji wytycznych sanitarnych.

I etapie , który rozpoczął się 20 kwietnia, wprowadzono nowe zasady w handlu i usługach, otwarto lasy i parki, zniesiono ograniczenie poruszania się osób poniżej 13. roku życia oraz zezwolono na przemieszczanie się w celach rekreacyjnych.

W II etapie, od 4 maja, otwarto część infrastruktury sportowej, galerie handlowe, sklepy budowlane i meblarskie w weekendy, hotele i inne miejsca noclegowe (z ograniczeniami) oraz niektóre instytucje kultury.

W III etapie, od 18 maja, otwarto zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, kawiarnie czy restauracje.

W Polsce potwierdzono dotąd 22 303 przypadków koronawirusa. 1025 osób zmarło. Najwięcej przypadków zakażenia zidentyfikowano w województwie śląskim, które stało się głównym ogniskiem epidemii Covid-19 w Polsce.

W przeciwieństwie do innych krajów Unii Europejskiej liczba nowych zachorowań nie spada, lecz wciąż utrzymuje się na zbliżonym poziomie, oscylującym wokół 400 zakażeń dziennie. Podobnie jest z liczbą osób hospitalizowanych, utrzymującą się powyżej 2000. Jednak ponad 80 proc. łóżek i przeszło 90 proc. respiratorów dla pacjentów z Covid-19 jest wolnych - powiedział w środę minister zdrowia. W Polsce jest już więcej wykrytych aktywnych przypadków koronawirusa niż w Niemczech.

